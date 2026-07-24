Costa Rica

Tecnológico de Costa Rica se consolida como la universidad más sostenible del país y entra al top 200 mundial en acción climática

El TEC fue la institución de educación superior del país con mejor desempeño en el THE Sustainability Impact Ratings 2026, una clasificación que evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

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El Tecnológico de Costa Rica fue la universidad nacional mejor ubicada en el THE Sustainability Impact Ratings 2026. Crédito: Tecnológico de Costa Rica
El Tecnológico de Costa Rica fue la universidad nacional mejor ubicada en el THE Sustainability Impact Ratings 2026. Crédito: Tecnológico de Costa Rica

El Tecnológico de Costa Rica (TEC) consolidó su liderazgo en materia de sostenibilidad al convertirse en la universidad costarricense mejor posicionada en el THE Sustainability Impact Ratings 2026, una de las clasificaciones internacionales más reconocidas para evaluar el aporte de las instituciones de educación superior al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por las Naciones Unidas.

La medición, elaborada por Times Higher Education (THE), analiza el impacto que generan las universidades mediante la investigación, la docencia, la extensión y la gestión institucional en temas relacionados con el desarrollo sostenible, la protección ambiental, la inclusión social y el crecimiento económico.

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El resultado más destacado obtenido por el TEC corresponde al ODS 13: Acción por el Clima, donde la universidad se ubicó en la banda 101-200 a nivel mundial, posición que la coloca entre las instituciones con mejor desempeño internacional en políticas, investigación y acciones orientadas a enfrentar el cambio climático.

De acuerdo con la Oficina de Planificación Institucional (OPI), este reconocimiento adquiere una relevancia especial si se considera que la edición 2026 del ranking evaluó a 1,646 universidades pertenecientes a 116 países y territorios, por lo que ingresar al grupo de las 200 mejores representa un importante respaldo al trabajo desarrollado por la institución durante los últimos años.

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La encargada de seguimiento institucional de la OPI, Raquel Mejías Elizondo, destacó que este resultado refleja el compromiso permanente del Tecnológico con iniciativas relacionadas con sostenibilidad, gestión ambiental, investigación climática y carbono neutralidad.

La institución destacó por sus iniciativas en sostenibilidad, investigación climática y carbono neutralidad. Crédito: TEC
La institución destacó por sus iniciativas en sostenibilidad, investigación climática y carbono neutralidad. Crédito: TEC

Además del desempeño en Acción por el Clima, el TEC obtuvo posiciones relevantes en otros Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con la protección del ambiente y el bienestar social.

En el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres, la institución se ubicó entre las posiciones 201 y 300 del mundo, mientras que en el ODS 2: Hambre Cero alcanzó la franja 301-400.

Asimismo, obtuvo una ubicación entre los puestos 401 y 600 en el ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante, consolidando un desempeño competitivo en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo sostenible.

El informe también evidencia el liderazgo del TEC dentro del sistema universitario costarricense. Además de esta institución, únicamente otras tres universidades del país aparecen en la clasificación: la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Latina de Costa Rica, ambas ubicadas en la banda 1.001-1.500, así como la Universidad San Marcos, situada en la categoría 1.501 o superior.

En el contexto latinoamericano, el desempeño del Tecnológico también sobresale.

El TEC figura entre las cinco universidades mejor posicionadas de América Latina en el ODS 13: Acción por el Clima, compartiendo la banda 101-200 con la Universidad Federal de Minas Gerais, de Brasil; la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia, y la University of Azuay, de Ecuador.

La única institución latinoamericana que logró una mejor posición en este indicador fue el Tecnológico de Monterrey, ubicado en el puesto 83 del mundo.

Gracias a este desempeño, el Tecnológico de Costa Rica también se convirtió en la universidad centroamericana mejor posicionada en Acción por el Clima, reforzando su liderazgo regional en investigación ambiental y sostenibilidad.

Según Mejías, estos resultados responden a un proceso sostenido de incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la docencia, la investigación, la extensión y la gestión universitaria.

Precisamente, la edición 2026 marca el quinto año consecutivo en que el TEC participa en esta medición internacional, luego de incorporarse al ranking en 2021.

Durante este período, la universidad ha fortalecido proyectos relacionados con innovación tecnológica, conservación ambiental, cambio climático, eficiencia energética y desarrollo social, iniciativas que hoy le permiten competir con algunas de las instituciones de educación superior más reconocidas del continente.

El ranking evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Crédito: TEC
El ranking evalúa la contribución de las universidades al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Crédito: TEC

El informe también muestra que el TEC obtuvo puntuaciones superiores a la mediana mundial en los seis Objetivos de Desarrollo Sostenible evaluados durante esta edición.

Entre ellos destacan 64,9 puntos en Acción por el Clima, 64,2 en Vida de Ecosistemas Terrestres, 50,7 en Hambre Cero, 48,2 en Energía Asequible y No Contaminante, 48,4 en Trabajo Decente y Crecimiento Económico y 38,1 puntos en Alianzas para Lograr los Objetivos.

Para las autoridades universitarias, estos resultados consolidan al Tecnológico de Costa Rica como uno de los principales referentes de sostenibilidad en Costa Rica, Centroamérica y América Latina, al demostrar que una universidad pública puede competir exitosamente en indicadores internacionales vinculados con la acción climática, la innovación y el desarrollo sostenible.

El reconocimiento, además, fortalece el posicionamiento internacional de la institución y respalda el impacto de sus políticas de investigación, gestión ambiental y vinculación con la sociedad en la construcción de soluciones frente a algunos de los desafíos más importantes que enfrenta el planeta.

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