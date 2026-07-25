Tenía 17 años y lo asesinó una banda de motochorros mientras iba al colegio con su papá: cómo los detuvieron

Lautaro Servín, el adolescente asesinado

La mañana del 23 de junio, una banda integrada por al menos tres ladrones salió armada y con un objetivo claro: robar motos. Empezaron a las 7 en la zona de San Francisco Solano y, en pocas horas, ya habían concretado dos asaltos. Uno de ellos, sin embargo, tuvo un desenlace fatal. Fue la muerte de Lautaro Servín, un adolescente de 17 años que iba al colegio con su papá y que recibió tres disparos por la espalda cuando quisieron sustraerles su vehículo. Tras el asalto, los sospechosos escaparon hacia una metalera del barrio 2 de Abril, donde solían reunirse. Estuvieron prófugos más de un mes, hasta que este viernes finalmente fueron descubiertos y detenidos los principales acusados, Lautaro Franco y León Reynoso.

Los arrestos se concretaron en el marco de una larga investigación encabezada por el Departamento Homicidios junto con la DDI Lomas de Zamora y la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Sur II, que incluyó un minucioso trabajo de cámaras de seguridad, pericias balísticas y análisis de teléfonos celulares.

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A partir de estas pruebas, los investigadores lograron establecer lo que hicieron los delincuentes el día del crimen. En este contexto, confirmaron que la banda tenía su base de operaciones en la metalera del barrio 2 de Abril, desde donde salieron y regresaron después de matar a Lautaro. Se trata de una vivienda ubicada sobre la calle El Jilguero al 2365, donde guardaban las motos robadas.

Uno de los detenidos

Las imágenes además permitieron determinar que, antes del asesinato de Servín, los sospechosos ya habían cometido otro robo. A las 7.26 de aquella mañana asaltaron a un hombre y a su sobrino de 18 años, a quienes les robaron una motocicleta Motomel 110.

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Cómo los identificaron

El testimonio del adolescente asaltado en ese hecho fue clave para la investigación porque supo describir con precisión tanto a los delincuentes como a las motos utilizadas durante el ataque. Entre ellas sobresalía una Honda GLH con un detalle distintivo: el guardabarros delantero rojo.

Durante la investigación, las autoridades también descubrieron que el acusado León Reynoso ya estaba imputado en una causa por abuso de armas ocurrida el 15 de mayo, cuando presuntamente le disparó a un vecino tras una discusión. En aquel expediente se había secuestrado una vaina calibre 9 milímetros.

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El otro de los sospechosos arrestado

Como Lautaro Servín murió por disparos del mismo calibre, los investigadores solicitaron una comparación balística en el Sistema Nacional de Identificación Balística (SAIB). El resultado fue determinante: las vainas de ambos hechos habían sido disparadas por la misma arma de fuego, fortaleciendo la hipótesis sobre la participación de Reynoso en el homicidio.

Con esa información, la Justicia autorizó siete allanamientos a principios de julio. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

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Al analizar los dispositivos, los investigadores encontraron conversaciones que indicaban que familiares de Lautaro Franco ya sabían, pocas horas después del crimen, que él y su grupo de amigos habían participado del ataque. Según la causa, incluso habrían coordinado maniobras para ocultar pruebas y entorpecer la investigación.

Otro elemento clave surgió del celular de Franco. Aunque el aparato estaba bloqueado, los policías pudieron observar la imagen de fondo de pantalla: aparecía el propio sospechoso montado en una Honda GLH negra y gris con guardabarros delantero rojo. Al comparar esa foto con las filmaciones obtenidas durante la investigación, concluyeron que se trataba de la misma moto utilizada en el homicidio.

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En una segunda serie de allanamientos, la Justicia ordenó la detención de Franco, pero el joven ya se encontraba prófugo. En esos procedimientos sí fueron secuestradas prendas que, según la investigación, habría utilizado el día del crimen.

La caída de los acusados

Mientras Homicidios continuaba buscándolo, efectivos del Comando de Patrullas de Almirante Brown interceptaron este viernes a León Reynoso, quien circulaba en una Honda Twister sin documentación que acreditara su propiedad. Aunque inicialmente una fiscalía dispuso su libertad en una causa por averiguación de ilícito, el Departamento Homicidios informó que era uno de los sospechosos por el asesinato de Servín y se dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

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Casi en simultáneo, los investigadores volvieron a entrevistarse con familiares de Lautaro Franco para insistir en que se entregara. Horas después, el joven se presentó junto a su familia en la Comisaría Sexta de Lomas de Zamora y quedó a disposición de la Justicia.

Finalmente, el Juzgado de Garantías del Joven avaló la detención de León Reynoso, mientras que Lautaro Franco será trasladado este sábado a sede judicial para ser indagado.

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