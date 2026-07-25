El presidente de Kazajistán pidió “congelar” el conflicto en Ucrania durante una reunión con Vladimir Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homologo kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev (EFE/EPA/KONSTANTIN ZAVRAZHIN/SPUTNIK/KREMLIN POOL/Archivo)

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, propuso congelar la guerra en Ucrania durante una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

“Quizás haya llegado el momento de congelar este conflicto y volver a la ‘Fórmula de Estambul 2.0’, dado que allí se lograron resultados significativos”, expresó Tokáyev al líder del Kremlin en un encuentro celebrado en la ciudad rusa de Omsk.

El mandatario kazajo, citado por la agencia Interfax, sostuvo que la paralización de los combates debería producirse “naturalmente, bajo las garantías de las grandes potencias, incluida Rusia”.

Según sus palabras, este paso permitiría “avanzar hacia una paz muy esperada”.

Tokáyev remarcó además que su país mantiene la cooperación estratégica con la vecina Rusia, a la que describió como un “gran país” con un “gran pueblo”.

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En 2022, pocos meses después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Tokáyev afirmó ante Putin que Astaná nunca reconocería la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, anexionadas por Rusia.

El encuentro se produjo luego de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunciara que el Ejército de su país llevó a cabo con éxito ataques en el mar Caspio contra un buque de guerra ruso y varios barcos usados para transportar material militar desde Irán.

Ucrania volvió a atacar objetivos militares rusos

El mandatario afirmó en redes sociales que esos ataques de largo alcance dieron resultados “muy buenos”, e indicó que las Fuerzas Armadas ucranianas golpearon objetivos en varias regiones rusas durante los últimos días.

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“Ucrania continúa aplicando sanciones de largo alcance en respuesta a los ataques rusos. Anoche, los guerreros de nuestras Fuerzas de Defensa golpearon objetivos en diferentes regiones de Rusia que están alimentando esta guerra”, señaló.

Entre esos ataques, Zelensky mencionó una refinería en Filanovski, vinculada a Lukoil, además de una refinería rusa de petróleo en Tiumén y un almacén ruso en Rostov del Don.

El mandatario también habló de un nuevo ataque contra una planta militar en Kirov. Según dijo, desde allí Rusia suministra componentes para ataques contra Ucrania, y precisó que la instalación está a unos 1.200 kilómetros de la frontera ucraniana.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Yves Herman)

El viernes, Zelensky había dicho que el Ejército alcanzó con misiles de crucero una planta de Avitek en la región de Kirov. Según esa descripción, en esas instalaciones se fabrican productos militares, de doble uso y civiles, incluidos sistemas de defensa aérea, componentes de aeronaves, asientos eyectables, sistemas de elevación de aeronaves, cabrestantes, soportes de vigas y otros equipos de aviación.

Zelensky agregó que Ucrania atacó con éxito objetivos en Kirov, situada a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y en Ekaterimburgo, a 1.740 kilómetros de la capital rusa. En esa ciudad, añadió, el blanco fue un centro logístico.

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En la parte de la región ucraniana de Zaporizhzhia ocupada por Rusia, las autoridades prorrusas acusaron a Kiev de atacar un campamento turístico en Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol. El gobernador leal a Moscú Evgueni Balitski aseguró que murieron ocho personas, entre ellas dos niños, y que otras 14 resultaron heridas.