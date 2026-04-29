Amazon Quick, el asistente de IA de AWS que se adapta a tu trabajo y centraliza tus herramientas

Con este lanzamiento, AWS entra de lleno en la competencia por el mercado de productividad empresarial. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / AWS)

Amazon Web Services ha presentado Amazon Quick, un asistente de inteligencia artificial para escritorio que busca transformar la forma en que los usuarios gestionan sus tareas laborales. A diferencia de otras soluciones basadas en el navegador, esta aplicación se ejecuta localmente en el ordenador del usuario y se conecta con los principales sistemas empresariales, aprendiendo de cada interacción para ofrecer una experiencia cada vez más personalizada.

Con este lanzamiento, AWS entra de lleno en la competencia por el mercado de productividad empresarial, donde herramientas como Microsoft Copilot llevan la delantera.

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Cómo funciona Amazon Quick y con qué herramientas se integra

Amazon Quick opera en segundo plano en el dispositivo del usuario, accediendo a archivos locales y datos del calendario sin necesidad de cargar información de forma manual. La aplicación se conecta con plataformas ampliamente utilizadas en el entorno corporativo, como Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Zoom y Salesforce, centralizando la información de distintas fuentes en una sola interfaz.

Amazon Quick opera en segundo plano en el dispositivo del usuario, accediendo a archivos locales y datos del calendario sin necesidad de cargar información de forma manual. (Captura AWS)

El asistente aprende de los patrones de trabajo y las preferencias del usuario a lo largo del tiempo, lo que le permite anticiparse a sus necesidades.

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Entre sus funciones más destacadas se encuentran la presentación proactiva de notas relevantes antes de reuniones, la redacción de respuestas de correo electrónico basadas en conversaciones anteriores y la creación de presentaciones o paneles de control a partir de instrucciones de texto o voz.

Amazon Connect: agentes de IA especializados para distintas áreas empresariales

Junto con Amazon Quick, AWS amplió su familia Amazon Connect con cuatro módulos de agentes de inteligencia artificial orientados a funciones empresariales específicas. Connect Decisions se centra en la automatización de la cadena de suministro y la logística, mientras que Connect Talent gestiona los flujos de trabajo de reclutamiento.

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13/10/2025 Amazon Quick Suite POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AWS

Connect Health presta servicios a las operaciones del sector sanitario y Connect Customer se encarga de las funciones de atención al cliente.

Esta expansión refleja la estrategia de AWS por llevar las capacidades de la inteligencia artificial a sectores verticales concretos, compitiendo por cuota de mercado en el segmento del software empresarial especializado.

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Integración con AWS, seguridad y acceso para nuevos clientes

Amazon Quick Suite, disponible para el público general desde octubre de 2025, se integra con la infraestructura de AWS y con aplicaciones de terceros. La plataforma recopila información de fuentes públicas de internet, documentos internos, bases de datos y apps comerciales, ofreciendo al usuario un punto de acceso unificado para toda la información relevante.

FILE PHOTO: People walk past the logo of Amazon Web Services (AWS) at its exhibitor stall at the India Mobile Congress 2025 at Yashobhoomi, a convention and expo center in New Delhi, India, October 8, 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Desde el punto de vista técnico, AWS describe la arquitectura de Amazon Quick como un sistema basado en agentes con un gráfico de contexto que vincula los datos del usuario a través de múltiples aplicaciones, manteniendo un contexto de sesión persistente.

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La plataforma cumple con los estándares de seguridad y gobernanza empresarial, y está diseñada para ser accesible también para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados. Los nuevos clientes pueden acceder a una prueba gratuita de 30 días para hasta 25 usuarios, lo que facilita la evaluación de la herramienta a escala organizacional.

Qué es AWS: la plataforma de Amazon que impulsa la nube de miles de empresas

Amazon Web Services (AWS) es la división de computación en la nube de Amazon, lanzada en 2006 y considerada actualmente la plataforma de servicios en la nube más grande del mundo. Ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas bajo demanda, entre ellas almacenamiento de datos, capacidad de procesamiento, bases de datos, redes, herramientas de inteligencia artificial y seguridad informática.

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Empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones y gobiernos, utilizan sus servicios para construir y escalar aplicaciones sin necesidad de invertir en infraestructura física propia.

Su modelo de negocio se basa en el pago por uso, lo que permite a las organizaciones ajustar los recursos tecnológicos según sus necesidades en cada momento. AWS opera a través de una red global de centros de datos distribuidos en distintas regiones del mundo, lo que garantiza disponibilidad, velocidad y redundancia para sus clientes.

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