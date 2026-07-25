Escandaloso accidente en el Tour de France: un ciclista chocó contra un auto que frenó de golpe, recibió 20 puntos en el rostro y abandonó la carrera

El ciclista colombiano Einer Rubio fue protagonista de un violento accidente durante la etapa 19 del Tour de France, en la subida al Alpe d’Huez, que lo obligó a retirarse de la competencia tras recibir profundas heridas en el rostro. La colisión, que involucró a un vehículo auxiliar del equipo UAE Emirates, se originó en una zona donde la circulación de aficionados complicó la seguridad de los corredores.

El incidente se produjo a unos 5,3 kilómetros de la meta, justo antes del tramo completamente vallado, en una zona de alta concentración de público. Un espectador irrumpió inesperadamente en la carretera, lo que forzó al conductor del coche de UAE Emirates a frenar de manera abrupta. Einer Rubio, quien circulaba a muy poca distancia, no logró evitar el impacto y terminó chocando de lleno contra la parte trasera del vehículo.

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El duro accidente que sufrió Einer Rubio en el Tour de France

Diversos medios reportaron que Rubio recibió alrededor de puntos de sutura en la cara, aunque no presentó fracturas. El equipo Movistar confirmó que el ciclista fue trasladado a un hospital en Grenoble para una evaluación más exhaustiva y que su estado de salud, pese a la gravedad de las lesiones, permite descartar consecuencias óseas de mayor alcance.

“Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de suturo en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d’Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán neuvas pruebas para determinar el alcance de las lesiones”, informó en un primer comunciado Movistar Team. Horas más tarde, actualizaron la información al explicar que “las pruebas realizadas han descartado fracturas. Einer va a recibir el alta y podrá abandonar esta noche el hospital Grenoble”.

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El colombiano, que fue atendido en un hospital, recibió alrededor de 20 puntos en la cara por el impacto con el vidrio trasero del vehículo del UAE Team Emirates - crédito Movistar Team

El director del UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, ofreció su versión a Marca: “Había una persona debajo del coche, literalmente debajo del coche. No podía hacer otra cosa que frenar porque, de lo contrario, le pasábamos por encima con las ruedas”. Tras el impacto, dentro del vehículo solo escucharon el golpe y la magnitud de la situación se conoció al finalizar la etapa, cuando se confirmó que el colombiano no pudo concluir la jornada.

Matxin transmitió su preocupación de inmediato a los directivos del Movistar Team y lamentó profundamente el desenlace. “Es un corredor al que conozco desde que era joven. Lo aprecio, lo quiero y lo respeto, como a todos los ciclistas del pelotón. Que por estas circunstancias no pueda acabar el Tour me desagrada muchísimo”, declaró el responsable del equipo emiratí.

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Einer Rubio recibió más de 20 puntos en su rostro tras impactar contra un vehículo en el Tour de France (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Desde el equipo Movistar, Xabier Muriel explicó que Rubio experimentó un mayor golpe moral que físico: “Físicamente está bien, pero los cortes son profundos. Son 27 puntos. Vamos a ver las heridas y, de momento, tiene que recuperarse”. La participación del colombiano en la próxima Vuelta a España quedó en suspenso hasta observar su evolución médica.

Tanto desde UAE Emirates como desde Movistar Team, se señaló la falta de espacio entre los corredores y los vehículos de apoyo, así como la insuficiencia del vallado en los tramos previos a la meta. “La ausencia de distancia provocó que cualquier imprevisto dejara a Rubio sin margen de reacción. Cuando el coche de UAE tuvo que frenar, el colombiano se encontró con el vehículo detenido justo delante”, expuso Unzué.

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Einer Rubio abandonó el Tour de France tras su accidente (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Matxin insistió en la necesidad de reforzar el vallado en los puertos con mayor afluencia de público: “Posiblemente la solución sea el vallado. Hay momentos en los que los corredores no saben si la curva es a derecha o a izquierda porque realmente no se ve. Incluso hay aficionados que golpean a los ciclistas. Será inconscientemente, pero todos tenemos que ser humanamente respetuosos”, sostuvo.

El desenlace marcó el final de la participación de Einer Rubio en la presente edición del Tour, truncando sus aspiraciones de alcanzar un resultado destacado. El colombiano deberá iniciar un proceso de recuperación, mientras el debate sobre la seguridad en las grandes vueltas ciclistas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda del deporte internacional.

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