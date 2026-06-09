Así puedes descargar los nuevos fondos de pantalla de iOS 27 y hacer que tu iPhone parezca nuevo

IOS 27 incorpora nuevos fondos de pantalla para iPhone que pueden descargarse antes del lanzamiento del sistema operativo. (Apple)

La nueva colección introduce el estilo “Celosia”, que se distingue por la presencia de formas curvas, capas superpuestas y sombras delicadas.

Cómo son los fondos de pantalla de iOS 27

Apple ofrece sus fondos de pantalla más recientes en tres estilos principales: iOS 27, Dinámico y Color. Cada uno de ellos está disponible en versiones adaptadas tanto al modo claro como al modo oscuro, respondiendo a las preferencias de quienes alternan entre ambientes luminosos y oscuros en su teléfono. Además, existen variantes específicas para la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo.

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Las opciones disponibles permiten que cada usuario adapte la estética de su dispositivo según el uso y el entorno. Los cambios entre modo claro y oscuro presentan diferencias leves, pensadas para mantener la coherencia visual sin perder la personalidad de cada versión.

La colección de fondos de pantalla de iOS 27 suma el estilo Celosia, con formas curvas, capas superpuestas y sombras delicadas.

Los fondos pueden descargarse en máxima calidad, lo que garantiza que la nitidez y el nivel de detalle se conserven tanto en modelos de iPhone con pantallas más pequeñas como en aquellos con resoluciones superiores.

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Cómo descargar gratis los fondos de pantalla de iOS 27

Para quienes desean tener la apariencia de iOS 27 sin instalar la beta del sistema —proceso no recomendado para uso cotidiano debido a posibles inestabilidades—, existe la posibilidad de descargar los fondos de pantalla oficiales de manera gratuita y sencilla.

El procedimiento para obtener estos fondos es el siguiente: Primero, se debe acceder al link de la imagen deseada, de este listado:

Al seleccionar la opción “Descargar la imagen original”, el navegador permitirá visualizar la imagen a pantalla completa. En ese momento, es necesario desplegar el menú para compartir del navegador y elegir la opción “Guardar imagen”. Una vez finalizada la descarga, la imagen aparecerá en la aplicación “Fotos” del iPhone.

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Apple permite descargar gratis los fondos de pantalla oficiales de iOS 27 sin instalar la beta del sistema, que no se recomienda para uso cotidiano. (REUTERS/Ann Wang/File Photo)

Detalles sobre el lanzamiento de iOS 27 y dispositivos compatibles

Apple presentó oficialmente iOS 27 durante la WWDC 2026, el evento anual en el que se anuncian las principales novedades de software. La actualización incluye cambios visuales, mejoras para Siri y nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial.

La pregunta sobre la compatibilidad de los dispositivos es recurrente en cada lanzamiento. Apple confirmó que todos los modelos a partir del iPhone 11 podrán instalar iOS 27 cuando la actualización esté disponible para el público.

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La lista completa de modelos compatibles incluye:

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone SE (segunda generación).

iPhone 12.

iPhone 12 mini.

iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 13.

iPhone 13 mini.

iPhone 13 Pro.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone SE (tercera generación).

iPhone 14.

iPhone 14 Plus.

iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 15.

iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 16.

iPhone 16 Plus.

iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16e.

iPhone 17.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

iPhone 17e.

iPhone Air.

Esta confirmación resulta relevante para quienes utilizan un iPhone 11, ya que el dispositivo continuará recibiendo actualizaciones de software siete años después de su lanzamiento. Los modelos anteriores quedarán fuera de la nueva versión.

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Apple presentó iOS 27 en la WWDC 2026 con cambios visuales, mejoras para Siri y nuevas funciones de inteligencia artificial.(REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Aunque todos los teléfonos de la lista podrán instalar iOS 27, no todas las funciones estarán disponibles para todos los usuarios. Las novedades relacionadas con Apple Intelligence y las mejoras más avanzadas de Siri seguirán limitadas a los dispositivos con hardware compatible con inteligencia artificial.

Actualmente, estas funciones completas estarán disponibles a partir de la línea iPhone 15 Pro. El resto de los modelos recibirá la actualización, pero algunas de las herramientas más recientes permanecerán exclusivas.

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La actualización de iOS 27 se espera para septiembre de 2026, poco después de la presentación de los nuevos modelos de iPhone. Antes, durante julio, comenzará el programa de pruebas abierto para quienes deseen probar la versión preliminar.