Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron ataques contra instalaciones petroleras sauditas en el Mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron haber atacado instalaciones petroleras de Arabia Saudita en la costa del Mar Rojo, y el grupo, respaldado por Teherán, amenazó con intensificar su respuesta si la monarquía del Golfo los atacaba.

En un comunicado, el portavoz militar Yahya Saree declaró que el grupo había atacado instalaciones operadas por la petrolera saudí Aramco en Jizan y Yanbu utilizando drones y misiles.

Además, amenazó con “ampliar los movimientos y escalar la situación en las próximas horas y días”.

El Yemen registró este sábado nuevos ataques aéreos contra posiciones militares hutíes en dos provincias clave para la producción de petróleo y gas natural, según informaron medios estatales, en medio de una fuerte escalada entre los rebeldes y Arabia Saudita.

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Una fuente militar del Gobierno yemení internacionalmente reconocido declaró a la agencia de noticias EFE bajo anonimato que la Fuerza Aérea llevó a cabo los ataques aéreos.

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron haber atacado instalaciones petroleras de Arabia Saudita en la costa del Mar Rojo

Aseguró que los ataques tuvieron como objetivo plataformas de lanzamiento de misiles y drones hutíes, así como depósitos de armas y refuerzos militares ubicados a lo largo del frente en las provincias de Marib y Al Jawf, en el centro-norte del país.

Asimismo, añadió que los objetivos atacados estaban siendo preparados para realizar ataques y que las fuerzas gubernamentales buscan debilitar la capacidad de los rebeldes para lanzar ataques con misiles y drones contra Arabia Saudita y las zonas bajo control gubernamental.

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La televisión estatal yemení había informado antes que los ataques alcanzaron refuerzos hutíes, incluyendo plataformas de lanzamiento de misiles y depósitos de armas.

En Marib, los ataques se dirigieron contra objetivos en el distrito de Mahliyah y el Monte Harrah, en el distrito de Al Jubah, al sur de la capital provincial, así como contra posiciones en las zonas de Majzar y Al Safra, en el noroeste de la provincia, según las fuentes.

En la vecina provincia de Al Jawf, fronteriza con Arabia Saudita, los ataques alcanzaron posiciones hutíes en la zona de Al Shahlaa, al este de la provincia.

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Según las fuentes, los ataques parecían ser una acción militar de represalia por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita tras el lanzamiento de misiles y drones por parte de los hutíes hacia territorio saudí.

El portavoz militar Yahya Saree declaró que el grupo había atacado instalaciones operadas por la petrolera saudí Aramco en Jizan y Yanbu utilizando drones y misiles

No se reportaron de inmediato víctimas ni daños a causa de los ataques.

Los ataques se produjeron horas después de que las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita anunciaran una “respuesta militar proporcionada” contra objetivos militares hutíes en la provincia occidental de Hudeida, tras un ataque hutí contra un buque saudí en el mar Rojo.

La coalición afirmó que la operación tenía como objetivo objetivos militares vinculados a amenazas contra el transporte marítimo comercial en el mar Rojo.

Sin embargo, la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó de ataques aéreos saudíes contra instalaciones de telecomunicaciones en Hudeida.

Esta escalada se produce tras el anuncio de los hutíes la semana pasada de un bloqueo marítimo a los puertos saudíes. Desde entonces, el grupo ha reivindicado ataques contra buques mercantes saudíes en el mar Rojo.

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La reanudación de las hostilidades suscita preocupación por la seguridad de las rutas marítimas del mar Rojo, una ruta comercial global vital, y amenaza con romper años de relativa calma en el conflicto entre los hutíes y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, respaldado por una coalición militar liderada por Arabia Saudita.