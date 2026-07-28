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Costa Rica mejora su desempeño en el índice Greenfield FDI 2026, aunque cae al cuarto puesto mundial

El país elevó a 6.5 veces la proporción de proyectos de inversión frente a lo esperado por el tamaño de su Producto Interno Bruto.

Costa Rica alcanzó una proporción de proyectos de inversión extranjera directa 6.5 veces mayor a la esperada por el tamaño de su PIB. /(Fuente: Costa Rica Escapes)
Costa Rica alcanzó una proporción de proyectos de inversión extranjera directa 6.5 veces mayor a la esperada por el tamaño de su PIB. /(Fuente: Costa Rica Escapes)
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Costa Rica consolidó su posición como referente regional en atracción de inversión extranjera directa al registrar una mejora en su puntuación dentro del Greenfield FDI Performance Index 2026, aunque descendió al cuarto lugar a nivel mundial, según reportó delfino.cr.

El índice, elaborado por la revista fDi Intelligence con datos de 2025, evalúa la capacidad de los países para atraer proyectos de inversión en relación con el tamaño de sus economías.

Costa Rica se mantuvo como la única nación de América Latina y el Caribe dentro del top 10 global y lideró cómodamente la región.

De acuerdo con información de delfino.cr, Costa Rica superó su puntaje anterior al alcanzar una proporción de proyectos 6.5 veces mayor respecto a lo esperado por el tamaño de su Producto Interno Bruto (PIB).

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La cifra mejoró el registro previo de 6.18, aunque el país descendió del tercer al cuarto puesto mundial. Por delante se ubicaron Emiratos Árabes Unidos (19.21), Namibia (7.74) y Ruanda (6. 99).

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), citada por delfino.cr, subrayó que estos resultados reflejan la confianza de las empresas internacionales en el entorno costarricense, sostenido por factores como el talento humano, la seguridad jurídica y la apuesta por la innovación y la sostenibilidad.

“Nuevamente, Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversión de alto valor. Estos resultados reflejan la confianza de las empresas en nuestro talento humano, seguridad jurídica, innovación y sostenibilidad, pero su verdadero significado está en lo que permiten construir: más empleo de calidad, encadenamientos y más oportunidades dentro y fuera de la Gran Área Metropolitana”, afirmó Laura López Salazar, según recogió delfino.cr.

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Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversiones en diferentes áreas./ (Cortesía: MOPT)
Costa Rica demuestra su capacidad para atraer inversiones en diferentes áreas./ (Cortesía: MOPT)

El análisis destaca que Costa Rica encabeza el listado de países latinoamericanos y caribeños en el índice. El segundo mejor ubicado de la región, El Salvador, aparece en el puesto 38 con un puntaje de 2.25.

Ningún otro país latinoamericano figura entre los primeros veinte lugares, lo que refuerza la posición costarricense como líder regional en atracción de inversión.

En el ámbito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica también sobresale al ser el único miembro de la organización ubicado entre los quince primeros puestos del índice.

Esta clasificación, detalló delfino.cr, ofrece un marco comparativo internacional independiente para evaluar las capacidades de atracción de inversión más allá de los números absolutos de cada economía.

Según la misma fuente, la Procomer precisó que la metodología del índice puede favorecer a economías pequeñas que logran captar pocos, pero significativos, proyectos de inversión. Así, Namibia y Ruanda alcanzaron el segundo y tercer lugar mundial con apenas 16 y 15 proyectos respectivamente, en comparación con mercados más grandes.

En cuanto a la cantidad de proyectos de inversión extranjera directa por millón de habitantes, Costa Rica se ubicó en la octava posición global, con 18,1 proyectos anunciados durante 2025, conforme a los datos publicados por delfino.cr.

El ranking lo encabezó Emiratos Árabes Unidos con 134,6 proyectos por millón de habitantes, seguido por Catar (55,4), Singapur (54,5), Luxemburgo (49,9), Irlanda (37,3), Dinamarca (22,7) y Malta (19,5). Por detrás de Costa Rica figuraron Chipre (17,3) y Hong Kong (15,0).

Costa Rica lideró América Latina y el Caribe en el índice, mientras El Salvador ocupó el puesto 38 y ningún otro país de la región entró entre los veinte primeros. /(Cortesía: Universidad de Costa Rica)
Costa Rica lideró América Latina y el Caribe en el índice, mientras El Salvador ocupó el puesto 38 y ningún otro país de la región entró entre los veinte primeros. /(Cortesía: Universidad de Costa Rica)

La gerente general de Procomer, Laura López Salazar, remarcó que la permanencia de Costa Rica en posiciones privilegiadas del índice obedece al esfuerzo sostenido por ofrecer condiciones atractivas para las empresas globales, según el reporte de delfino.cr.

El organismo recalcó que este tipo de clasificaciones no reemplaza las estadísticas oficiales de inversión, pero sí constituye una referencia internacional relevante para comparar el desempeño de diferentes países en la captación de proyectos.

Por último, la promotora costarricense advirtió sobre la interpretación de los resultados, pues la metodología puede magnificar el rendimiento de economías pequeñas con movimientos puntuales en proyectos de inversión. Aun así, la posición lograda por Costa Rica refuerza su papel como destino competitivo y referente para la inversión extranjera directa en la región y a nivel internacional.

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