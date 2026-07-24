Sociedad

Inauguraron una nueva telecabina de última generación en Cerro Chapelco

Se trata de la inversión más importante de los últimos años en el centro de esquí. Participaron del acto el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli

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Inauguraron una nueva telecabina en Cerro Chapelco
Inauguraron una nueva telecabina en Cerro Chapelco

El Centro de Esquí Chapelco, ubicado a 20 minutos de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, estrenó este viernes su nueva telecabina de 10 plazas, la obra de mayor envergadura de la historia reciente del lugar. El acto de inauguración se desarrolló en la Base del cerro bajo una nevada que volvió a cubrir la montaña de blanco, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, entre otras autoridades provinciales, municipales y representantes de comunidades mapuches.

La ceremonia arrancó con la intervención de la Fanfarria Militar “El Hinojal”, del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 de San Martín de los Andes, que interpretó el Himno Nacional Argentino y el himno de la Provincia del Neuquén, “Trabun Mapu”. Ante una concurrencia que incluyó legisladores, intendentes, empresarios, trabajadores del cerro e invitados especiales, el acto protocolar marcó el inicio formal de una nueva etapa para el centro de esquí patagónico, que desde 2025 opera bajo la gestión de Transportes Don Otto S.A..

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Antes del corte de cinta, las autoridades protagonizaron un reconocimiento a los trabajadores, técnicos, contratistas y empresas proveedoras que estuvieron detrás de la construcción. El gesto subrayó el peso colectivo de una obra que demandó meses de trabajo y que, según la organización del evento, representa la inversión más importante de los últimos años en el cerro.

La nueva telecabina fue fabricada por la firma francesa POMA y cuenta con 62 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una. Une la Base con la cota 1600 en aproximadamente cinco minutos y tiene una capacidad de transporte de 3.000 personas por hora, el triple del sistema que reemplaza. Las estaciones de salida y llegada cuentan con amplios paneles vidriados al estilo de los grandes centros europeos, con servicios para los visitantes que incluyen cafetería, Escuela, Fotografía y Excursiones. La reducción de los tiempos de espera que genera este sistema modifica de forma directa la experiencia de quienes recorren la montaña, tanto esquiadores como visitantes sin equipo.

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Tras el corte de cinta, las autoridades e invitados hicieron el viaje inaugural hasta la estación de la cota 1600, donde recorrieron el nuevo centro comercial que allí funciona. El espacio ofrece cafetería, kiosco, lockers inteligentes para mochilas con 300 lugares y una oficina de ventas de la Escuela, además del servicio de fotografía. Luego, la comitiva descendió a la Base para conocer el Rental totalmente renovado —con más de 2.000 equipos a estrenar— y los Smart Lockers, presentados como los primeros lockers inteligentes del país. Estos dispositivos permiten contratar el servicio por web o de forma presencial, y el acceso se realiza con la misma tarjeta del pase. El espacio tiene capacidad para 2.000 equipos en racks de 4 y 2 unidades. La jornada concluyó con un almuerzo en el nuevo Parador La Base, ubicado en la cota 1200, que incorpora un rediseño del espacio y un concepto gastronómico renovado con cafetería de productos artesanales.

Inauguraron una nueva telecabina en Cerro Chapelco
Estuvieron presentes el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli

La telecabina es la pieza central de un plan integral de modernización que Transportes Don Otto S.A. lleva adelante desde que asumió la operación del cerro. Entre las obras complementarias que forman parte del mismo proceso figuran el estacionamiento totalmente pavimentado, con capacidad para más de 600 vehículos distribuidos en sectores Preferencial y General; un nuevo local exclusivo para la Escuela en la cota 1200; y nuevos cañones de nieve instalados desde la cota 1400 hasta la Base, en continuidad con la modernización iniciada en 2025. También se habilitaron Smart Lockers para mochilas en la cota 1600, con 300 lugares accesibles mediante la Chipcard del pase.

Del acto participaron, además de Figueroa y Scioli, la ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves; el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz; las representantes de las comunidades Lof Mapuche Vera, Eliana Yanet Vera, y Lof Mapuche Curruhuinca, Cristina Curruhuinca; y el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza. La presencia de las representantes mapuche reflejó el vínculo que el cerro mantiene con las comunidades originarias de la región, parte de la identidad del lugar.

La temporada invernal 2026 de Chapelco arrancó el 8 de julio. Toda la información sobre pases y actividades está disponible en el sitio web del centro de esquí.

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