Tenis

Fin de la ilusión: Tomás Etcheverry cayó ante Bublik en Kitzbühel y Román Burruchaga se despidió en Estoril

El platense perdió en semifinales frente al 11° del mundo y vigente campeón, mientras que Burru cedió en una ajustada definición con el belga Alexander Blockx en los cuartos de final del ATP portugués

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Tomás Etcheverry se despidió en las semifinales del ATP de Kitzbühel ante el kazajo Alexander Bublik (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)
Tomás Etcheverry se despidió en las semifinales del ATP de Kitzbühel ante el kazajo Alexander Bublik (Crédito: REUTERS/Tingshu Wang)

Se terminó la temporada de polvo de ladrillo para los tenistas argentinos con las caídas de Tomás Etcheverry en las semifinales de Kitzbühel y de Román Burruchaga en los cuartos de final de Estoril. A partir de la próxima semana el tour se muda al continente americano para disputar torneos en México, Canadá y Estados Unidos.

Etcheverry, ocupa el puesto 31 del escalafón mundial, llegó a Kitzbühel con el deseo de sumar su segundo título profesional, luego de que se consagrara campeón este año en Río de Janeiro, venció en la final al chileno Alejandro Tabilo (30°). Luego de ganar sus dos primeros compromisos frente al local Jurij Rodionov (145°) y al peruano Ignacio Buse (35°), no pudo con la supremacía del campeón defensor, el kazajo Alexander Bublik (11°) quien lo superó en sets corridos por 6-3 y 6-4.

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Para Bublik, nacido hace 29 años en Gatchina, Rusia, pero que compite para la bandera de Kazajistán, la victoria le permitió extender su historial ante tenistas argentinos en el circuito profesional a 12 triunfos y apenas cuatro derrotas, con una racha vigente de diez victorias consecutivas frente a jugadores albicelestes. Los únicos argentinos que lograron derrotarlo fueron Guillermo Durán (Niza 2015), Patricio Heras (San Benedetto 2016), Diego Schwartzman (Queen’s 2022) y Francisco Cerúndolo (Australian Open 2025).

El kazajo, que consiguió en 2026 el trofeo de Hong Kong, no siempre fue sinónimo de buenos resultados sobre polvo de ladrillo. Su vínculo con la superficie, y con el circuito en general, estuvo marcado durante años por una serie de declaraciones que generaron ruido dentro y fuera de las canchas.

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El historial de Bublik con la polémica es extenso. En más de una oportunidad llegó a declarar contra el propio deporte que lo llevó a la élite: “Odio el tenis, lo odio con todo mi corazón”, disparó en una de sus frases más recordadas. En esa misma línea, remarcó: “Yo solo juego por ganar dinero, no encuentro nada positivo en el hecho de ser tenista” y llegó a asegurar que “si no hubiera dinero de por medio, dejaría el tenis inmediatamente”.

Alexander Bublik consiguió 9 títulos ATP Tour a lo largo de su carrera (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)
Alexander Bublik consiguió 9 títulos ATP Tour a lo largo de su carrera (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

Sin embargo, el kazajo también dejó en claro que su fastidio no pasaba por el juego en sí: “Yo amo el deporte, me encanta pegarle a una pelota de tenis. Seguro que después de retirarme seguiré jugando y disfrutando de golpear bolas. Y hasta moriré jugando al tenis. Pero como profesional, jugar todos los días, continuamente contra nuevos oponentes, es muy difícil. Tenés que jugar incluso con dolores, tenés que jugar aunque hayas terminado con tu novia, tenés que aguantar las preguntas cuando perdiste. Esa es la parte del tenis que odio”.

Su relación con el polvo de ladrillo tampoco estuvo exenta de polémica. En el Masters 1000 de Montecarlo 2022, tras vencer al suizo Stan Wawrinka en la ronda de 64, disparó sin filtro: “Ojalá la gira acabe pronto para poder jugar sobre césped. Odio la tierra, odio esta superficie. Ojalá no vuelva a pisarla en diez años”.

Con el correr del tiempo, sin embargo, Bublik dejó atrás las polémicas y las declaraciones que supieron generar ruido a su alrededor para volcar toda su energía dentro de la cancha, un cambio de enfoque mental que le permitió explotar todo su talento y traducirlo en nueve títulos, dos de ellos sobre superficies lentas.

Este sábado el kazajo enfrentará en la final al francés Quentin Halys (83°), verdugo del alemán Yannick Hanfmann (52°) por 6-4 y 7-6(2).

Derrota de Román Burruchaga

Román Burruchaga se despidió en los cuartos de final del ATP de Estoril (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Román Burruchaga se despidió en los cuartos de final del ATP de Estoril (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Por los cuartos de final del ATP 250 de Estoril, Román Burruchaga no pudo alcanzar las semifinales por segunda semana consecutiva, luego de haberlo conseguido en Umag. El porteño de 24 años atraviesa la mejor temporada desde que se convirtió en tenista profesional. Este año fue finalista en Houston, alcanzó el mejor ranking de su carrera al ubicarse en el puesto 56 y actualmente figura 60. En el certamen portugués cayó ante el belga Alexander Blockx (38°) por 6-4, 5-7 y 6-4.

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