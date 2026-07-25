Venezuela recupera su conectividad: reparan al 100% cable submarino de internet tras doble sismo

En una entrevista exclusiva de Infobae Tecno, María Claudia Rey, directora de Cirion Technologies en el Clúster Norte, afirmó que la reparación del cable submarino de Venezuela —que había sufrido una ruptura a causa del doble sismo e interrumpido los servicios de internet— involucró a cerca de 200 personas y tuvo un costo de 4 millones de dólares.

Se ha restablecido al 100% la conectividad del cable submarino en Venezuela encargado de proporcionar internet al país, según confirmó Maria Claudia Rey directora de Cirion Technologies en el Clúster Norte en entrevista exclusiva con Infobae.

La reparación finalizó después del doble sismo de magnitud 7,5 que sacudió al país el 24 de junio de 2026 y que provocó la ruptura de la fibra óptica a unos 1.800 metros de la estación de aterrizaje en La Guaira.

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“Hoy, en este momento, tenemos el cien por ciento de nuestra operación restituida. Nuestro cable submarino finalizó su reparación y ya se restableció la conexión a todos nuestros clientes”, declaró Rey.

El cable quedó reparado 29 días después de los sismos que golpearon a Venezuela el 24 de junio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La ejecutiva precisó que el servicio opera con un nivel de disponibilidad de 99,9%, un estándar que el cable acumulaba durante los 20 años previos sin registrar un solo corte.

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Rey añadió que el costo total de la operación, que incluyó el traslado de un buque especializado, permisos, insumos y afectaciones por servicio no prestado, ronda los 4 millones de dólares.

La operación completa incluyó el traslado de un buque, permisos, insumos y pérdidas por servicio interrumpido y costó cerca de USD 4 millones. (Cirion Technologies)

Cómo fue el proceso de recuperación del cable submarino

La reparación del cable submarino implicó una operación de seis días en el lecho marino, coordinada desde múltiples países y ejecutada por cerca de 200 personas, explica la ejecutiva.

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El buque especializado Wave Sentinel zarpó el 14 de julio, hizo escala en Curazao para cargar repuestos y tripulación especializada, y llegó al puerto de Guaranao (Venezuela) el 17 de julio.

Antes de iniciar las operaciones técnicas, debió completar trámites aduaneros. El 19 de julio descendió el ROV (vehículo operado por control remoto) para localizar el corte.

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Lo que encontró no era habitual. “Las dos puntas del cable estaban a más de 270 metros de distancia. Esto es algo que no es natural”, explicó Rey. La causa fue la naturaleza del sismo: horizontal, no vertical.

La reparación tomó seis días en el fondo del mar y movilizó a cerca de 200 personas en varios países. (Cirion Technologies)

“Cuando los sismos son horizontales tienen una fuerza mucho más grande frente a la naturaleza”, añadió. Según información que circuló durante la emergencia y que Rey citó, la tierra se desplazó casi 50 o 60 centímetros.

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El 22 de julio, los equipos a bordo del Wave Sentinel completaron la fusión individual de las fibras ópticas en el laboratorio especializado del buque.

El proceso exige precisión milimétrica: los hilos de fibra deben fusionarse de manera casi microscópica para evitar cualquier imperfección. Tras las pruebas de conectividad confirmada hacia Panamá y St. Croix, el cable fue encapsulado y depositado nuevamente en el lecho submarino.

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Cerca de 200 personas de múltiples países se involucraron en la reparación

La operación involucró a unas 70 personas a bordo del Wave Sentinel, ingenieros, técnicos, electricistas, buzos y personal de primeros auxilios de múltiples nacionalidades, y a más de 150 empleados de Cirion en tierra, distribuidos en Venezuela, Colombia, Argentina, Brasil, Panamá y Costa Rica.

La tripulación del Wave Sentinel fusionó las fibras ópticas una a una en el laboratorio del buque. (Cirion Technologies)

“Todo lo que se iba haciendo en el barco iba siendo monitoreado en tierra desde nuestro landing station por equipos expertos en Argentina, en Colombia, en Brasil”, detalló Rey. Tres empleados de Cirion viajaron a bordo del Wave Sentinel para coordinar la operación en tiempo real.

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Cirion Venezuela cuenta con alrededor de 75 empleados, todos convocados durante la emergencia. Cuatro de ellos perdieron totalmente su vivienda a causa de la emergencia.

La ejecutiva agregó un reconocimiento al equipo en Venezuela: “Nosotros no subimos un cable, nosotros le devolvimos la conexión a los venezolanos. Eso es para nosotros el eje central de la conversación”.

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Cómo fue la coordinación con las autoridades venezolanas

Ingresar a aguas venezolanas para reparar el cable requirió gestionar cerca de once permisos ante organismos que incluyen la Autoridad Acuática, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ecosocialismo, la Cancillería y Conatel (el ente regulador de telecomunicaciones), entre otros.

Cada paso a bordo fue monitoreado en tiempo real desde tierra por especialistas en Argentina, Colombia y Brasil. (Cirion Technologies)

En condiciones normales, ese proceso toma entre 45 y 60 días. En este caso se completó en 14.

Consultada sobre si la operación enfrentó algún conflicto político, la ejecutiva dijo:

“No, ninguno. Estamos en un mundo totalmente conectado. Cuando la prioridad es mantener el mundo conectado, las empresas y el Estado nos unimos para garantizar que la conexión sea la base”.

Cómo fueron las primeras horas después del sismo

Antes de que el buque de reparación llegara a aguas venezolanas, Cirion activó protocolos de emergencia para sostener la conectividad desde tierra.

En menos de 48 horas, la empresa restableció por completo el anillo terrestre metropolitano de Caracas, lo que permitió mantener operativo a más del 60% de sus clientes.

Mientras el buque navegaba hacia Venezuela, Cirion mantuvo la conectividad con rutas de emergencia terrestres. REUTERS/Pablo Sanhueza

La prioridad no fue técnica sino humana. “Las primeras doce horas fue identificar cómo estaban las personas y que estuvieran bien”, recordó Rey.

Confirmado el bienestar del equipo, el foco se trasladó a los clientes con servicios esenciales: hospitales que necesitaban el internet para consultar historias clínicas, atender urgencias e ingresos a unidades de cuidados intensivos, y bancos que debían garantizar el flujo de efectivo a la población.

“Nuestra principal prioridad fue cuántas entidades de salud dependen de nosotros y para qué necesitan el internet”, señaló Rey.

“Buena parte de las compañías que estaban conectadas a Cirion, antes de 48 a 72 horas, tenían completamente recuperados sus servicios de Internet.”

Al 3 de julio, el 62% de los clientes ya contaba con el servicio restablecido mediante rutas alternativas, según la compañía.