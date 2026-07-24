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Por qué uno de los AirPods siempre aparece sin batería y cómo evitarlo

Revisar el estado del estuche, los conectores y los indicadores de carga puede evitar que uno de los AirPods se quede sin energía cuando más lo necesitas

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Apple ofrece herramientas y sensores para identificar si los AirPods se están cargando correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontrar uno de los AirPods completamente cargado y el otro casi sin batería es un problema más común de lo que parece. Aunque muchos usuarios piensan que se trata de una falla del auricular o del estuche de carga, en la mayoría de los casos la causa está relacionada con un mal contacto entre el AirPod y los conectores internos del estuche, una situación que puede prevenirse con algunos hábitos sencillos.

Este inconveniente suele aparecer cuando uno de los auriculares no queda correctamente colocado en su compartimento o cuando existe suciedad en los pines de carga.

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Como resultado, el estuche recarga un AirPod con normalidad mientras el otro permanece prácticamente sin energía, lo que genera la desagradable sorpresa de descubrir el problema justo antes de utilizarlos.

Par de auriculares AirPods Pro blancos de frente sobre un fondo claro. Se aprecian detalles de la rejilla superior y los sensores laterales
Muchos usuarios no se dan cuenta que solo carga uno de sus AirPods a pesar de que tiene sensores. (Apple)

La razón por la que un AirPod carga y el otro no

El estuche de los AirPods está diseñado para cargar cada auricular de manera independiente. Esto significa que cada compartimento cuenta con sus propios contactos metálicos y un circuito encargado de suministrar energía.

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Por esa razón, si uno de los auriculares no hace contacto correctamente, solo ese dejará de cargarse, mientras el otro continuará recibiendo energía con normalidad.

Esta situación también puede verse influenciada por el uso diario. Por ejemplo, muchas personas utilizan únicamente un AirPod para atender llamadas o escuchar notas de voz, provocando que uno se descargue más rápido que el otro. Sin embargo, cuando la diferencia de batería es extrema —como un auricular al 100 % y el otro al 1 %— normalmente existe un problema durante la recarga.

Apple pone por separado las celdas de carga de los AirPods, por lo que no necesariamente cargan los dos a la vez.
Apple pone por separado las celdas de carga de los AirPods, por lo que no necesariamente cargan los dos a la vez.

Cómo comprobar que los AirPods están cargando correctamente

Evitar este inconveniente resulta más sencillo de lo que parece. Apple incorpora varios indicadores que permiten confirmar si los auriculares comenzaron a cargarse correctamente al colocarlos dentro del estuche.

Uno de los más importantes es el LED frontal o interior del estuche, dependiendo del modelo.

Una buena práctica consiste en introducir primero un AirPod y luego el otro, observando que la luz naranja parpadee cada vez que se coloca un auricular. Ese destello confirma que el contacto se realizó correctamente y que la carga comenzó.

Si el indicador no se enciende, conviene retirar el auricular y volver a colocarlo hasta comprobar que el sistema lo reconoce.

Conoce cómo usar la traducción en tiempo real con iPhone y AirPods.
Apple te da varias opciones para revisar si tus AirPods se encuentran cargando correctamente. (Apple)

Verifica que el estuche tenga suficiente batería

Otro aspecto que suele pasarse por alto es el nivel de carga del propio estuche. Aunque todavía conserve algo de energía, esta podría no ser suficiente para recargar completamente ambos auriculares.

Cuando esto ocurre, los dos AirPods podrían quedarse sin carga o solo recibir una recarga parcial.

Por ello, revisar periódicamente el porcentaje de batería del estuche ayuda a evitar este tipo de inconvenientes, especialmente antes de salir de casa o emprender un viaje.

Un celular Android negro en una mesa de madera con un icono de check verde en su pantalla azul, y a su derecha, unos AirPods blancos con su estuche.
Una de las razones de que los AirPods no tengan una buena carga es su propio estuche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos avisan mediante un sonido

Los AirPods Pro de segunda generación, los AirPods Pro 3 y los AirPods 4 con cancelación activa de ruido incorporan un pequeño altavoz en el estuche.

Este componente no solo sirve para localizar el dispositivo mediante la aplicación Buscar, sino que también emite sonidos relacionados con el estado de la batería.

Si al guardar los auriculares el estuche reproduce una alerta sonora, puede indicar que no dispone de suficiente energía para completar la carga, por lo que será necesario conectarlo a la corriente antes de volver a utilizar los AirPods.

Algunos modelos de AirPods avisan mediante un sonido si están cargando correctamente. (AP foto/Godofredo A. Vásquez)
Algunos modelos de AirPods avisan mediante un sonido si están cargando correctamente. (AP foto/Godofredo A. Vásquez)

El iPhone también permite comprobar el estado de carga

Los usuarios de iPhone cuentan con otra herramienta muy útil para confirmar que todo funciona correctamente.

Al abrir el estuche cerca del teléfono aparece una ventana con el nivel de batería del estuche y de cada AirPod por separado.

Además, quienes utilizan el widget Baterías pueden consultar en cualquier momento el porcentaje de carga sin necesidad de abrir los auriculares.

Si uno de ellos no muestra el icono de carga al colocarlo dentro del estuche, probablemente exista un problema de contacto que debe corregirse antes de guardarlo.

Si tienes un iPhone, este también te brinda la información de carga de los AirPods. (Apple)
Si tienes un iPhone, este también te brinda la información de carga de los AirPods. (Apple)

La suciedad puede impedir la carga

Uno de los enemigos menos visibles de los AirPods es el polvo acumulado en el interior del estuche.

Pequeñas partículas de suciedad, restos de pelusa del bolsillo o polvo pueden alojarse justo sobre los contactos metálicos e impedir que uno de los auriculares reciba energía.

Aunque el estuche parezca limpio a simple vista, una pequeña obstrucción puede ser suficiente para interrumpir la carga.

La suciedad dentro del estuche de carga de los AirPods puede ser uno de los motivos de su mala carga. (AP Foto/Mary Conlon)
La suciedad dentro del estuche de carga de los AirPods puede ser uno de los motivos de su mala carga. (AP Foto/Mary Conlon)

Cómo limpiar correctamente los AirPods

Para eliminar la suciedad no es necesario utilizar alcohol, agua ni productos de limpieza.

Apple recomienda emplear un bastoncillo de algodón que no desprenda pelusas o un paño suave y seco para limpiar cuidadosamente el interior del estuche y los contactos.

La limpieza debe realizarse con movimientos delicados para evitar dañar los conectores.

Realizar este mantenimiento de forma periódica no solo ayuda a evitar problemas de carga, sino que también contribuye a prolongar la vida útil tanto del estuche como de los auriculares.

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