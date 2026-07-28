El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

Guardar

Luego del cimbronazo que generó la derrota 3-0 con Deportivo Riestra en el debut por el Torneo Clausura, en Boca Juniors se intensificó la búsqueda de un centrodelantero para abastecer a un Rodolfo Arruabarrena que, hasta aquí, se las tuvo que ingeniar con utilizar delanteros que no tienen características naturales de referente de ataque. Además de dos nombres que figuraban en carpeta hace semanas, como son los de David Romero (Tigre) y Luciano Gondou (CSKA de Moscú), ahora surgió el de Lucas Passerini, campeón en Belgrano de Córdoba.

El formoseño de 32 años lleva tres años con la camiseta del Pirata cordobés, club con el que la dirigencia de Boca ya ha hecho negocios por otros jugadores como Juan Barinaga. Desde su arribo a Belgrano, el atacante de 1,89m surgido en Quilmes, disputó un total de 64 partidos, anotó 19 goles y aportó 5 asistencias. Con la obtención del Torneo Apertura pasado en la final contra River, se bordó su primera estrella a nivel local, ya que antes había sido campeón con Guaraní (Copa Paraguay 2018) y Cruz Azul (Campeón de Campeones de México 2020/2021).

PUBLICIDAD

Tras el retiro de Edinson Cavani y las lesiones de Adam Bareiro y Milton Giménez, Arruabarrena se las ingenió con Miguel Merentiel como principal referente de ataque en los tres partidos que lleva como DT de Boca. Ante Sarmiento de Junín, por Copa Argentina, acompañó al uruguayo con Leonel Flores, Tomás Aranda y Alan Velasco. Contra O’Higgins de Chile en Copa Sudamericana, incluyó a Sebastián Villa, uno de los refuerzos, por Velasco. Y en la última presentación frente a Riestra, donde apeló a un mix con varios suplentes, paró a Kevin Zenón, Flores y Velasco.

Passerini hizo una importante carrera en el ascenso argentino antes de despegar: militó en Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Caseros, Tigre y Sarmiento de Junín antes de sumar su primera experiencia en el exterior con Guaraní de Paraguay. Luego pasó por Palestino de Chile e hizo goles en varios clubes del fútbol mexicano, incluidos Cruz Azul, Necaxa, más Atlético de San Luis. Belgrano lo fichó a mediados de 2023 proveniente de Unión La Calera de Chile buscando una alternativa a su artillero Pablo Vegetti.

PUBLICIDAD

Según pudo averiguar Infobae, Boca no volvió a golpear la puerta de Luciano Gondou en las últimas horas. El ex Sarmiento y Argentinos Juniors fue traspasado desde el Zenit al CSKA de Moscú en más de 10 millones de dólares el mercado pasado y parece complicado que la entidad moscovita acepte una cesión aunque exista un cargo alto. Si bien el delantero que pasó por las juveniles de la selección argentina aparecía en el mapa como una de las principales alternativas, da la sensación de que la directiva de Boca no desembolsará sumas importantes como, por caso, hizo anteriormente por Alan Velasco (USD 10M).

El otro apuntado es David Romero, atacante de Tigre. El presidente del Matador detalló en las últimas horas en una entrevista con DSports Radio: “La operación de David Romero no está cerrada en absoluto. Tenemos varias propuestas. La de Boca es una, también hay de Italia, España y hay conversaciones con un equipo de Emiratos Árabes Unidos. Es de público conocimiento que tenemos una buena relación con Boca, fue productivo para los dos en este tiempo. Retegui, Equi Fernández, la desgracia de Simón Rivero que nos lo dieron y se lesionó. Es una relación que nos sirvió a lo largo del tiempo. A condiciones similar, siempre vamos a priorizar el vínculo que tenemos con Boca, pero nosotros lo que tenemos que hacer es cuidar los intereses de Tigre y eso es lo que vamos a hacer. Si la oferta de afuera es mejor, se irá afuera”.

PUBLICIDAD

El mandatario tigrense dio por hecho que Romero, figura del equipo de Diego Dabove en el último campeonato, será transferido en este mercado de pases, al mismo tiempo que confirmó que los de Victoria mostraron interés en dos jugadores xeneizes en el último tiempo: Kevin Zenón y Camilo Rey Domenech. Al mismo tiempo, continúa a préstamo Jabes Saralegui, otro que podría entrar en una negociación que, por el momento, está estancada.

Por lo pronto, Boca enfoca sus fuerzas en el trascendental compromiso de este jueves, en Chile, donde defenderá el 1-0 obtenido en la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana frente a O’Higgins. En los próximos días, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado podrían cerrar la incorporación de otro delantero para potenciar el plantel.

PUBLICIDAD