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Así funciona el reencuadre espacial del iPhone: la IA al rescate de fotos mal tomadas

La nueva herramienta de Apple ajusta la perspectiva de imágenes tras tomar la foto

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Reencuadre espacial - iPhone
Esta función, presentada por Apple en la WWDC 2026, permite modificar el ángulo de las fotos y corregir encuadres imperfectos. (Apple)

En 2025 Apple introdujo una función experimental en la aplicación de Fotos Espaciales, que permitía transformar imágenes planas en escenas tridimensionales. Esta herramienta ofrecía a los usuarios la posibilidad de mover el iPhone y modificar temporalmente el ángulo de la toma para explorar la escena desde distintas perspectivas. Un año después, durante la WWDC 2026, la compañía de Cupertino presentó una evolución de esa tecnología: la función de Reencuadre Espacial.

Esta nueva característica busca resolver un problema común entre los usuarios de teléfonos inteligentes: el arrepentimiento por no haber encuadrado correctamente una fotografía.

Resolver el encuadre imperfecto con IA

Una de las frustraciones más frecuentes en fotografía móvil ocurre al revisar una imagen y notar que el fondo o los elementos principales no están posicionados como se desea. Hasta ahora, corregir este tipo de errores exigía recurrir a métodos tradicionales de edición, como recortar el sujeto, moverlo y rellenar el fondo con herramientas de clonación o contenido inteligente. Estas técnicas requieren tiempo, experiencia y paciencia, cualidades que la mayoría de los usuarios ocasionales no suele poseer ni buscar.

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Apple busca que cualquier usuario pueda corregir encuadres sin conocimientos avanzados de edición. (Reuters)
Apple busca que cualquier usuario pueda corregir encuadres sin conocimientos avanzados de edición. (Reuters)

La función Reencuadre Espacial surge como una solución diseñada para simplificar este proceso. Combinando la tecnología de las antiguas Fotos Espaciales con inteligencia artificial generativa, el sistema permite seleccionar una imagen, analizar sus elementos y modificar el ángulo de visión de la cámara según la preferencia del usuario. La operación promete rapidez y sencillez, aunque los resultados pueden variar dependiendo de la complejidad de la escena.

Así es el proceso de reencuadre

Para acceder a la función, basta con abrir la sección de edición de una imagen en el iPhone y buscar la herramienta Reencuadrar. Al activarla, el sistema escanea la fotografía aplicando un filtro multicolor sobre la pantalla. Una vez completado el análisis, el usuario puede ajustar la perspectiva mediante gestos táctiles: arrastrar para mover el ángulo, o pellizcar para ampliar, desplazar o rotar la imagen.

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El efecto visual es similar al de las antiguas Fotos Espaciales, pero con un alcance mucho mayor. Es posible desplazar el ángulo lo suficiente como para revelar zonas del fondo que no estaban visibles en la imagen original. En la vista previa, las áreas que quedan al descubierto se rellenan con gráficos generativos básicos, que pueden mostrarse borrosos o poco definidos en los bordes. Este relleno preliminar solo sirve como referencia, ya que el procesamiento final de la imagen se activa al pulsar el botón Reencuadrar.

Reencuadre espacial de iPhone
El reencuadre espacial utiliza IA para rellenar automáticamente zonas que no aparecen en la imagen original. (Apple)

Tras unos segundos de cálculo, el iPhone entrega la fotografía con el nuevo encuadre, completando las secciones faltantes mediante inteligencia artificial. El resultado puede variar según la complejidad de la escena y los elementos presentes en la toma original.

Limitaciones y proyecciones de la función

El reencuadre espacial representa un avance significativo en la edición fotográfica asistida por inteligencia artificial. El sistema se apoya en la capacidad del hardware del iPhone para descomponer la escena, reposicionar elementos y generar de forma autónoma las partes no capturadas en el encuadre original. Realizar este proceso manualmente supondría una tarea extensa para cualquier editor profesional, por lo que la automatización marca un hito en la accesibilidad y eficiencia para usuarios no expertos.

Sin embargo, la función aún se encuentra en fase beta y dirigida a desarrolladores, por lo que es probable que presente fallos y limitaciones en esta primera etapa. El propio concepto está en desarrollo, y se espera que evolucione en los próximos meses, con mejoras en la precisión del relleno de fondos y la integración de los elementos generados.

La función está en fase beta y llegará a dispositivos en los próximos meses. (Europa Press)
La función está en fase beta y llegará a dispositivos en los próximos meses. (Europa Press)

El potencial del reencuadre espacial no solo reside en la corrección de errores de encuadre, sino también en la posibilidad de experimentar con ángulos y perspectivas novedosas, abriendo nuevas puertas a la creatividad fotográfica en dispositivos móviles.

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