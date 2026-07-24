Crimen y Justicia

Encontró a su hermana muerta, sospechó que había sido un femicidio y siguió los pasos del ex hasta que lo detuvieron

Candela Jalabert halló sin vida a Agostina en febrero de 2023, cuando vivían juntas en México. Este jueves, más de tres años después, la Policía detuvo en Estados Unidos a Juan Manuel Reverter, última pareja de la víctima y principal acusado. Los detalles del caso

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Candela Jalabert con su hermana Agostina (Foto Instagram)
Candela Jalabert con su hermana Agostina (Foto Instagram)

El 18 de febrero de 2023, Candela Jalabert -de entonces 21 años- volvió temprano a su casa de Playa del Carmen. La esperaba -o eso creía- su hermana Agostina, de 30, con quien vivía desde hace un tiempo en la ciudad mexicana. Por esos días también estaba Juan Manuel Reverter, el novio de la mayor, que se había quedado a pasar el verano tras reconciliarse con su pareja, con quien había estado un tiempo separado.

Ese sábado, sin embargo, terminó marcando el destino de todos ellos. Candela, que era chica y estaba viviendo un sueño junto a su hermana, esperaba tener un día como cualquier otro. Pero al llegar a su domicilio, se encontró con la puerta llena de policías.

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“Cuando pude entrar a casa, me abrió Juan Manuel y me preguntó donde estaba Agostina. Se suponía que ella estaba con él. Ahí la empecé a buscar y la encontré en el baño que ellos tenían en su habitación: estaba ahorcada, colgada de un toallero de manos”, contó a Infobae la joven que hoy tiene 24 años.

Candela llegó a verle “dos o tres magullones” a su hermana, pero no se detuvo en eso porque, al verla en esa situación, se desesperó e intentó reanimarla. “Ahí llamé a mis papás para contarles. Yo estaba medio en shock. Recién al otro día que les dije que no había sido un suicido y que para mí había sido él, pero tenía miedo”, siguió en su relato.

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La muerte de Agostina comenzó a investigarse en México ese mismo día. Al mismo tiempo -y sospechosamente- Juan Manuel Reverter desapareció: “Yo a él la última vez que lo vi fue el mismo 18 de febrero. Quedamos en contacto por dos o tres días porque yo quería sacarle más información y nunca más volvimos a hablar. Yo me volví a Argentina el 23 de febrero y el desde ahí empezó a moverse. Estuvo en Viedma, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Mar del Plata”.

Agostina sosteniendo a Candela cuando era bebé (Foto Instagram)
Agostina sosteniendo a Candela cuando era bebé (Foto Instagram)

El caso primero se investigó como un suicidio. Después, las autoridades consideraron que Reverter había manipulado la escena del crimen y lo acusaron a él de femicidio. Estuvo prófugo con orden de captura internacional hasta este jueves 23 de julio de 2026, tres años y medio después del presunto asesinato: lo encontraron en Oregón, Estados Unidos.

“Es excelente sentir que finalmente algo se acomoda. Yo a mi hermana no la voy a volver a tener nunca más conmigo, pero me consuela saber que ella después de tanto está en paz de alguna manera, o eso me gusta pensar", dijo Candela a este medio horas después de enterarse de la noticia.

Y siguió: “Fueron años desgastantes, todos lo sentimos así. Toda la familia pedía todo el tiempo un poco de claridad, nunca paramos de luchar. Yo el día que pasó todo prometí que nunca iba a bajar los brazos. Quería que mi hermana descanse en paz”.

La detención de Reverter la tomó por sorpresa a Candela. Si bien durante todo este tiempo ella intentó seguirle el rastro al ex de su hermana por todo el mundo, hace un tiempo que ya no tenía novedades de él.

“Estábamos por almorzar y me llega un comentario al último posteo que hice sobre mi hermana de que lo habían metido preso. No sabíamos nada, intentamos llamar a la policía de allá pero por distinto código de área no podíamos comunicarnos. Así que nos pusimos como locos a buscar la confirmación. Hablé con un medio de comunicación de allá a los minutos y me hicieron el favor de contactarse ellos y darme la comunicación, y a los minutos llegó la confirmación del fiscal”, contó sobre cómo supo.

En este contexto, Candela resumió: “Nací teniendo hermana mayor, no conocía la vida de otra manera. Y la tuve que conocer de una manera muy desalmada por así decirlo. No creo que sea un impacto que alguna vez pase, yo pienso en ella todos los días. La recuerdo con mucho mucho amor”

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