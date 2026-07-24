El Banco Central realizó una fuerte compra de dólares y supera los USD 13.000 millones en 2026

El BCRA hilvanó 134 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 134 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas tras adquirir USD 345 millones este viernes. De esta manera, la autoridad monetaria superó los USD 13.000 millones comprados en lo que va de 2026.

Desde el comienzo de la cuarta etapa del programa monetario y cambiario en enero, el BCRA realizó adquisiciones por 13.101 millones de dólares. El equipo económico había fijado como objetivo anual un rango de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026.

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Entre enero y julio de 2026, la oferta de dólares aumentó gracias a las liquidaciones del sector agropecuario, energético y minero, junto con la colocación de deuda en mercados internacionales por parte de empresas y gobiernos provinciales. Estos flujos permitieron al Banco Central captar una parte considerable de los dólares disponibles.

En junio, el Banco Central decidió reducir su intervención para aliviar la presión sobre la divisa. Durante ese mes, la demanda de dólares creció y el tipo de cambio mayorista avanzó más de 5%, ubicándose por encima de la inflación por primera vez desde octubre de 2025.

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En ese periodo, las compras oficiales alcanzaron los USD 1.418 millones, una cifra inferior a los USD 2.596 millones de mayo y solo superior al registro de enero, el más bajo del año. En julio, hasta ahora, las adquisiciones suman USD 1.936 millones, superando el total de junio. De hecho, esta semana sumó USD 492 millones a través de compras directas en el MLC y también mediante operaciones en bloque.

Cabe destacar que la entidad presidida por Santiago Bausili ya cumplió con el objetivo de acumulación de reservas para 2026. El primer trimestre presentó mayores dificultades debido a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

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Para sostener el ritmo de compras, la autoridad monetaria incrementó la emisión de pesos sin utilizar mecanismos de esterilización, mientras que el Tesoro absorbió parte del excedente a través de deuda en moneda local, con el propósito de mantener la estabilidad cambiaria y controlar la inflación.

En tanto, las reservas internacionales finalizaron en USD 49.183 millones, luego de un incremento diario de USD 499 millones que estuvo potenciado no solo por las compras del Central sino por la mejora en las cotizaciones de los activos que hacen al stock de la autoridad monetaria. Así, se ubicaron nuevamente en valores similares a los de principios de mes, antes del desembolso correspondiente a un importante vencimiento de deuda por 4.300 millones de dólares.

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El dólar tocó un récord nominal

Con un volumen operado de 463,4 millones de dólares en el segmento de contado, el dólar mayorista avanzó ocho pesos, equivalente a un 0,5%, y alcanzó los $1.497, estableciendo así un nuevo máximo nominal.

Durante la última semana, el tipo de cambio oficial sumó 19 pesos, lo que representa un incremento del 1,3 por ciento. En lo que va de julio, la suba acumulada es de 15 pesos, o un 1 por ciento. “Es el aumento semana más importante desde la semana que finalizó el 19 de junio“, destacó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

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En lo que va de 2026, el dólar mayorista se incrementó en 42 pesos, un 2,9%, cifra que se mantiene muy por debajo de la inflación estimada para el período, cercana al 18 por ciento.

El Banco Central definió un tope para las bandas cambiarias en $1.836,23, por lo que el tipo de cambio oficial se encuentra a 339,23 pesos, o 22,7%, por debajo de ese límite, margen que permite al BCRA continuar con compras en el mercado de contado.

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El dólar para el público subió diez pesos, equivalente a 0,7%, y se ubicó en $1.520 para la venta en el Banco Nación, superando el récord anterior de $1.515 registrado el 22 de octubre durante las elecciones de medio término de 2025. En la última semana, el dólar minorista acumuló un alza de 20 pesos, o 1,3 por ciento.

El dólar blue retrocedió cinco pesos, o 0,3%, hasta los 1.545 pesos. En la última semana, esta cotización informal subió 15 pesos, equivalente a 1 por ciento. El jueves había llegado a un máximo intradiario de 1.560 pesos.

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La tendencia al alza también alcanzó a los dólares financieros. El “contado con liquidación” se ubicaba cerca de los $1.600, con una suba de 0,7%, aproximándose al máximo de $1.610 del 21 de octubre del año pasado.