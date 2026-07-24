El Ministerio de Energía y Minas mantendrá la supervisión actual para la gasolina E-10 desde el 22 de agosto de 2026

Operarios de una estación de servicio en Guatemala suministran gasolina E10 con etanol a vehículos, como parte de un programa gubernamental de energía limpia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala confirmó que mantendrá los mismos protocolos de supervisión para la gasolina E-10 cuando su comercialización comience el 22 de agosto de 2026, una decisión con impacto regulatorio, técnico y productivo porque esa mezcla incorpora etanol de origen agrícola sin exigir cambios en los motores que hoy usan gasolina regular o superior.

La cartera precisó que el mecanismo de control no fue creado para este combustible en particular. Se trata del sistema que ya se aplica a todos los hidrocarburos que circulan en el país, con base en el artículo 42 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos y su reglamento.

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Eso significa que cualquier consumidor que detecte problemas de calidad o cantidad en el suministro podrá presentar una denuncia ante el ministerio. Una vez recibido el reclamo, personal técnico del MEM hará inspecciones, tomará muestras y verificará la estación de servicio donde el usuario demuestre haber realizado la compra.

La institución sostuvo que cada denuncia será atendida con criterios técnicos, objetivos e imparciales, con apego a la normativa vigente. También aclaró que no es necesario diseñar un protocolo diferenciado para la E-10, del mismo modo en que no existen procedimientos separados para otras gasolinas o para el diésel.

Guatemala recibió por primera vez etanol importado para uso como biocombustible con la llegada del buque BONITA AKI a Puerto Santo Tomás de Castilla. (Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla)

La gasolina E-10 combina 90% de gasolina y 10% de etanol

La nueva mezcla estará compuesta por 90% de gasolina y 10% de etanol, un biocombustible obtenido a partir de materias primas agrícolas. Según el ministerio, esa formulación cumple con las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos por la normativa vigente.

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La aclaración apunta a una de las dudas centrales sobre la entrada en vigor del combustible: si los vehículos deberán ser modificados para poder usarlo.

La respuesta oficial es no. El MEM informó que los automotores que actualmente funcionan con gasolina regular o superior podrán seguir operando sin modificaciones en el motor ni adaptaciones especiales.

Ese punto también fue respaldado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores. De acuerdo con la información difundida por AGEXPORT, los vehículos fabricados en los últimos años fueron diseñados para trabajar con mezclas de hasta un 10% de etanol.

La consecuencia práctica, según el gremio, es que el cambio no altera la rutina del conductor. Los automovilistas podrán seguir las recomendaciones habituales del fabricante y no tendrán que asumir costos adicionales de servicio ni un esquema distinto de mantenimiento.

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El esquema de fiscalización será el mismo que rige para todos los hidrocarburos

El ministerio insistió en que los mecanismos de fiscalización son únicos y permanentes, sin importar la formulación del combustible. Bajo esa lógica, la llegada de la E-10 no abre una categoría regulatoria nueva, sino que entra en el mismo marco de supervisión que ya rige para el resto del mercado.

Para el consumidor, el punto central es directo: si carga E-10 y considera que hubo una falla en calidad o cantidad, puede denunciarlo ante la cartera. El ministerio evaluará el caso en la estación donde se acredite la compra y aplicará el procedimiento técnico previsto por la ley.

La decisión de no crear una ruta diferenciada busca sostener la idea de continuidad institucional. El MEM planteó que la mezcla será tratada como cualquier otro hidrocarburo comercializado en Guatemala, tanto en los controles preventivos como en la atención posterior a los reclamos.

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Ese encuadre también intenta despejar la percepción de que la nueva gasolina exigirá reglas especiales por su componente de etanol. La posición oficial es la contraria: el sistema ya existe, está vigente y seguirá operando sin cambios por la sola incorporación de esta formulación.

La fecha fijada por el MEM para el inicio de la comercialización es el 22 de agosto. Desde ese día quedarán plenamente activos los protocolos de atención a denuncias para cualquier reclamo relacionado con la nueva mezcla.