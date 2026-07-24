El Salvador

Continúa la canícula en El Salvador: calor extremo y lluvias puntuales para el fin de semana

El territorio salvadoreño enfrenta altas temperaturas y lluvias vespertinas, mientras el Ministerio de Medio Ambiente advierte sobre condiciones climáticas adversas y recomienda precaución ante la persistente sequía meteorológica

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Primer plano de un termómetro marcando más de 40 grados Celsius, o 100 Fahrenheit, en un paisaje desértico con plantas como cactus y agave.
El Ministerio de Medio Ambiente recomienda precaución ante las altas temperaturas y las tormentas previstas, principalmente en la zona central y occidental de El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El territorio de El Salvador atraviesa una fase de canícula, lo que se traduce en menos lluvias, temperaturas elevadas y condiciones meteorológicas que favorecen tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el análisis del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el flujo del este sobre el Caribe mantiene el ingreso de aire cálido y húmedo, mientras la región centroamericana experimenta una disminución en la velocidad de los vientos, lo que incrementa la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

Según el monitoreo del MARN, la canícula continúa en el país, caracterizada por menos lluvias, limitadas y puntuales, y un aumento sostenido de las temperaturas.

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Durante estos días, el ambiente será más caluroso que el promedio habitual. En la zona oriental, se prevé que los termómetros marquen entre 3 y 6 grados Celsius por encima de lo normal, mientras que en el resto del país el incremento oscilará entre 1 y 3 grados Celsius.

El pronóstico para este fin de semana indica que el cielo estará poco nublado en la mañana, sin precipitaciones significativas en la mayor parte del país. Conforme avance la tarde, se incrementará la nubosidad principalmente sobre la cadena volcánica, la zona montañosa norte y sectores de la cordillera Apaneca-Lamatepec, así como en algunos puntos de la cordillera del Bálsamo.

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La región norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango y Morazán también experimentará lluvias puntuales. Durante la noche, la nubosidad será más densa y se prevé la presencia de lluvias en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en la zona central y occidente. Los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad y Santa Ana serán los más afectados, aunque en la zona oriental también se esperan precipitaciones aisladas.

El meteorólogo Roberto González detalla el pronóstico para este viernes 24 de julio. Se esperan lluvias y tormentas con actividad eléctrica por la tarde y noche, principalmente en la cordillera volcánica y zona norte del país. Además, se advierte sobre la llegada de oleaje más alto y rápido a la costa.

Sequía meteorológica y vigilancia del fenómeno El Niño

El Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente ha reportado una disminución de las lluvias en los últimos días, un comportamiento típico del periodo canicular. Paralelo a esto, se mantiene la influencia del fenómeno El Niño en el Pacífico central, lo que contribuye a la persistencia de una sequía meteorológica sobre el país.

Cinco estaciones de monitoreo en el departamento de La Unión registran más de 10 días secos consecutivos, situándose en la categoría de sequía meteorológica moderada.

Además, más de 30 estaciones en departamentos como Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, Usulután, La Libertad, Ahuachapán, Sonsonate, San Salvador, Morazán y San Miguel acumulan entre 6 y 10 días sin lluvias, clasificándose como sequía meteorológica débil.

El pronóstico para el fin de semana incluye lluvias puntuales, ráfagas de viento y un ambiente caluroso, especialmente en la zona oriental y la franja costera del país (Cortesía: MARN).
El pronóstico para el fin de semana incluye lluvias puntuales, ráfagas de viento y un ambiente caluroso, especialmente en la zona oriental y la franja costera del país (Cortesía: MARN).

Ante este panorama, el MARN recomienda a la población mantener medidas de precaución, como la hidratación frecuente, evitar la exposición prolongada al sol y emplear el agua de manera responsable. Para quienes se dedican a la agricultura, la institución sugiere planificar el riego y las siembras con asesoría técnica, debido a la irregularidad de las lluvias y el riesgo de sequía.

De igual manera, la institución recuerda a la población salvadoreña, que a partir de este día 24 hasta el 27 de julio, en la franja costera, se tendrá el ingreso de un oleaje más alto y rápido durante la marea alta podría inundar la parte alta de la playa, mientras que en marea baja se incrementará la rapidez de la corriente de retorno.

Por lo que, El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales recomienda a la población tomar en cuenta estas condiciones antes de realizar actividades recreativas o productivas en zonas marítimas.

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