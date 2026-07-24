Teleshow

La postal romántica de Mauro Icardi con la China Suárez en el Lago di Como: “Un amor a la italiana”

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara, y mientras crecen las versiones contrapuestas sobre el motivo de su viaje, el futbolista disfruta del verano europeo con su pareja

Guardar
Google icon
Entre amigos, la China Suárez y Mauro Icardi celebraron el triunfo de Argentina: el particular gesto del deportista
La China Suárez y Mauro Icardi viven su amor al margen de los escándalos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de un nuevo escándalo con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a apostar a sus redes y a las imágenes por sobre las palabras. El futbolista viajó a Italia con la China Suárez, luego del robo que sufrió la propiedad donde estaban las hijas que tuvo la empresaria y envuelto en rumores de todo tipo sobre el conflicto judicial y la tenencia de las menores, que se encuentran varadas en Milán sin documentación para regresar a la Argentina.

En este panorama, la imagen que eligió el futbolista no pasó desapercibida y apunta a la distensión y el relax por sobre las tensiones. En ella, la China aparece sentada en una mesa de un exclusivo hotel frente al Lago di Como, con anteojos de sol oscuros, remera blanca y el cabello suelto, rodeada de sombrillas naranja y blancas, con las montañas como fondo: “Un amore all’Italiana”, escribió el futbolista, para reforzar el concepto de la imagen, en la que etiquetó a su novia con el emoji de una corona. Muchos seguidores leyeron el posteo como la segunda parte de la postal junto a la actriz a bordo del avión que los depositó en Milán, con otra declaración romántica: “El amor de mi vida”.

PUBLICIDAD

La foto que publicó Mauro Icardi en medio del escándalo
La foto que publicó Mauro Icardi en medio del escándalo

Por su parte, la China Suárez no reaccionó a la publicación sino que subió su propia imagen. Se trata de dos copas de champagne a punto de chocarse, en una muestra de que para ellos no hay problemas y disfrutan de cada momento.

El viaje tiene un trasfondo que va más allá del romance. Las dos hijas que Icardi tiene con Wanda Nara permanecen en la ciudad italiana desde el robo que sufrió la casa de campo de la empresaria el domingo 19 de julio, mientras ella seguía la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium. Esa noche, en la propiedad estaba Nora Colosimo, la madre de Wanda, a cargo de cuatro de los cinco hijos de la conductora. Tras el asalto, los delincuentes se llevaron pasaportes, permisos de viaje y otros objetos de valor, lo que dejó a las niñas sin documentación para moverse libremente. Con miedo de regresar a la casa de campo, permanecen junto a su abuela en un hotel de Milán.

PUBLICIDAD

La periodista Paula Varela explicó en Intrusos (América TV) que el traslado de Icardi a Italia tiene un componente legal de peso: el futbolista viajaría para tramitar los pasaportes italianos de sus hijas y, a partir de ese movimiento, evitar firmar el permiso de salida que permitiría a las niñas regresar al país. “Como justamente las chicas no tienen pasaporte argentino, solo italiano, no entra en la jurisprudencia del juez Hagopián y no puede decidir ni pedir nada al Renaper”, precisó Varela. Con ese documento en mano y las menores en suelo italiano, Icardi no estaría obligado a autorizar su regreso a la Argentina.

La China Suárez también subió una imagen de la velada
La China Suárez también subió una imagen de la velada
Mauro Icardi y la China Suárez con destino Milán
Mauro Icardi y la China Suárez con destino Milán

Fue en ese clima donde Colosimo decidió romper el silencio y cambiar el tono de sus declaraciones públicas. Si en una primera aparición en Bondi Live había dicho que quería a Icardi como “el papá de mis nietas”, días después, en comunicación telefónica desde Milán con Moria Casán en La Mañana con Moria (Eltrece), fue más directa: “Él se está equivocando. Me está lastimando lo que más amo en este mundo, a mis nietas”, afirmó. También cuestionó la relación del futbolista con la actriz: “Hay un interés creado de ambas partes”, dijo, y subrayó que las niñas no pueden regresar a Buenos Aires porque su padre no firma los documentos necesarios. Un papá que tiene bien la cabeza no puede tener las nenas varadas en una habitación de hotel en Milán, sentenció.

