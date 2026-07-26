Alerta por el estreno de Spider-Man: advierten por falsas preventas que podrían robar tus datos bancarios

Kaspersky alerta por fraudes con Spider-Man Un Nuevo Día, crecen las falsas preventas y concursos trampa - (Captura de tráiler oficial)

Con la expectativa por el estreno de Spider-Man: Un Nuevo Día en su punto más alto, los cibercriminales han encontrado una nueva oportunidad para desplegar fraudes dirigidos a los fanáticos.

Kaspersky, la firma de seguridad informática, alertó sobre el aumento de páginas falsas, concursos inexistentes y enlaces engañosos que prometen acceso anticipado a la película o la compra de productos oficiales, pero cuyo objetivo real es robar datos bancarios, contraseñas e información personal.

PUBLICIDAD

El entusiasmo y la urgencia de no quedarse sin entradas o productos exclusivos pueden llevar a que muchos usuarios bajen la guardia y entreguen información sensible sin verificar la legitimidad de los sitios.

Cuáles son las estafas sobre el estreno de Spider-Man

Las estafas por entradas de Spider-Man se multiplican con sitios clonados que capturan tarjetas y no entregan boletos - (Sony Pictures via AP)

Uno de los fraudes más extendidos es la creación de páginas que imitan el aspecto de reconocidas cadenas de cine para ofrecer entradas anticipadas, funciones especiales o descuentos por tiempo limitado. Los estafadores perfeccionan el diseño y los textos, incluso con ayuda de inteligencia artificial, para que parezcan ofertas legítimas.

PUBLICIDAD

Al intentar comprar, el usuario introduce los datos de su tarjeta, pero nunca recibe las entradas y su información financiera queda expuesta.

También proliferan los anuncios que prometen acceso a la película antes de su lanzamiento oficial, funciones privadas o escenas inéditas. Estas páginas suelen pedir que el usuario registre una cuenta, introduzca una tarjeta, descargue supuestos reproductores de video o complete encuestas. En realidad, no existe tal contenido y el fin es capturar credenciales, generar cobros no autorizados o instalar malware en el dispositivo.

PUBLICIDAD

Otro método frecuente son los concursos falsos. Mediante mensajes directos, publicaciones en redes o correos, los atacantes ofrecen premios como entradas para la premier, productos de colección o encuentros con los actores. Para reclamar el supuesto premio, la víctima debe completar formularios, compartir códigos de seguridad o pagar tasas administrativas, exponiendo aún más sus datos.

Las tiendas falsas también aprovechan la ocasión para vender camisetas, figuras, disfraces y accesorios supuestamente oficiales. Utilizan imágenes promocionales y descuentos llamativos para captar compradores, pero tras el pago no entregan el producto y se quedan con la información financiera y personal.

PUBLICIDAD

El engaño se apoya en diseños casi idénticos a plataformas reales y mensajes de urgencia, y al pagar el usuario pierde dinero y expone información financiera, mientras los atacantes aprovechan el interés masivo por funciones especiales - (Reuters)

El reto de identificar un engaño

El informe “Lenguaje Digital” de la compañía de ciberseguridad revela que el 34% de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio web falso y el 21% no identifica un correo fraudulento. Un 11% admite no saber cómo verificar la legitimidad de una página, lo que facilita el trabajo de los ciberdelincuentes.

“Estos fraudes no solo pueden provocar la pérdida de dinero por una entrada o una compra. Si una persona ingresa en una página falsa la contraseña de su correo, red social o plataforma de entretenimiento, los atacantes podrían tomar el control de esas cuentas, especialmente cuando la misma clave se utiliza en varios servicios”, advierte Leandro Cuozzo, investigador de seguridad de Kaspersky para América Latina.

PUBLICIDAD

Consejos para evitar caer en la trampa

Compre siempre en canales oficiales: Escriba directamente la dirección de la cadena de cine, productora o tienda autorizada en el navegador. Desconfíe de enlaces que llegan por redes sociales, mensajería o correos.

Dude de las ofertas demasiado buenas o urgentes: Promesas de ver la película antes del estreno, descuentos exclusivos o productos limitados pueden ser ganchos para actuar sin pensar.

Fíjese en la información que le piden: Evite páginas que soliciten contraseñas, códigos enviados al móvil, fotos de documentos o descargas de programas para completar la transacción.

Use soluciones de seguridad confiables: Herramientas como Kaspersky Premium ayudan a detectar páginas falsas, enlaces de phishing y archivos maliciosos, además de proteger los pagos y alertar sobre contraseñas expuestas.

La emoción por Spider-Man: Un Nuevo Día puede convertirse en el escenario perfecto para los fraudes digitales. Antes de comprar entradas, participar en concursos o adquirir productos, es fundamental verificar siempre la legitimidad de la oferta y proteger los datos personales y bancarios. Actuar con cautela es la mejor forma de disfrutar del estreno sin convertirse en víctima de los ciberdelincuentes.