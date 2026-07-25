Crimen y Justicia

Tenía 17 años y lo asesinó una banda de motochorros mientras iba al colegio con su papá: cómo los detuvieron

Lautaro Servín fue baleado por la espalda en un intento de robo en San Francisco Solano. Los sospechosos se dedicaban a cometer este tipo de delitos y el día del crimen ya habían concretado otro antes. Su modus operandi

Guardar
Google icon
Lautaro Servín Asesinado
Lautaro Servín, el adolescente asesinado

La mañana del 23 de junio, una banda integrada por al menos tres ladrones salió armada y con un objetivo claro: robar motos. Empezaron a las 7 en la zona de San Francisco Solano y, en pocas horas, ya habían concretado dos asaltos. Uno de ellos, sin embargo, tuvo un desenlace fatal. Fue la muerte de Lautaro Servín, un adolescente de 17 años que iba al colegio con su papá y que recibió tres disparos por la espalda cuando quisieron sustraerles su vehículo. Tras el asalto, los sospechosos escaparon hacia una metalera del barrio 2 de Abril, donde solían reunirse. Estuvieron prófugos más de un mes, hasta que este viernes finalmente fueron descubiertos y detenidos los principales acusados, Lautaro Franco y León Reynoso.

Los arrestos se concretaron en el marco de una larga investigación encabezada por el Departamento Homicidios junto con la DDI Lomas de Zamora y la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur II, que incluyó un minucioso trabajo de cámaras de seguridad, pericias balísticas y análisis de teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

A partir de estas pruebas, los investigadores lograron establecer lo que hicieron los delincuentes el día del crimen. En este contexto, confirmaron que la banda tenía su base de operaciones en la metalera del barrio 2 de Abril, desde donde salieron y regresaron después de matar a Lautaro. Se trata de una vivienda ubicada sobre la calle El Jilguero al 2365, donde guardaban las motos robadas.

Uno de los detenidos
Uno de los detenidos

Las imágenes además permitieron determinar que, antes del asesinato de Servín, los sospechosos ya habían cometido otro robo. A las 7.26 de aquella mañana asaltaron a un hombre y a su sobrino de 18 años, a quienes les robaron una motocicleta Motomel 110.

PUBLICIDAD

Cómo los identificaron

El testimonio del adolescente asaltado en ese hecho fue clave para la investigación porque supo describir con precisión tanto a los delincuentes como a las motos utilizadas durante el ataque. Entre ellas sobresalía una Honda GLH con un detalle distintivo: el guardabarros delantero rojo.

Durante la investigación, las autoridades también descubrieron que el acusado León Reynoso ya estaba imputado en una causa por abuso de armas ocurrida el 15 de mayo, cuando presuntamente le disparó a un vecino tras una discusión. En aquel expediente se había secuestrado una vaina calibre 9 milímetros.

El otro de los sospechosos arrestado
El otro de los sospechosos arrestado

Como Lautaro Servín murió por disparos del mismo calibre, los investigadores solicitaron una comparación balística en el Sistema Nacional de Identificación Balística (SAIB). El resultado fue determinante: las vainas de ambos hechos habían sido disparadas por la misma arma de fuego, fortaleciendo la hipótesis sobre la participación de Reynoso en el homicidio.

Con esa información, la Justicia autorizó siete allanamientos a principios de julio. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Al analizar los dispositivos, los investigadores encontraron conversaciones que indicaban que familiares de Lautaro Franco ya sabían, pocas horas después del crimen, que él y su grupo de amigos habían participado del ataque. Según la causa, incluso habrían coordinado maniobras para ocultar pruebas y entorpecer la investigación.

Otro elemento clave surgió del celular de Franco. Aunque el aparato estaba bloqueado, los policías pudieron observar la imagen de fondo de pantalla: aparecía el propio sospechoso montado en una Honda GLH negra y gris con guardabarros delantero rojo. Al comparar esa foto con las filmaciones obtenidas durante la investigación, concluyeron que se trataba de la misma moto utilizada en el homicidio.

En una segunda serie de allanamientos, la Justicia ordenó la detención de Franco, pero el joven ya se encontraba prófugo. En esos procedimientos sí fueron secuestradas prendas que, según la investigación, habría utilizado el día del crimen.