El detonante de todo fue el asalto que sufrió la casa de campo de Wanda Nara en Galliate, a las afueras de Milán, el domingo 19 de julio, durante el entretiempo de la final del Mundial 2026. Un grupo de entre tres y cuatro ladrones ingresó por una ventana de la planta baja y fue directo a la habitación de la empresaria sin vacilar ante ninguna bifurcación del camino. Colosimo fue categórica al respecto: “Absolutamente, lo sabían, porque fueron a ciegas. Subieron y se encontraron con dos escaleras: o tomabas la mano derecha o la mano izquierda. No dudaron, tomaron la correcta”. El botín fue selectivo: un bolso con los pasaportes y permisos de viaje de los cuatro niños, y dos carteras. Relojes y dinero en efectivo quedaron intactos en la habitación.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChina SuárezMilán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La preocupación de Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos con la China Suárez: “El diálogo debe existir”

Mauro Icardi todavía no resolvió donde va a jugar, por lo que él y la actriz no saben donde van a vivir. Ante esta incertidumbre, el actor chileno dio su parecer sobre la situación de Magnolia y Amancio

La preocupación de Benjamín Vicuña por el futuro de sus hijos con la China Suárez: “El diálogo debe existir”

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

La diva asistió a la función de Secreto en la Montaña, recibió el cariño de la sala y repartió elogios para los protagonistas

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

El cantante compartió una selfie con el torso desnudo y causó revuelo entre sus fans, pero las miradas apuntaron al comentario de la madre de su hija menor

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Durante 40 años lideró una de las bandas pioneras de la escena y su obra y su mensaje marcaron a generaciones. Enfrentaba problemas de salud y el grupo dio la noticia en sus redes sociales

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

La actriz saludó con imágenes y palabras a la menor de las niñas que tuvo con Andrés Caldarelli. El recuerdo del nacimiento y la complicidad construida día a día

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

DEPORTES

A la espera de Racing, Gimnasia de Mendoza recibe a Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura

A la espera de Racing, Gimnasia de Mendoza recibe a Central Córdoba por la primera fecha del Torneo Clausura

Tras la negativa de Guardiola, Italia eligió a un campeón del mundo como su nuevo entrenador

Contundente respaldo de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el accidente en el Gran Premio de Hungría

El comité de Nueva York y Nueva Jersey afirma que recibirá la mayor parte de la venta del césped del MetLife tras el Mundial 2026

De un show de chamamé a un fanático vestido de capibara: el extenso recibimiento de 4 dias a Scaloni en la casa familiar de Pujato

TELESHOW

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

Mirtha Legrand fue al teatro a ver a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe: la ovación del público y su divertida crítica

El Polaco mostró su impactante cambio físico con una foto frente al espejo: la reacción de Barby Silenzi

Murió a los 67 años Walter Ortiz, fundador de Devastación y pilar del metal extremo argentino

Dalma Maradona celebró los 4 años de su hija Azul: una reflexión sobre el amor, los miedos y las enseñanzas

Oscar Martínez, su vida en España y la polémica con Rosalía: “Se equivocó y tiene que hacerse cargo”

INFOBAE AMÉRICA

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

Karol G da inicio a su gira por EE. UU. con conciertos en 16 ciudades: fechas, invitados y detalles del Tropitour

El Gobierno de Guatemala inicia la fase cero para definir un nuevo aeropuerto internacional

Asfura pide al Congreso aprobar reformas para rescatar financieramente a la ENEE y advierte sobre sus pérdidas millonarias

Más de 500 agentes reforzarán la seguridad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana

El Viceministerio de Transporte desplegará un plan estratégico de seguridad vial durante las vacaciones de agosto en El Salvador