Qué necesito para cargar rápido mi celular: potencia en vatios (W), cable y opción en smartphone

La carga rápida permite recargar la batería a mayor potencia que un cargador estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga rápida es un mecanismo que permite reponer la batería de un celular sea Android o iPhone a una potencia superior a la de una carga convencional. Esa potencia se mide en vatios (W): cuantos más vatios pueda recibir el teléfono de forma segura, más rápido carga, sobre todo cuando la batería está baja.

El proceso no ocurre a velocidad constante. Cuando el teléfono se conecta al cargador, ambos dispositivos se comunican para acordar cuánta energía se enviará.

Durante el primer tramo, generalmente hasta el 50%, la carga opera a máxima velocidad; luego reduce la potencia para controlar la temperatura y proteger la batería.

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Apple define un mínimo de vatios diferente para cada generación de iPhone. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Un cargador potente, sin embargo, no garantiza carga rápida por sí solo. Si el teléfono no admite esa potencia, cargará a un ritmo menor independientemente de los vatios del adaptador. De ahí que el sistema de carga rapida dependa de tres elementos que deben funcionar en conjunto.

El adaptador: los vatios que importan

El primer requisito es el adaptador de corriente. La potencia mínima varía según el modelo del teléfono, pero la regla general es que un cargador de 5 W, el que durante años incluyeron las cajas, no activa la carga rápida en ningún dispositivo moderno.

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En el caso de iPhone, Apple establece umbrales distintos según la generación. Los modelos iPhone 8 hasta iPhone 11 requieren un adaptador USB-C de al menos 18 W.

El iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max soportan hasta 40 W y llegan al 50% en unos 20 minutos. REUTERS/Priyanshu Singh REFILE - QUALITY REPEAT/File Photo/File Photo

Desde el iPhone 12 en adelante, el mínimo sube a 20 W. El iPhone 15 puede alcanzar hasta 27 W con un adaptador de 20 W o superior, y el iPhone 16 soporta hasta 30 W con un adaptador de esa misma potencia.

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Los modelos iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max elevan el rango a 40 W y permiten cargar hasta el 50% de la batería en aproximadamente 20 minutos con un adaptador de esa potencia o mayor, según Apple.

En equipos Samsung Galaxy, el soporte técnico de la compañía indica que la carga rápida con cable requiere un adaptador de al menos 15 W. La carga superrápida, disponible solo en modelos seleccionados, exige adaptadores de 25 W o 45 W originales de Samsung.

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Samsung indica que sus Galaxy necesitan al menos 15 W para activar la carga rápida por cable. REUTERS/Kim Hong-Ji

Para los Galaxy S22, S23 y equivalentes con baterías de 3.700 mAh, Samsung recomienda un cargador de 25 W; para los modelos Plus y Ultra, con baterías de entre 4.500 y 5.000 mAh, la recomendación sube a 45 W.

El cable: no todos son iguales

El segundo elemento es el cable. Uno de los errores más frecuentes es usar un cable genérico que no admite la corriente necesaria.

Para iPhone 15 en adelante, Apple requiere un cable USB-C a USB-C compatible con USB-PD. Los modelos anteriores, desde el iPhone 8 hasta el 14, necesitan un cable USB-C a Lightning.

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Desde el iPhone 15, el cable debe ser USB-C a USB-C con soporte USB-PD. REUTERS/Carlos Barria

Para los iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, que soportan hasta 40 W, cualquier cable USB-C certificado para 60 W (3 A) es suficiente; no se requieren cables de 5 A ni marcados electrónicamente (e-marked), según Belkin.

Conectar un iPhone 15 o posterior a un cargador USB-A, el conector rectangular de mayor tamaño, limita la carga a un máximo de 7,5 W, independientemente de la potencia del adaptador, según Apple.

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En Samsung, la carga superrápida de 45 W requiere un cable de Tipo-C a Tipo-C de 5 A original de la marca. Para la carga rápida estándar, un cable USB-C convencional es suficiente, siempre que el adaptador entregue la potencia mínima requerida.

En iPhone, la carga rápida se activa sola sin tocar los ajustes. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo/File Photo

La opción en el teléfono: el paso que muchos omiten

El tercer requisito es el menos conocido: el teléfono debe tener activada la función de carga rápida en sus ajustes. Sin esa activación, el dispositivo puede recibir energía a velocidad normal aunque el adaptador y el cable sean los correctos.

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Aunque en algunos casos, está activada por defecto. Para verificarlo, ve a los ajustes de tu celular y busca la sección dedicada a la batería.

En iPhone, Apple no requiere activar ninguna opción adicional en los ajustes: la carga rápida se activa de forma automática cuando el adaptador y el cable cumplen los requisitos.

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La única excepción que puede reducir la velocidad es la temperatura: si el dispositivo está demasiado frío o demasiado caliente, el sistema limita la carga para proteger la batería.