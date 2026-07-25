Samsung despide a más de 700 empleados: esta es la razón de la nueva ola de recortes

Samsung eliminó 739 puestos en Englewood Cliffs, Nueva Jersey, y al menos 100 más en Plano, Texas. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Samsung recortó 739 puestos en su sede de Englewood Cliffs, Nueva Jersey, y al menos 100 empleados adicionales en Plano, Texas, en el contexto del traslado de Samsung Electronics America a esa ciudad del norte de Texas, indicó la agencia Reuters.

De acuerdo con un correo electrónico interno de la empresa, los 739 trabajadores de Nueva Jersey serán despedidos o recibirán ofertas de reubicación “como parte de una transformación empresarial”.

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Según el aviso WARN presentado en Nueva Jersey, mecanismo legal que obliga a las empresas a notificar despidos masivos, los despidos en Englewood Cliffs entrarán en vigor el 30 de septiembre.

La compañía confirmó que su campus en Plano se convertirá en la nueva sede de Samsung Electronics America, división enfocada en electrónica de consumo y sin vinculación con el negocio de semiconductores. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo

Samsung confirmó al diario The Dallas Morning News que su campus en Plano pasará a ser la sede de Samsung Electronics America, unidad dedicada a la electrónica de consumo y ajena al negocio de semiconductores. La transición se completará antes de que finalice el año.

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El traslado, menos de un año después de estrenar sede

El anuncio llega menos de un año después de que la compañía inaugurara un campus en Englewood Cliffs diseñado para albergar a unos 1.200 empleados, según un comunicado del representante federal Josh Gottheimer.

Ese complejo sustituyó la sede anterior en Ridgefield Park, Nueva Jersey, donde Samsung operaba desde 1992.

Además, Samsung SDS, subsidiaria de servicios de tecnología de la información, notificó en junio posibles despidos de 179 empleados en Ridgefield Park.

Los movimientos de personal se dan en el marco del traslado de Samsung Electronics America al norte de Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de Samsung en el norte de Texas

La empresa consolidó operaciones en el desarrollo Legacy Central de Plano, en la intersección de la autopista U.S. 75 y Legacy Drive, en 2019 y amplió sus oficinas en varias fases: 70.000 pies cuadrados adicionales en 2020, 60.000 en 2021 y cerca de 33.000 en 2023 en el complejo The Tennyson, dentro del mismo corredor empresarial.

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Resultados récord en chips, presión en electrónica de consumo

Los recortes ocurren en un momento de realidades contrastantes para Samsung. En el segundo trimestre de 2026, la compañía informó que su ganancia operativa creció 19 veces respecto al mismo período del año anterior, impulsada por la fabricación de chips y la demanda de inteligencia artificial.

La empresa opera una planta de semiconductores en Austin y recientemente abrió otra en Taylor, Texas.

Samsung SDS, subsidiaria de servicios tecnológicos, anticipó en junio el posible despido de 179 empleados en Ridgefield Park. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El segmento de electrónica de consumo, en cambio, no mantuvo ese ritmo y enfrenta presiones de costos derivadas, en parte, del precio de los chips de memoria.

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Otras empresas tecnológicas adoptaron medidas similares: Microsoft anunció el despido de 4.800 empleados, entre ellos más de 150 trabajadores del sector de videojuegos en dos ubicaciones en Texas.

Despidos en Patreon

La noticia de los despidos en Samsung coincidió con el anuncio de Patreon de reducir su plantilla en un 20%, lo que equivale a 93 trabajadores.

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Jack Conte anunció en una publicación de Patreon un recorte del 20% de su plantilla, que equivale a 93 personas. (Patreon)

El CEO Jack Conte atribuyó la decisión a las transformaciones que atravesó el sector tecnológico en los últimos seis meses. La plataforma, que permite a artistas, músicos, podcasters y escritores obtener ingresos a través de suscripciones, sostuvo que su negocio principal se mantiene estable y que la medida no modifica su hoja de ruta de productos.

Conte descartó que los despidos respondan a una sustitución de empleados por inteligencia artificial.

“Cuanto más hemos aprendido a usar estas nuevas herramientas, más claro ha quedado que no son sustitutos de la creatividad, el juicio, la orientación al detalle o el oficio que nuestros compañeros tienen en abundancia, ni reemplazan el deseo de conexión humana que todos apreciamos profundamente”, escribió el ejecutivo en un comunicado dirigido al equipo.

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“Esa es mi opinión personal, pero, más importante aún, es la base de la estrategia de Patreon: nuestra visión de producto y nuestro negocio se sustentan en el valor de la creatividad humana y la conexión humana”, agregó.