La caída de los acusados

Mientras Homicidios continuaba buscándolo, efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown interceptaron este viernes a León Reynoso, quien circulaba en una Honda Twister sin documentación que acreditara su propiedad. Aunque inicialmente una fiscalía dispuso su libertad en una causa por averiguación de ilícito, el Departamento Homicidios informó que era uno de los sospechosos por el asesinato de Servín y se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Casi en simultáneo, los investigadores volvieron a entrevistarse con familiares de Lautaro Franco para insistir en que se entregara. Horas después, el joven se presentó junto a su familia en la Comisaría Sexta de Lomas de Zamora y quedó a disposición de la Justicia.

Finalmente, el Juzgado de Garantías del Joven avaló la detención de León Reynoso, mientras que Lautaro Franco será trasladado este sábado a sede judicial para ser indagado.

Temas Relacionados

Lautaro Fabricio Leonel ServínLomas de ZamoraPolicía BonaerenseMotochorrosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó el último de “Los atrevidos”, la banda de adolescentes que robaba autos en el AMBA

El sospechoso, de 17 años, tiene 12 causas en su prontuario. Fue detenido en la localidad de Avellaneda tras un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En mayo ya había sido arrestado el resto de la banda

Cayó el último de “Los atrevidos”, la banda de adolescentes que robaba autos en el AMBA

Una mujer de 55 años fue hallada sin vida en Salta y su pareja quedó detenido

Una vecina de la localidad salteña fue hallada muerta con una herida de arma blanca. Su pareja quedó detenida por el hecho y la Unidad de Femicidios sigue investigando el episodio

Una mujer de 55 años fue hallada sin vida en Salta y su pareja quedó detenido

Los drogaron con un gas adormecedor y les desvalijaron la casa en Córdoba

Durante la madrugada del martes, delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio 1° de Mayo, utilizaron gas para adormecer a los habitantes. Se llevaron pertenencias, comida y tarjetas

Los drogaron con un gas adormecedor y les desvalijaron la casa en Córdoba

Dictaron prisión preventiva para la pareja que tenía cautivos a dos hermanos de 7 y 5 años en Santa Cruz

El tribunal dispuso el procesamiento tras reunir pruebas clave, como grabaciones y pericias, que describen un contexto de abandono y violencia física y psicológica contra los hermanos

Dictaron prisión preventiva para la pareja que tenía cautivos a dos hermanos de 7 y 5 años en Santa Cruz

Cómo sigue la investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: allanaron la casa y apartaron al hermano

La Justicia dispuso el traslado del hermano de la menor para exámenes médicos y secuestró elementos en la vivienda familiar. La madre sigue bajo investigación por antecedentes

Cómo sigue la investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: allanaron la casa y apartaron al hermano

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Hungría

River Plate hará su debut en el Torneo Clausura ante Barracas Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

“Los peores días de mi vida”: el descarnado relato de una figura de la Premier League y la selección de Países Bajos

La impactante oferta del Arsenal de Inglaterra por Julián Álvarez

Todas las peleas de La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos: hora y cómo verlas en vivo

TELESHOW

El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

El conmovedor relato de la la influencer Caro Trippar: “Tengo cáncer, ese es mi diagnóstico”

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

“Billy Elliot, el musical”: todo por un sueño

Flavio Mendoza, el creador y artífice de sus sueños, estrena La Cúpula: “Mi pasión es coleccionar espectáculos”

Darío Barassi contó cuál es la pregunta que más le hacen las señoras mayores en la calle

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Kazajistán pidió “congelar” el conflicto en Ucrania durante una reunión con Vladimir Putin

El presidente de Kazajistán pidió “congelar” el conflicto en Ucrania durante una reunión con Vladimir Putin

Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques contra instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo

El Movimiento de “las cucarachas” anunció el fin de las protestas en India tras la dimisión del ministro de Educación

Fausto avanza hacia Hawái mientras Genevieve podría convertirse en el primer huracán mayor del año

Combustibles en Honduras subirán hasta L5.73 por galón a partir del 27 de julio