Las consecuencias de las intensas nevadas en el país: rescates, accidentes viales, suspensión de clases y pasos fronterizos cerrados

Personal de Gendarmería supervisa los trabajos de rescate a una familia de cinco personas y un puestero en la provincia de San Juan (Gendarmería Nacional)

Las fuertes nevadas que azotan gran parte de la zona cordillerana generó múltiples inconvenientes en varias regiones del extremo oeste del país por la magnitud del fenómeno meteorológico.

Luego de los mineros que estuvieron atrapados tres noches en la puna catamarqueña y fueron milagrosamente rescatados con vida, otro de los casos más relevantes ocurrió en la provincia de San Juan.

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Allí, personal de Gendarmería logró rescatar a seis personas aisladas en la cordillera: una familia de cinco integrantes quedó atrapada por una avalancha en Calingasta y un puestero permaneció incomunicado en la zona norte provincial.

Una avalancha en Calingasta derivó en un operativo de rescate a una familia: todos resultaron ilesos (Gendarmería Nacional)

Los evacuados fueron trasladados sanos y salvos, según informaron medios locales, en dos operativos realizaos por la gran acumulación de nieve y las bajas temperaturas, con caminos de alta montaña complicados por el temporal.

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Los operativos de rescate en San Juan

La familia quedó varada después de que una avalancha bloqueara el paso en el kilómetro 30 de la Ruta Provincial 400. La emergencia fue informada por una empresa minera, que alertó sobre la situación.

A partir de ese aviso, efectivos de los Grupos Especializados de Alta Montaña, una brigada de rescate y una ambulancia se desplazaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes y evacuarlos en condiciones seguras. No se informaron personas lesionadas.

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Efectivos de los Grupos Especializados de Alta Montaña, una brigada de rescate y una ambulancia se desplazaron hasta el lugar para asistir a los ocupantes (Gendarmería Nacional)

El segundo rescate estuvo a cargo del GEAM del Escuadrón 25 Jáchal. Los gendarmes llegaron hasta el paraje Chita, sobre la Ruta Provincial 483, donde un puestero había quedado incomunicado por las nevadas y las dificultades de circulación en la zona.

Tras verificar su estado de salud, el hombre fue asistido y evacuado hacia un lugar seguro. Según Diario de Cuyo, el procedimiento se concretó luego de constatar que el temporal le había impedido cualquier contacto y desplazamiento. El traslado del puestero se realizó con apoyo de Protección Civil hacia el departamento de Iglesia.

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Ambos operativos se realizaron en el marco de la Ley 27.287, que establece el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil.

Ante esto, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos hacia las zonas de montaña y consultar el estado de las rutas antes de viajar, mientras persisten las complicaciones por el temporal en la cordillera sanjuanina, con caminos afectados por nieve acumulada y tránsito condicionado.

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Suspensión de clases presenciales en las escuelas de Santa Cruz

El temporal de nieve en la Patagonia obligó a posponer el reinicio de clases en Santa Cruz previsto para la próxima semana, provincia con alerta roja por fuertes nevadas en varias zonas.

La interrupción del regreso a las aulas abarca tres jornadas: lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio . La medida alcanza a todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades. El retorno presencial quedó sujeto a una nueva evaluación para el jueves 30.

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El Consejo Provincial de Educación resolvió suspender las clases presenciales tras analizar un informe de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes. El organismo provincial sostuvo en un comunicado, como ”medida preventiva ante las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia”.

El organismo explicó: “Durante las tres jornadas en las que permanecerán suspendidas las clases para los alumnos, el trabajo docente se desarrollará de manera virtual, garantizando la labor pedagógica institucional en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”.

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Temporal de nieve en rutas y caminos: accidentes y cierres fronterizos

Las complicaciones por nieve y hielo también se reflejaron en las rutas de la región. Según El Patagónico, un camión de patente chilena volcó ayer viernes sobre la ruta Nacional 260, en Chubut, a unos 25 kilómetros al oeste del cruce con la ruta Nacional 40.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:20, después de que el vehículo pasara por Río Mayo y avanzara hacia el paso fronterizo del Hito 50. Circulaba desde Temuco hacia Coyhaique, con un cargamento de bebidas alcohólicas, y despistó hacia la banquina por la presencia de hielo y nieve sobre la calzada.

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El conductor sufrió golpes leves y no debió ser trasladado por lesiones de gravedad. Las compuertas del semirremolque permanecieron cerradas, de modo que la carga quedó contenida, mientras en el lugar trabajaron la Policía del Chubut, Vialidad Nacional y personal del puesto sanitario de Lago Blanco para coordinar el retiro de la unidad.

Por otro lado, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, un video difundido por El Cordillerano mostró otro efecto inmediato del temporal: dos vehículos patinaron y terminaron chocando en el acceso al cerro Catedral. En las imágenes se observan sectores con nieve acumulada y hielo, además de dificultades para avanzar aun cuando una máquina despejaba el camino.

El medio informó que, hasta el momento, no hubo reporte oficial sobre personas heridas ni sobre la intervención de equipos de emergencia en ese lugar. También indicó que uno de los rodados perdió el control e impactó contra otro vehículo en medio de maniobras riesgosas.

En Neuquén, el cuadro vial se agravó con el cierre de los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado. Vialidad Nacional advirtió que el primero quedó intransitable para todo tipo de vehículos por pedido de la coordinación chilena, a raíz de la acumulación de nieve sobre la calzada y porque continuaba nevando en la zona.

El segundo permanece cerrado por condiciones extremas: hielo, viento blanco, presencia de animales sueltos y riesgo de caída de piedras en el kilómetro 48. En varios tramos de la ruta 40 y de la ruta 237, la portación de cadenas es obligatoria y los equipos viales siguen trabajando para sostener la transitabilidad.

El diario también señaló que en algunos sectores de la ruta 40 la nieve superó los 20 centímetros en los accesos al Parque Nacional Nahuel Huapi. Vialidad recomendó evitar viajes innecesarios hacia la cordillera, circular solo si es imprescindible y consultar el estado de los caminos antes de salir, porque las condiciones meteorológicas cambian con rapidez.

Por otro lado, en el cerro Catedral, Catedral Alta Patagonia comenzó este sábado desde las 7:00 tareas de detonaciones controladas en sectores específicos del centro de esquí, dentro del Plan de Intervención y Desencadenamiento de Avalanchas. La empresa informó que se trata de un protocolo preventivo de seguridad para estabilizar zonas de alto riesgo después de las fuertes nevadas.

Luego de un rescate de mineros en Catamarca, la empresa suspendió las operaciones

El temporal también golpeó a la Puna catamarqueña. Según El Ancasti, Rio Tinto suspendió preventivamente sus actividades en los proyectos del Salar del Hombre Muerto después del rescate de 14 personas entre empleados y contratistas que habían quedado varadas por la magnitud del fenómeno climático en Antofagasta de la Sierra.

La empresa informó que algunas personas fueron trasladadas por vía aérea y terrestre para una evaluación médica integral y afirmó que todas están fuera de peligro.

Por su parte, la Asociación Obrera Minera Argentina Catamarca presentó reclamos ante la empresa y ante el Ministerio de Minería por presuntos incumplimientos del protocolo de invierno. Entre otros puntos, cuestionó que se hubiera autorizado la circulación de vehículos en condiciones climáticas adversas y pidió identificar a los responsables de las decisiones adoptadas, mientras el ministerio ordenó suspender los traslados de personal y proveedores hacia la Puna.