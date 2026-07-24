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Tras la negativa de Guardiola, Italia eligió a un campeón del mundo como su nuevo entrenador

Desde ese país aseguran que Andrea Pirlo aceptó el cargo. Jugó 116 partidos con la Azzurra y ganó el Mundial 2006

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Andrea Pirlo fue entrenador de Juventus, Karagümrük de Turquía y Sampdoria (Créditos: Reuters/Alberto Lingria)
Andrea Pirlo fue entrenador de Juventus, Karagümrük de Turquía y Sampdoria (Créditos: Reuters/Alberto Lingria)

Tras quedarse afuera de su tercer Mundial consecutivo, la selección de Italia afronta un proceso de transformación institucional que apuesta al largo plazo para volver a los primeros planos internacionales. La salida de Gabriele Gravina para la asunción de Giovanni Malagò como presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) fue uno de los movimientos después de la caída ante Bosnia en el Repechaje y desde el país de la bota detallaron quién será el sustituto de Gennaro Gattuso.

La periodista Elisabetta Esposito aseguró en una columna firmada en el diario La Gazzetta dello Sport que Andrea Pirlo “aceptó convertirse en el nuevo director técnico” de la Azzurra, luego de que Pep Guardiola rechazó la propuesta para asumir en el cargo. El secretario técnico, Paolo Maldini, y el asesor Leonardo lo consideran como la persona “ideal” para el puesto y el campeón del mundo en 2006 afrontará su quinta experiencia como entrenador, la primera a nivel selecciones.

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Vale recordar que Pirlo es el actual entrenador del United FC de los Emiratos Árabes Unidos desde mitad de 2025 y solo superó el año de trabajo en un club cuando estuvo en el banco de la Sampdoria, donde dirigió 45 compromisos. Anteriormente, fue el entrenador del Karagümrük de Turquía por 34 juegos y su primera experiencia tuvo lugar en la Juventus de Italia entre agosto de 2020 y junio de 2021.

La búsqueda de Maldini y Leonardo se centró en hallar una persona similar en sus filosofías de juego o alguien que pensara como ellos, con armonía e ideas en común. “Andrea Pirlo fue identificado desde el inicio como el candidato perfecto para el proyecto de renovación que consideran necesario para el fútbol italiano. Exigir a técnicos de gran experiencia y carácter, como (Antonio) Conte o (Roberto) Mancini, que piensen como ellos resulta prácticamente imposible. Por eso, optaron por un perfil más joven, abierto a un fútbol moderno y receptivo a consejos e indicaciones”, escribió Esposito.

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Pirlo es el actual entrenador del United FC de los Emiratos Árabes Unidos (Créditos: Reuters/Alberto Lingria)
Pirlo es el actual entrenador del United FC de los Emiratos Árabes Unidos (Créditos: Reuters/Alberto Lingria)

El grado de confianza en esta decisión es total, a pesar de tratarse de un entrenador que fue acusado tiempo atrás de no tener el carácter suficiente para administrar un vestuario. Sin embargo, los dos dirigentes están dispuestos para respaldarlo ante cualquier cuestionamiento. El ex volante de Juventus, Inter y Milan tendrá contrato hasta el Mundial 2030, pero Paolo Maldini apuesta a una visión de largo plazo porque se buscará enfocar la mirada en la formación de los jóvenes de 12 a 13 años y completar este proceso en 8 a 10 años.

El ex futbolista de 47 años podría cobrar un sueldo que no supere los 1.500.000 euros y se podrá aumentar en base a los resultados deportivos: “Pirlo será el nuevo entrenador de Italia y el anuncio será inminente”. La fuente citada afirmó que el orientador está “entusiasmado” con este nuevo proyecto y en la FIGC se preparan para un fin de semana de mucho trabajo con la intención de cerrar el acuerdo entre las partes.

En su etapa como jugador, Pirlo vistió la camiseta de la Nationale en 116 oportunidades con 13 goles y 26 asistencias. Jugó casi todos los minutos del Mundial 2006, en el que le ganó por penales a Francia en Berlín, perdió la final de la Eurocopa 2012 con un 0-4 a manos de España y cayó ante el mismo rival en las semifinales de la Copa Confederaciones 2013. Integró los planteles en las últimas Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, ambas con eliminación en primera fase. Después no participó de las campañas que los dejaron afuera de Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de este año.

En un primer momento, el nombre de Pep Guardiola era el principal apuntado para asumir el cargo dejado vacante por Gattuso. Incluso, Sky Sport informó que Paolo Maldini y Leonardo habían tenido un extenso encuentro para discutir su desembarco al combinado italiano. Sin embargo, el español, que recientemente dejó su trabajo en Manchester City, desechó el ofrecimiento.

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