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Las guerreras K-pop: quién las creó, cómo se llaman y más preguntas de la película de Netflix en Google

Este título animado fue basado en una idea de Maggie Kang, directora y artista, que se inspiró en su gusto por el K-pop y sus raíces coreanas

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Las guerreras k-pop
Las guerreras K-pop lidera el catálogo animado de Netflix y domina las búsquedas en Google. (Netflix)

Las guerreras K-pop es la película animada más popular en Netflix, y ese fenómeno se replica en Google: los usuarios consultan masivamente información sobre el título en el buscador.

Una de las preguntas más frecuentes es quién creó la película. La directora y artista Maggie Kang la desarrolló junto al codirector Chris Appelhans. La idea original partió de Kang, quien se inspiró en sus raíces coreanas y en su amor por la cultura del K-pop para fusionarlos con el mundo de la fantasía y la acción.

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Google registra entre sus búsquedas más frecuentes quién está detrás de Las guerreras K-pop. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo
Google registra entre sus búsquedas más frecuentes quién está detrás de Las guerreras K-pop. REUTERS/Carlos Jasso//File Photo

En una entrevista con Variety, la cineasta detalló que se nutrió de distintos aspectos de la cultura de su país de origen. Los cazadores de la película obtienen sus poderes sobrenaturales del canto y la danza, y generan «armas sónicas para combatir hordas de demonios».

Kang tomó como referencia el gut, los bailarines folclóricos tradicionales coreanos que ejecutaban rituales para proteger a las comunidades de demonios y espíritus malignos. “En cierto modo, fueron los primeros conciertos en Corea”, señaló.

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“Hay que conocer Corea para poder mostrarla tal como es”, recalcó Kang. Las experiencias de primera mano del equipo permearon cada detalle visual, desde los edificios que recrean el horizonte de Seúl hasta los detalles auténticos de las escenas de restaurantes.

Maggie Kang concibió la película a partir de su herencia cultural coreana. REUTERS/Danny Moloshok
Maggie Kang concibió la película a partir de su herencia cultural coreana. REUTERS/Danny Moloshok

Un lugar de peso particular fue la aldea Bukchon Hanok, elegida para el primer encuentro entre los personajes principales, Rumi y Jinyu. “El Hanok representa a Jinu, y el moderno horizonte urbano nos pareció que representaba a Rumi; lo moderno y lo antiguo, como una fusión”, explicó Kang.

Qué preguntas en Google son las más populares de Las guerreras K-pop

Las preguntas más populares en Google sobre Las guerreras K-pop son:

Quiénes son las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop son Rumi, Mira y Zoey, las integrantes de Huntr/X, el grupo ficticio de pop coreano que protagoniza la película.

Cuando no llenan estadios, las tres usan sus voces para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales: Rumi lidera al grupo en lo artístico y en lo combativo, con una espada mágica conocida como saingeom; Mira es la bailarina principal y usa un arma de asta en los enfrentamientos; y Zoey, rapera principal y compositora del trío, combate con cuchillos lanzadores.

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
El trío protagonista lo conforman Rumi, Mira y Zoey. (Netflix)

Su principal enemigo es Gwi-Ma, una entidad ancestral gobernante del mundo de los demonios, que opera en el plano terrenal a través de los Saja Boys, una banda rival cuyos integrantes ocultan su verdadera naturaleza demoníaca.

Qué son las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop es una película animada de fantasía musical producida por Sony Pictures Animation y distribuida por Netflix. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, sigue a un grupo femenino de K-pop que lleva una doble vida como cazadoras de demonios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las guerreras K-pop es una animación de fantasía musical de Sony Pictures Animation disponible en Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia retoma un legado que, según la ficción, se remonta 400 años atrás en Corea, cuando un trío de guerreras derrotó a los demonios usando el poder de sus voces.

Desde su estreno el 20 de junio de 2025, la cinta se convirtió en la película animada más vista en la historia de Netflix y ganó dos premios Oscar en la 98ª entrega de los Premios de la Academia: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Golden.

El efecto de Las guerreras K-pop en Google

Las guerreras K-pop fue la película más buscada de 2025 en Google, según el reporte El año en búsquedas del buscador. Tres de sus canciones integraron el Top 10 anual y el título ocupó el segundo puesto en tendencias generales.

El fenómeno se extendió más allá del cine. Google Trends registró que los personajes de la película coparon los cinco primeros lugares entre los disfraces de Halloween más buscados de ese año.

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