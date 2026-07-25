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Los detalles y la galería de fotos de la lujosa boda de Donnarumma con Alessia Elefante: del show vikingo de Haaland al recital de Ozuna

El arquero del Manchester City y su pareja celebraron su unión en un escenario exclusivo en Locorotondo, en el sur italiano, acompañados por figuras internacionales y espectáculos musicales

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﻿Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante

La boda de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante transformó el tradicional paisaje de la Valle d’Itria, en el sur de Italia, en el epicentro de la atención mediática internacional. El evento fusionó lujo, presencia de figuras del deporte y el espectáculo, así como una marcada impronta local. La pareja celebró su matrimonio en Locorotondo, dentro de un operativo de seguridad que blindó la zona y atrajo a decenas de personalidades y aficionados.

La jornada comenzó con la ceremonia religiosa en la Iglesia de San Giorgio Martire, ubicada en el centro histórico de Locorotondo. Donnarumma lució un traje blanco y la novia ingresó cubierta por un largo velo, mientras una multitud de curiosos y seguidores, junto a los invitados, aguardó durante más de cuatro horas tras las vallas dispuestas para garantizar la privacidad del evento. El pueblo se vistió de fiesta y recibió la visita de numerosas celebridades del fútbol, entre ellas Erling Haaland, Paolo Maldini, Sandro Tonali, Giovanni Malagò y Nicolò Barella, además del ex seleccionador italiano Roberto Mancini. Los cánticos y pedidos de autógrafos a las figuras que arribaban marcaron el clima en la entrada al templo.

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El hermetismo fue una constante. Según relató Corriere dello Sport, varios de los asistentes VIP optaron por evitar cualquier exposición pública, rechazando las fotografías y publicaciones en redes sociales, a pesar de la viralidad que alcanzaron algunos videos durante la celebración.

Tras la ceremonia, los novios y sus invitados se dirigieron a la exclusiva residencia Pettolecchia La Residenza, en Savelletri, una propiedad histórica rodeada de olivos centenarios. De acuerdo con Corriere dello Sport, el alquiler semanal de este lugar puede superar los 53.000 euros en temporada alta, sin incluir los costos de organización y banquete, que para un centenar de personas oscilan entre 20.000 y 23.000 euros. El costo total del evento, según estimaciones del sector consultadas por el medio, habría superado los 200.000 euros.

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La recepción se transformó en un auténtico festival, como describió La Gazzetta dello Sport. Un coro a capella recibió a la pareja en la entrada al lugar, ejecutando un repertorio que incluyó clásicos como “I Wanna Dance With Somebody”. Ya en el recinto, la música dance y las canciones de Abba animaron a los presentes. El propio Donnarumma se sumó al entusiasmo general y, en medio de la pista, interpretó el popular tema “Freed From Desire” ante los aplausos de los asistentes.

El toque internacional lo aportó la presencia de Erling Haaland, delantero del Manchester City, quien se convirtió en protagonista central durante la fiesta. Haaland lideró a los invitados en la ejecución del “Viking Row”, una coreografía asociada a las aficiones nórdicas, que generó ovaciones y fue replicada en redes sociales.

Haaland, protagonista de la boda de Donnarumma

La velada incluyó actuaciones en vivo de Sfera Ebbasta, referente del trap italiano, y del cantante puertorriqueño Ozuna. De acuerdo con Corriere della Sera, ambos ofrecieron conciertos exclusivos que elevaron el clima festivo hasta el amanecer. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Donnarumma, junto a los humoristas Pio y Amedeo, subió al escenario para improvisar y animar a todos los presentes.

El humor y la espontaneidad también estuvieron presentes durante la actuación del dúo Pio y Amedeo, quienes bromearon sobre los invitados y entonaron la canción “Bella bionda” dedicada a Haaland, generando risas tanto en el futbolista noruego como en el resto de la audiencia, según detalló La Gazzetta dello Sport.

La organización del evento integró guiños a la cultura de Apulia. En la víspera de la boda, mujeres mayores de la localidad elaboraron orecchiette artesanales (un tipo de pasta) y tejieron prendas de crochet, como parte de un homenaje a las tradiciones regionales. Además, los invitados recibieron camisetas de fútbol y balones conmemorativos firmados, creando recuerdos personalizados para quienes participaron de la celebración.

La boda de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante se consolidó como uno de los acontecimientos sociales y deportivos más destacados del año en Italia. El despliegue de figuras del fútbol, la presencia de artistas internacionales y la combinación de lujo con identidad local capturaron la atención de medios y aficionados en todo el mundo.

La elección de Puglia como destino confirma la tendencia entre celebridades del deporte y el espectáculo que buscan entornos reservados y paisajes singulares para sus celebraciones. Según Corriere dello Sport, la demanda de lugares como Pettolecchia La Residenza creció en los últimos años, impulsada por el deseo de privacidad y servicios personalizados que caracterizan este tipo de eventos.

El evento, además, se destacó por el nivel de planificación y la minuciosidad en cada detalle, desde la llegada de los invitados en vuelos privados hasta la presencia de equipos de seguridad y la logística desplegada en torno a la iglesia y la residencia. Varios asistentes, entre ellos futbolistas y dirigentes, priorizaron la discreción y la vivencia personal del acontecimiento, evitando la exposición pública pese al fuerte interés mediático.

Las fotos del casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante:

Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
Las fotos del casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
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Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
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Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
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Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
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Casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante
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Las fotos del casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante (REUTERS/Alessandro Garofalo)
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Las fotos del casamiento de Gianluigi Donnarumma y Alessia Elefante (REUTERS/Alessandro Garofalo)
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