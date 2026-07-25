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El Movimiento de “las cucarachas” anunció el fin de las protestas en India tras la dimisión del ministro de Educación

El CJP responsabiliza políticamente a Dharmendra Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país

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Miembros del Partido Aam Aadmi (AAP) protestan en apoyo del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como "Cucarachas", exigiendo al Gobierno una respuesta sobre la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan (EFE/EPA/FAROOQ KHAN)
Miembros del Partido Aam Aadmi (AAP) protestan en apoyo del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocido como "Cucarachas", exigiendo al Gobierno una respuesta sobre la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan (EFE/EPA/FAROOQ KHAN)

El Partido Popular de las Cucarachas anunció este sábado que pone fin a las protestas juveniles en Nueva Delhi después de que el gobierno indio “aceptara” todas sus exigencias.

“Todas nuestras demandas han sido aceptadas, por lo que pedimos a los manifestantes que se retiren de inmediato y regresen a casa pacíficamente”, dijo Ashutosh Ranka, portavoz del partido CJP, creado en internet para exigir cambios en el sistema educativo tras repetidos escándalos en los exámenes.

El ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dimitió este sábado para cumplir la principal demanda del movimiento juvenil Cockroach Janta Party (CJP), conocido como “Cucarachas”, que saltó de las redes sociales a las calles provocando una de las mayores protestas juveniles registradas en el país.

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La renuncia llega horas antes de que venciera el plazo dado por el movimiento juvenil al Gobierno para cumplir sus demandas.

“Para garantizar que elementos antinacionales no se beneficien de la situación en Jantar Mantar y en todo el país, que la nación permanezca unida y que los estudiantes de la India no se vean envueltos en complicaciones legales y se centren en sus estudios y su carrera, he presentado mi dimisión al primer ministro”, dice la carta de Pradhan.

Dharmendra Pradhan habla por teléfono durante una entrevista con Reuters en Nueva Delhi, India. REUTERS/Adnan Abidi
Dharmendra Pradhan habla por teléfono durante una entrevista con Reuters en Nueva Delhi, India. REUTERS/Adnan Abidi

El CJP responsabiliza políticamente a Pradhan de las filtraciones e irregularidades denunciadas en exámenes como el NEET-UG, la prueba nacional de acceso a medicina y una de las más competitivas del país.

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En la India, estas pruebas son importantes para los jóvenes porque millones de estudiantes compiten cada año por plazas universitarias y empleos públicos, vistos por muchas familias como una de las principales vías de movilidad social.

La renuncia fue anunciada horas antes de que los líderes del CJP iniciaran una nueva ronda de conversaciones con el Gobierno y mientras los manifestantes se organizaban en las calles para retomar la protesta.

En la reunión del viernes, representantes del CJP dijeron haber obtenido avances en dos de sus tres demandas: compensaciones para las familias de aspirantes al NEET que murieron por suicidio y la retirada de denuncias o causas legales contra estudiantes que participaron en las protestas.

Simpatizantes del Partido Janata de la India se manifiestan exigiendo la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan (REUTERS/Anushree Fadnavis)
Simpatizantes del Partido Janata de la India se manifiestan exigiendo la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan (REUTERS/Anushree Fadnavis)

La salida de Pradhan, sin embargo, estaba todavía sin resolver.

El Gobierno de Narendra Modi había intentado responder a la crisis con promesas de tribunales especiales, una ley más dura contra las filtraciones y cambios en el sistema de exámenes.

Medios locales informaron además del despido de 47 funcionarios o empleados vinculados a la Agencia Nacional de Pruebas y de planes para que el NEET-UG pase a formato digital a partir de 2027.

(Con información de AFP y EFE)

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