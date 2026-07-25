Comenzó la convención para proclamar a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial por el Partido Liberal de Brasil

Flávio Bolsonaro

El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, dio inicio este sábado a la convención para proclamar a su hijo mayor, Flávio Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones del próximo octubre.

La ceremonia tiene lugar en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de San Pablo, el mayor distrito electoral del país, donde también participó el presidente argentino, Javier Milei, aliado de los Bolsonaro.

Flávio, senador de 45 años, fue elegido por su padre -actualmente inhabilitado y en prisión domiciliaria por tramar un golpe de Estado tras perder los comicios de 2022 ante el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva- como su heredero político.

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En este sentido, la cúpula del PL oficializará la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, quien aún no ha definido quién será su compañero de candidatura a la vicepresidencia.

Según las últimas encuestas, el primogénito del líder ultraderechista brasileño aparece segundo en las intenciones de voto por detrás precisamente de Lula, quien buscará su cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años.

Personas se congregan para la convención del Partido Liberal, donde se anunciará a Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, como candidato a las elecciones presidenciales de Brasil, en San Pablo (REUTERS/Jean Carniel)

El último sondeo de la firma Datafolha, divulgado el viernes, dejó a Lula con un 48 % de los apoyos frente al 43 % que obtendría Flávio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta de los comicios.

El senador llegó a superar a Lula meses atrás, pero ha perdido fuelle en las últimas semanas tras el conflicto abierto con su madrastra, Michelle Bolsonaro, y su conexión con un banquero encarcelado por un fraude millonario en el sistema financiero.

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A la convención del PL han comparecido aliados políticos y decenas de seguidores bolsonaristas, muchos de ellos con camisetas con los colores verde y amarillo de la bandera nacional, según presenció EFE.

El espacio también ha sido decorado con carteles que claman “por las familias, por los niños y por la libertad” y otros que declaran a Jair Bolsonaro como una víctima de la “censura”.

Janet Rubio reacciona en la convención del Partido Liberal, donde se anunciará a Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, como candidato a las elecciones presidenciales de Brasil, en São Paulo, Brasil, el 25 de julio de 2026. REUTERS/Jean Carniel

La Corte Suprema recientemente prohibió al ex jefe de Estado (2019-2022) recibir visitas de su hijo mayor o cualquier otra de tinte político o electoral durante su prisión domiciliaria hasta después de las elecciones, por incumplir la prohibición de usar las redes sociales directamente o a través de terceros.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, quien viajó a Brasil para acompañar el lanzamiento de la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, fue recibido este sábado por el Gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien le otorgó la Orden de Ipiranga, el máximo galardón del gobierno regional.

Milei llegó a la sede del gobierno paulista junto con su hermana, Karina Milei, antes de asistir a la convención del Partido Liberal, la formación de Bolsonaro.

El mandatario argentino fue recibido con los máximos honores en el Palacio dos Banderaintes, pero en vez de un tapete rojo le fue extendido uno azul.

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Javier Milei junto a Tarcísio y Flavio Bolsonaro

El cambio de color en la alfombra fue un detalle del mandatario regional para hacer referencia a la llamada “ola azul” latinoamericana, expresión utilizada por los aliados de la derecha al avance de gobiernos conservadores en la región.

Durante su visita al Palacio, Milei sostuvo una reunión privada con Freitas en la que discutieron asuntos de interés bilateral, según informaron fuentes oficiales. Tras el encuentro, el líder argentino salió rumbo al estadio de fútbol de Pacaembu, para apoyar a su amigo y aliado Flávio.

(Con información de EFE)