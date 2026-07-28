José Ignacio de Mendiguren, tras los agravios de Milei en La Rural: “El honor no me lo mancilla en lo más mínimo”

José Ignacio de Mendiguren afirmó en Infobae en Vivo que los dichos de Milei no afectan su honor

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El último fin de semana, durante una entrevista en La Rural, el presidente Javier Milei lanzó una serie de agravios contra José Ignacio de Mendiguren, exministro de Producción de la Nación. El hecho ocurrió mientras De Mendiguren se encontraba en el predio, acompañado por su hija, en el marco de la premiación de la raza cuarto de milla.

El presidente, en declaraciones públicas, acusó a Mendiguren de haber causado “daño a la Argentina” y lo responsabilizó por la crisis de la convertibilidad. El episodio se produjo en presencia de asistentes y referentes del sector agropecuario, como el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien minutos antes había felicitado a Mendiguren por el premio obtenido en la competencia equina.

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El exministro ofreció detalles sobre el incidente en una entrevista con Infobae en Vivo y aseguró que, pese a la gravedad de los dichos, su honor permanece intacto. “El honor no me lo mancilla lo más mínimo”, afirmó el exministro, consultado sobre la posibilidad de iniciar una demanda contra el presidente.

El cruce en La Rural ocurrió durante la premiación de la raza cuarto de milla, donde De Mendiguren fue reconocido como propietario del gran campeón

El episodio en La Rural

El abogado relató que se encontraba en La Rural por su actividad como productor agropecuario. Puntualizó que en ese contexto recibió el reconocimiento como propietario del gran campeón de la raza cuarto de milla, una raza equina con fuerte presencia en Estados Unidos y en América.

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Según De Mendiguren, el presidente lo insultó abiertamente y lo acusó de ser responsable de pérdidas millonarias para el país. “Ese le cagó a los argentinos treinta mil millones de dólares. Vos sí, ladrón. Vos arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, citó el exministro en referencia a las palabras presidenciales.

De Mendiguren precisó que algunos asistentes reaccionaron al señalamiento del presidente. “Me miraron y si me fui. Si me quedaba, no sé”, relató sobre el clima generado en ese momento en el predio.

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Milei responsabilizó a De Mendiguren por la crisis de la convertibilidad y por pérdidas millonarias para el país

Reflexión institucional y posible demanda

Durante la entrevista, José Ignacio de Mendiguren evaluó las consecuencias del episodio y manifestó que, a nivel personal, la situación no le afectó profundamente, pero remarcó la dimensión institucional del hecho. “Yo pasé por todas las gestiones. Cada vez que termino una gestión, ¿sabés qué hice? Puse en las redes toda mi gestión, punto por punto”, remarcó.

El exministro expresó que su entorno y referentes del sector le sugirieron recurrir a la Justicia. Argumentaron que no se trata solo de una cuestión personal, sino de un límite necesario para la convivencia democrática. “Creo que se debe hacer, pero por el país, no por nosotros”, indicó.

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El dirigente remarcó que la violencia verbal desde la máxima autoridad puede derivar en consecuencias sociales negativas. “La violencia de arriba genera violencia de abajo”, advirtió. También subrayó la importancia de no naturalizar este tipo de episodios en la vida pública.

De Mendiguren relató que el episodio en La Rural generó tensión entre los asistentes tras el señalamiento del presidente (Adrián Escandar)

Convivencia democrática

El exfuncionario consideró que este tipo de hechos reflejan problemas de fondo en el clima político y social argentino. “No puede la Argentina acostumbrarse a estas cosas y que pase”, reflexionó el exministro. Planteó que la dirigencia debe asumir el compromiso de frenar la escalada de agravios y fortalecer la convivencia institucional.

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“De arriba hacia abajo no se engendra violencia. Y de arriba hacia abajo, con una oportunidad que la Argentina tiene como hoy, no la podés desperdiciar o poner en riesgo por actitudes de este tipo. Entonces, es una responsabilidad de todos nosotros”, concluyó.

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