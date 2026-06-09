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Adiós a las reglas tradicionales: nuevo robot de Amazon toma sus propias decisiones en tus compras

Su despliegue en Europa está previsto para el primer semestre de 2027 y se espera que modifique la relación entre empleados y sistemas automatizados

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Amazon - robot - Proteus - IA - tecnología - 8 de junio
La introducción del nuevo Proteus forma parte de una inversión de 10.000 millones de euros en la red logística europea de Amazon. (Composición Infobae: REUTERS/Toby Shepheard / REUTERS/Dado Ruvic)

Un avance tecnológico está redefiniendo la logística en el comercio electrónico. Amazon ha presentado un robot autónomo mejorado con inteligencia artificial capaz de decidir por sí mismo qué tareas realizar, cómo y cuándo ejecutarlas en sus almacenes.

Esta innovación marca la despedida de los antiguos sistemas rígidos, apostando por una gestión automatizada y adaptativa que busca transformar la experiencia de compra y entrega para millones de usuarios en Europa y el mundo.

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Robot móvil inteligente de Amazon: funcionamiento y capacidades

El nuevo modelo de robot desarrollado por Amazon, presentado bajo el nombre de Proteus de última generación, incorpora la capacidad de responder a comandos conversacionales y tomar decisiones propias dentro del entorno logístico.

Amazon presentó el robot Proteus de última generación. Europa Press
Amazon presentó el robot Proteus de última generación. Europa Press

Según Scott Dresser, vicepresidente de Amazon Robotics, el funcionamiento del robot se basa en una interacción directa: “Le indicas lo que hay que hacer. El robot determina la prioridad, la ruta y el momento oportuno”.

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A diferencia de versiones anteriores, que solo operaban en las zonas de carga y descarga trasladando carros de hasta casi 400 kg, esta nueva generación podrá desplazarse por todo el almacén.

Su despliegue en Europa está previsto para el primer semestre de 2027 y se espera que modifique la relación entre empleados y sistemas automatizados, al permitir que los robots gestionen de manera autónoma distintas actividades logísticas.

Los robots de transporte Proteus se exhiben durante el evento Delivering the Future EMEA 2026 en el centro de distribución LCY3 de Amazon en Dartford, Gran Bretaña. REUTERS/Toby Shepheard
Los robots de transporte Proteus se exhiben durante el evento Delivering the Future EMEA 2026 en el centro de distribución LCY3 de Amazon en Dartford, Gran Bretaña. REUTERS/Toby Shepheard

El objetivo principal de esta innovación es agilizar los tiempos de entrega y aumentar la eficiencia en la red logística de la compañía. La implementación de inteligencia artificial avanzada permite que el robot no solo ejecute órdenes, sino que también analice el contexto operativo y adapte su comportamiento en tiempo real.

Inversión logística de Amazon en Europa y expansión tecnológica

La introducción del nuevo Proteus forma parte de una inversión de 10.000 millones de euros (11.600 millones de dólares) en la red logística europea de Amazon. El anuncio se realizó en el evento “Delivering the Future” celebrado en el centro logístico de Dartford, al este de Londres, donde la compañía detalló sus planes para transformar la gestión de almacenes y entrega de productos.

Junto a Proteus, Amazon presentó dos innovaciones adicionales: STARK, un sistema robótico diseñado para la manipulación de bolsas, y Vulcan, el primer robot de la empresa con capacidad táctil.

Esta nueva generación de robots podrá desplazarse por todo el almacén. REUTERS/Toby Shepheard
Esta nueva generación de robots podrá desplazarse por todo el almacén. REUTERS/Toby Shepheard

El sistema STARK fue probado inicialmente en Barcelona y se prevé su implementación en 15 centros europeos para el año 2027. Por su parte, Vulcan aporta nuevas posibilidades en la manipulación de objetos, gracias a su sentido del tacto, lo que amplía el rango de tareas que pueden ser automatizadas dentro de los almacenes.

Innovación en entregas: expansión del servicio casi inmediato

Amazon también ha anunciado que inaugurará más de 25 centros de entrega con servicio casi el mismo día en Europa durante el año en curso, abarcando países como el Reino Unido y Alemania. Además, el servicio Amazon Now, especializado en la entrega ultrarrápida de productos esenciales, se expandirá a ciudades británicas como Manchester y Birmingham.

Actualmente, la entrega el mismo día de productos frescos ya está disponible en más de 2.300 ciudades de Estados Unidos y en algunas zonas de Tokio. La compañía prevé extender esta modalidad a más regiones de Japón, el Reino Unido y otros países en los próximos meses, consolidando un modelo logístico que reduce drásticamente los tiempos de espera para los consumidores.

Amazon ha presentado un robot autónomo mejorado con inteligencia artificial. REUTERS/Stephanie Lecocq
Amazon ha presentado un robot autónomo mejorado con inteligencia artificial. REUTERS/Stephanie Lecocq

Esta expansión responde a la creciente demanda de inmediatez por parte de los usuarios y refuerza la apuesta de Amazon por la optimización continua de su infraestructura de distribución.

En el marco de sus anuncios tecnológicos, Amazon también informó que Alexa+, su asistente de inteligencia artificial de próxima generación, estará disponible en 10 países adicionales en 2027.

Esta herramienta, que se integra en el ecosistema de productos y servicios de la empresa, permitirá una interacción más natural y eficaz con los clientes, facilitando tanto la gestión de compras como otras tareas cotidianas.

El nuevo modelo de robot desarrollado por Amazon incorpora la capacidad de responder a comandos conversacionales y tomar decisiones propias dentro del entorno logístico. REUTERS/Toby Shepheard
El nuevo modelo de robot desarrollado por Amazon incorpora la capacidad de responder a comandos conversacionales y tomar decisiones propias dentro del entorno logístico. REUTERS/Toby Shepheard

Aumento en la inversión de capital para infraestructura de IA

En febrero, Amazon anticipó un incremento de más del 50% en su gasto de capital, proyectando alcanzar los 200.000 millones de dólares en 2026. Esta decisión sitúa a la empresa a la vanguardia de la inversión tecnológica en el sector, alineándose con otras compañías que apuestan por el desarrollo de infraestructura para inteligencia artificial como motor de crecimiento y competitividad.

El despliegue de robots autónomos, asistentes avanzados como Alexa+ y la ampliación de la red de entregas casi inmediatas demuestran el compromiso de Amazon con la innovación y la transformación digital de la logística.

La automatización inteligente y la expansión de servicios adaptados a las nuevas exigencias del mercado se consolidan como ejes centrales de la estrategia de la compañía.

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