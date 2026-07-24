Tenis

La escandalosa denuncia de la argentina Martina Capurro: su rival revoleó una raqueta a la tribuna, golpeó a una persona y no fue descalificada

La tenista nacional cayó ante Daria Egorova en el W75 de Vacaria, Brasil. Durante el partido, la rusa protagonizó un polémico incidente y, sin embargo, no sufrió sanciones. Capurro publicó un durísimo descargo y anticipó medidas

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El video que compartió la argentina Martina Capurro

Un partido del W75 de Vacaria, en Brasil, terminó en escándalo. La argentina Martina Capurro quedó eliminada en los cuartos de final tras caer ante la rusa Daria Egorova por 6-4 y 6-4, pero el resultado pasó rápidamente a un segundo plano por una escena que derivó en una fuerte protesta de la tenista nacional.

La polémica se desató cuando el marcador estaba 4-3 en favor de Egorova en el primer set. Tras un revés que se fue largo, la rusa lanzó con violencia su raqueta afuera de la cancha. Según denunció Capurro, el objeto impactó directamente sobre una persona que se encontraba a metros del perímetro y que, de acuerdo con su descargo, era un árbitro del propio torneo.

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La argentina, de 28 años y que ocupa el puesto 242° del ranking WTA, reclamó de inmediato la intervención del supervisor y pidió la descalificación de su rival, al entender que el reglamento contempla esa sanción cuando una pelota o una raqueta golpean a una persona como consecuencia de una conducta antideportiva.

Sin embargo, el supervisor decidió que Egorova, de 19 años y 479° en el escalafón femenino, siguiera en la cancha. El encuentro permaneció interrumpido durante cinco minutos y luego se reanudó con el saque de la tenista rusa, que finalmente se impuso en sets corridos y avanzó a semifinales.

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La decisión provocó la indignación de Capurro, que al finalizar el partido volvió a discutir con las autoridades y abandonó la cancha visiblemente molesta.

El video que compartió la argentina Martina Capurro
El momento en que la rusa Daria Egorova revolea la raqueta (captura de video)

Qué dijo Martina Capurro sobre el incidente

Minutos después, en su perfil de Instagram, la tenista de Avellaneda publicó un descargo y anunció que elevará una presentación formal ante World Tennis, el organismo que desde este año reemplazó la denominación de la ITF en la gestión del circuito profesional.

“Pensé que nunca iba a tener que hacer una cosa así. La gente que me conoce sabe que nunca opino ni hablo de nada”, comenzó Capurro su publicación. Y continuó: “Hoy, 24 de julio, jugando cuartos del W75 Vacaria, donde el señor Felipe Munno está como supervisor del torneo, pasó algo que en mi vida pensé que me iba a pasar, y que nunca lo he visto en torneos anteriores”.

Luego, detalló lo sucedido: “La chica (por Egorova) perdió el punto, revoleó su raqueta afuera de la cancha y le pegó directo a una persona, que encima era un árbitro del torneo.

Capurro criticó el criterio aplicado por las autoridades. “En cualquier torneo es descalificación directa, pero la justificación fue que no hubo intención y que no hizo un gran daño”, remarcó.

“Me siento devastada por la situación. Espero que la ITF haga algo al respecto. Mandaré la cantidad de cartas que tenga que mandar”, concluyó.

El video que compartió la argentina Martina Capurro (captura de portada porfa del video)
El descargo de Martina Capurro en sus redes sociales (captura Instagram)
El video que compartió la argentina Martina Capurro (captura de portada porfa del video)
Martina Capurro terminó muy enojada (captura Instagram)

Qué dice el reglamento

El episodio abrió un nuevo debate sobre la aplicación del reglamento en situaciones de este tipo. En los últimos años, el tenis profesional registró varios casos resonantes de descalificaciones por impactos involuntarios sobre jueces, alcanzapelotas o espectadores, incluso cuando no existió intención de agredir. Ese detalle alimentó el enojo de Capurro, quien consideró que en Vacaria no se aplicó el mismo criterio.

Según el Código de Conducta de World Tennis, arrojar, golpear o destruir una raqueta -sea por enojo, frustración o incluso de manera desaprensiva durante un festejo- constituye una infracción conocida como abuso o maltrato de raqueta (racket abuse).

La primera infracción de conducta suele sancionarse con un apercibimiento o advertencia (warning). Las reiteraciones pueden ser penadas con la pérdida de un punto, de un juego o, directamente, la descalificación.

Si el o la protagonista lanza la raqueta fuera de los límites de la pista, hacia la platea o algún lugar donde pueda golpear a un juez, un alcanzapelotas o al rival -incluso accidentalmente durante una celebración o un ataque de ira-, los supervisores y el juez de silla tienen la potestad de aplicar una descalificación inmediata del partido.

Un antecedente reciente se registró en abril. En un torneo World Tennis en Lituania, el local Deividas Bandzevicius se impuso en un dramático encuentro, pero un festejo fuera de control cambió el desenlace: lanzó su raqueta, golpeó de manera involuntaria a su rival y fue automáticamente eliminado.

Martina Capurro prometió tomar medidas (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)
Martina Capurro prometió tomar medidas (Crédito: REUTERS/Dylan Martinez)

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