Bariloche: sin la presencia de la Fiscalía, comienza el juicio contra el psicólogo acusado de abusar del hijo

Fachada de uno de las sedes del Ministerio Público Fiscal en Bariloche

Los Tribunales de la ciudad de Bariloche serán escenario la próxima semana de una situación inusual: un juicio oral contra un reconocido psicólogo que presuntamente abusó de su hijo, pero sin la presencia del Ministerio Público Fiscal porque a solo semanas del comienzo del debate, la fiscal del caso desistió de la acusación y comunicó oficialmente que no iba a participar.

Pese a eso, la madre de la víctima decidió avanzar y llevará adelante el proceso acompañada solo por su abogada. Serán ellas dos las que se presentarán a partir de este lunes ante los tres jueces del tribunal de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro que deberán resolver la situación del acusado.

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Según supo Infobae de fuentes judiciales, el debate se llevará a cabo a lo largo de cuatro jornadas la próxima semana, en la que está previsto que declaren más de 30 testigos. En los dos primeros días brindarían su testimonio los testigos aportados por la querella, mientras que en los otros dos hablarán aquellos que presente la defensa del imputado. La mamá de la víctima será la primera en declarar.

Tal como informó este medio hace algunas semanas, la mujer recibió a finales de junio la desagradable sorpresa de que afrontaría el juicio sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, que, pese a haber estado presente durante toda la etapa de investigación, resolvió que no participará con el argumento de que “no hay pruebas” en contra del acusado.

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Infobae dialogó en ese momento con la madre del chico, quien hizo presentaciones ante el jefe de los fiscales de Bariloche, Martín Lozada, para que revean la decisión de desistir de la acusación por parte de la fiscal subrogante Daniela Ortiz. No hubo caso y desde este lunes estará sola en el juicio. No obstante, desde la parte querellante indicaron a este medio que “tienen confianza” en obtener justicia.

El caso

La denuncia se originó el 10 de mayo de 2023, dos días después de que su hijo, que entonces tenía tres años y medio, le relatara “algunos juegos sexuales” que supuestamente había mantenido con su padre. La madre dijo a Infobae que antes de esa revelación ya observaba crisis de ansiedad y conductas sexualizadas en el menor.

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“Hice la denuncia y a partir de que hice la denuncia ahí en mayo de 2023, a él lo destituyeron del hogar. Ahí mi hijo mayor siguió contándome un montón de otras cosas más que le hacía el papá, lo que tenía que ver con situaciones de abuso. Eran juegos de masturbación, eso me lo dijeron en el hospital porque lo revisaron”, contó la madre, quien dijo que el acusado es un destacado psicólogo de Bariloche identificado como D.E..

Señaló que, tras la denuncia, el hombre fue apartado del hogar. “Nosotros veníamos sospechando ya algunas cosas, o sea, algo le ocurría porque mi hijo sufría desmayos, tenía muchas crisis de ansiedad desde los 3 años. No entendía por qué le pasaba lo que le pasaba porque vive en un contexto de familia, no iba a guardería, mi tiempo estaba dedicado a él más allá de mi profesión”, dijo.

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En ese sentido, contó que tiene un perfil especial, ya que es un gran académico, muy conocido en la ciudad. “Él es psicólogo, es licenciado en Letras, profesor en Letras con medallas de honor. Es profesor universitario también, es técnico en computación”, contó. Lo describió como a una persona con una gran capacidad de manipulación.

“Él es un gran intelectual, tiene muchas carreras universitarias, tiene mucho poder intelectual y también poder económico. Después con el tiempo fui viendo que es un psicópata, que es narcisista, pero en ese momento lo admiraba porque tiene un lenguaje muy florido”, recordó la mujer.

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Aseguró que durante la instrucción aportó información de manera constante sobre lo que su hijo le iba contando, incluido un relato en el que el niño decía que su padre supuestamente lo filmaba o le tomaba fotos de sus genitales.

La causa tuvo un desfile de fiscales. En primer lugar, el expediente estuvo en manos del ex fiscal Martín Govetto, especializado en Violencia de Género. Sin embargo, a finales del 2023, el funcionario se retiró y la causa recayó en el fiscal Gerardo Miranda, hasta que este año, cuando ya se preparaba el juicio, la causa pasó a manos de la fiscal Ortiz.

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Fueron años de lucha, en los que económicamente la mamá lo perdió casi todo, aunque logró quedarse con la custodia completa tanto de su hijo mayor (la víctima del abuso) como del menor.

El Poder Judicial de Río Negro será quien tenga la última palabra

Las pruebas que había aceptado la Justicia

Finalmente, el 13 de febrero del año pasado, tras la etapa de instrucción que incluyó no solo la Cámara Gesell sino la recopilación de otras pruebas como entrevistas psicológicas y estudios médicos, se elevó el caso a juicio oral bajo la acusación abuso sexual agravado. El debate fue aprobado por el juez de Garantías Martín Arroyo.

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En la elevación, a la que accedió este medio, se detallan una a una las pruebas que se recopilaron durante la investigación.

Allí se detallaba que D.E. habría realizado tocamientos impúdicos a su hijo, aprovechando la convivencia. Para la Fiscalía, en ese momento, estos actos encuadran en el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por cometerse contra un menor de edad con convivencia preexistente, lo que eleva la gravedad penal del caso.

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Durante la audiencia se admitieron las pruebas ofrecidas tanto por la fiscalía como por la querella y la defensa, lo que conforma un extenso listado de testigos y elementos documentales. Entre las pruebas centrales figuran los informes de Cámara Gesell.

Pese a que ya contaban con el aval del juicio oral, en diciembre pasado, la defensa solicitó una probation con el objetivo de evitar el debate. Luego de varios análisis por parte de la Justicia, la jueza Romina Martini rechazó el pedido y fijó fecha del debate oral para el próximo 27 de julio.

Después, ya con fecha fijada para el debate oral, el Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa. La querella impugnó esa postura y la decisión fue revisada judicialmente.

Unos seis meses después, cuando ya todo estaba listo para el juicio oral, el fiscal Miranda fue removido del expediente y su lugar fue tomado por Ortiz, quien a menos de un mes del comienzo del debate decidió desistir de la acusación.

La explicación de Ministerio Público Fiscal

En el escrito que la fiscal Ortíz envió al juez Arroyo, al que también accedió este medio, se esgrimió como argumento que "falta de pruebas suficientes, solicitando que se continúe exclusivamente la acusación particular, sin afectar su validez ni los derechos procesales adquiridos".

En ese sentido, concluyó que “no existen actualmente elementos de convicción suficientes para sostener la acusación pública ante el tribunal oral, conforme a los estándares legales y constitucionales vigentes”.

“Como es de conocimiento de las partes, en las presentes actuaciones el Ministerio Público Fiscal y la querella particular formularon oportunamente sus respectivas acusaciones, las cuales fueron sometidas al correspondiente control jurisdiccional, resultando admitidas en la audiencia prevista al efecto y disponiéndose la apertura a juicio, encontrándose actualmente fijada la fecha para la realización del debate oral”, señaló la fiscal Ortíz, reconociendo que anteriormente el MPF había sostenido la acusación.

A pesar de todo, dio marcha atrás.