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Ver Las Guerreras K-pop en español latino en Cuevana o XUPER TV expone tus contraseñas a hackers

Los usuarios que acceden a películas en aplicaciones ilegales enfrentan riesgos de malware, robo de identidad y fraudes financieros

Tres personajes femeninos animados sostienen armas. De izquierda a derecha: una con garras, una con espada, una con bastón. Logos de Cuevana 3 y Xuper TV
Cuevana y XUPER TV son páginas que ofrecen Las Guerreras K-pop sin costo pero esconden peligros. (Fotocomposición Infobae)
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Quienes consideran una alternativa atractiva ver Las Guerreras K-pop en español latino a través de plataformas como Cuevana o XUPER TV, deberían conocer los riesgos que esto implica para la seguridad digital.

El acceso a contenido pirateado en sitios y aplicaciones no autorizadas puede poner en peligro información sensible, incluidas contraseñas, datos bancarios y hasta el control del propio dispositivo.

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Según advertencias de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), el uso de servicios piratas representa una infracción a los derechos de autor y expone a los usuarios a amenazas cibernéticas.

Por qué acceder a aplicaciones pirata expone contraseñas a hackers

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El malware presente en sitios piratas como Cuevana y XUPER TV permite a los ciberdelincuentes controlar dispositivos y acceder a información privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La descarga o visualización de películas y series en sitios piratas como Cuevana y XUPER TV suele requerir la instalación de aplicaciones o el uso de reproductores web no verificados. Según INTERPOL, estos recursos pueden contener malware o virus diseñados para obtener acceso a información personal y contraseñas.

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Una vez que el software malicioso se instala en un dispositivo, los ciberdelincuentes pueden registrar las teclas que se pulsan, interceptar sesiones de banca online o secuestrar cuentas de correo y redes sociales.

Además, INTERPOL subraya que el daño no se limita a un solo usuario. El malware puede propagarse por redes domésticas o corporativas, afectando a otros dispositivos conectados y poniendo en riesgo operaciones empresariales críticas.

Qué otros riesgos hay al usar plataformas como Cuevana o XUPER TV

Una mujer revisando ofertas en su laptop mientras sostiene una tarjeta de crédito, simbolizando el proceso de compra en línea. La imagen refleja cómo el comercio electrónico ha facilitado las compras, permitiendo a los usuarios aprovechar promociones y gestionar sus finanzas de manera eficiente y segura desde cualquier lugar. Destaca el impacto de eventos como el Black Friday en las decisiones de compra y la importancia de las opciones de pago electrónico. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las transacciones en sitios no autorizados pueden derivar en fraudes financieros y facilitar el robo de datos bancarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al utilizar servicios piratas, los usuarios pueden convertirse en blanco de fraudes financieros. INTERPOL advierte que los métodos de pago inseguros que se emplean para acceder a cuentas premium o eliminar anuncios pueden derivar en estafas con tarjetas de crédito o el robo de datos bancarios.

El uso de servidores proxy, común en estas plataformas, puede involucrar al usuario en actividades ilícitas, como ataques de denegación de servicio o el tráfico de datos robados.

Existen riesgos adicionales derivados de la ausencia de actualizaciones de seguridad en los programas obtenidos ilegalmente. Al no recibir parches oficiales, los dispositivos quedan vulnerables a nuevas amenazas, lo que facilita la acción de los hackers.

Cómo saber si un sitio o app es pirata

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hay que estar alerta a varias señales en la aplicación que muestran que se trata de un programa sin garantías de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distinguir un servicio legal de uno pirata puede parecer sencillo, pero existen señales que conviene observar. Según INTERPOL, las plataformas que ofrecen grandes cantidades de contenido a precios muy bajos o de forma gratuita suelen ser ilegítimas.

Otro indicador es la falta de atención al cliente o la imposibilidad de obtener información clara sobre la empresa propietaria del servicio. INTERPOL sugiere siempre verificar el catálogo y los precios en el sitio web oficial de la productora o distribuidora.

Los proveedores legales informan de manera transparente sobre los territorios donde operan y las condiciones de acceso. En contraste, los servicios piratas evitan detallar datos empresariales y utilizan métodos de pago poco convencionales.

A qué delitos mayores pueden estar vinculados los sitios web piratas

El acceso a películas y series en plataformas ilegales puede parecer una infracción menor, pero según INTERPOL, muchas de estas webs forman parte de redes de delincuencia organizada.

Según INTERPOL, el dinero obtenido por sitios piratas suele financiar actividades ilícitas como tráfico de drogas, explotación sexual o blanqueo de capitales. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)
Según INTERPOL, el dinero obtenido por sitios piratas suele financiar actividades ilícitas como tráfico de drogas, explotación sexual o blanqueo de capitales. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Los ingresos generados se destinan a financiar actividades como el juego ilegal, el tráfico de drogas, la explotación sexual en línea, la trata de personas o el blanqueo de capitales.

De acuerdo con INTERPOL, “al utilizar ese servicio barato o dispositivo a precio de ganga podría estar contribuyendo a una variedad de delitos que no es capaz de imaginar”. Este tipo de infraestructuras criminales utilizan el atractivo del contenido gratuito para captar víctimas y expandir sus redes.

Cuál es la única forma legal y segura para ver Las Guerreras K-pop

La única forma legal y segura de acceder a la película en español latino es a través de Netflix, la plataforma oficial que cuenta con los derechos de distribución de la película. Solo los servicios autorizados por la productora garantizan la protección de los datos personales y la calidad del contenido.

Asimismo, el uso de plataformas oficiales permite acceder a soporte técnico, actualizaciones de seguridad y la tranquilidad de que los datos están protegidos.

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