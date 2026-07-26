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Pan, café y más productos que nunca se deben guardar en la nevera

El hábito de guardar comida en el refrigerador puede perjudicar la frescura y el sabor de ingredientes como chocolate y frutas como plátanos

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Refrigerador de dos puertas abierto con estantes, cajones y dispensador de hielo. Contiene alimentos envasados, frutas, verduras, bebidas y salsas
Un grupo de alimentos cotidianos puede perder sabor, textura o frescura si se almacena en el frigorífico. (Foto: LG)

La creencia de que cualquier alimento se conserva mejor en frío se extiende en hogares de todo el mundo. Sin embargo, no todos los alimentos deben almacenarse en la nevera, porque el frío puede alterar sus propiedades y reducir su calidad.

Según la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), existe una tendencia a guardar por costumbre determinados productos en la nevera, sin considerar si realmente lo necesitan.

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Amparo Gamero, profesora colaboradora del máster de Alimentación Saludable y Sostenible de la UOC, subraya que hay alimentos presentes en la dieta diaria que es mejor conservarlos lejos del frío para consumirlos en su mejor estado.

Por qué el pan pierde calidad si está al interior de la nevera

Un pan de avena caliente con una rebanada cortada y vapor, sobre una tabla de madera con un cuchillo, avena y miel en una cocina luminosa.
El pan, sobre todo el de molde, absorbe humedad y se vuelve más propenso al moho en ambientes fríos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservar el pan en el frigorífico no solo no prolonga su frescura, sino que puede afectar negativamente su textura y sabor. Según la experta, el frío provoca que el pan, sobre todo el de molde, absorba humedad del ambiente, lo que favorece el desarrollo de moho.

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La mejor opción para almacenar el pan consiste en mantenerlo a temperatura ambiente, preferiblemente en una bolsa de papel o envuelto en un paño de cocina limpio.

Otra alternativa es la congelación, que permite conservar el pan fresco durante más tiempo sin alterar sus características principales.

Qué ocurre con el chocolate al guardarlo al interior del refrigerador

Trufas de galletitas y leche condensada dentro de recipientes transparentes apilados en una nevera, con algunas trufas sobre un plato blanco al frente.
El chocolate expuesto a bajas temperaturas presenta cambios en su textura y apariencia, perdiendo suavidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate es otro de los productos que no se beneficia del frío. Guardarlo en la nevera altera la emulsión de sus grasas, lo que afecta su suavidad y cremosidad. Otro riesgo es que los cambios de temperatura generan una capa blanquecina sobre la superficie y modifican su textura, volviéndola terrosa y granulada.

Para conservar el chocolate en condiciones óptimas, los expertos siguieren mantener el chocolate en un lugar fresco, entre 15 y 20 grados Celsius, lejos de la luz directa. Guardarlo en su envase original o en un recipiente hermético ayuda a protegerlo de olores y contaminantes.

Cómo afecta el frío del refrigerador a los plátanos

Colocar los plátanos o bananas en la nevera antes de que maduren detiene el proceso de maduración y altera su textura. El frío endurece la pulpa y la piel adquiere un tono marrón poco apetecible, aunque el interior siga siendo comestible.

Refrigerador abierto con varias manos de plátanos en una bandeja transparente, una botella y un cartón de leche en la puerta.
El frío detiene la maduración natural de los plátanos y oscurece su piel, aunque la pulpa permanezca comestible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UOC sugiere mantener estos frutos en un ambiente fresco, pero no frío, para lograr el grado de madurez deseado. La experta advierte que el lugar y la compañía en el que se conservan los plátanos inciden directamente en su calidad.

No es aconsejable almacenar plátanos junto a manzanas, porque estas liberan etileno durante su maduración. El etileno acelera el proceso de maduración de los plátanos, lo que puede provocar que se altere su sabor y textura antes de tiempo.

Por qué el café pierde aroma si se guarda en el refrigerador

El café, tanto en grano como molido, absorbe fácilmente la humedad y los olores del frigorífico. El refrigerador, lejos de ser un aliado para el café, puede contribuir a que se degrade más rápido. Al guardarlo en frío, pierde aroma y sabor, dos de sus características más valoradas.

La pauta de los expertos es conservar el café en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Esta forma de almacenamiento protege el café de los cambios de temperatura y de la exposición al aire, factores que aceleran la pérdida de sus propiedades organolépticas.

Cómo se deben almacenar los alimentos en la nevera

Mujer abriendo la heladera - (Imágen Ilustrativa Infobae)
La correcta organización y separación de los alimentos en el electrodoméstico ayuda a evitar la contaminación cruzada y prolonga su conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los productos que sí requieren refrigeración, la UOC aconseja seguir ciertas pautas para optimizar su conservación y evitar la contaminación cruzada.

Es fundamental separar los alimentos crudos de los cocinados y utilizar recipientes apropiados para cada uno. Los platos cocinados deben colocarse en las baldas superiores, mientras que las bebidas, salsas o mermeladas pueden ir en la puerta del frigorífico.

Asimismo, la carne y el pescado frescos se deben ubicar en la balda inferior, justo encima del cajón de las verduras, donde quedan protegidos del frío directo. En los cajones inferiores, se debe almacenar frutas y hortalizas.

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