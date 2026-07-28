Velocidad y gloria: Ivonne Nóchez vuelve a hacer historia y viste a El Salvador de oro en Santo Domingo 2026

¡En lo más alto! Ivonne Nóchez (10.439) se corona en los 100 metros carriles de patinaje de velocidad (Cortesía: Indes).

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El deporte salvadoreño vuelve a vestirse de gala y emoción. La deslumbrante patinadora nacional Ivonne Nóchez, beneficiaria del prestigioso Programa Esfuerzo y Gloria impulsado para apoyar el talento de alto rendimiento, ha escrito una nueva página dorada en la historia deportiva de El Salvador.

Con una actuación memorable en la prueba de 100 metros carriles de patinaje de velocidad, Nóchez demostró su absoluto dominio sobre la pista al conquistar la medalla de oro y asegurar la tercera presea dorada para la delegación cuscatleca en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La atleta salvadoreña continúa poniendo en alto el nombre de El Salvador, reafirmándose como uno de los referentes deportivos más importantes y contundentes de la región. Su determinación, disciplina y explosividad en la pista siguen regalando momentos inolvidables a toda una nación que celebra cada uno de sus triunfos con el orgullo a flor de piel.

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La contienda por la medalla de oro no fue sencilla, pero Ivonne demostró la frialdad y precisión que caracterizan a las grandes campeonas. En un duelo mano a mano frente a la fuerte competidora colombiana Kollin Castro, la salvadoreña sacó a relucir su técnica impecable y una potencia implacable en los metros finales.

Potencia salvadoreña: Ivonne Nóchez impone su ritmo sobre la pista y suma una nueva gloria dorada para El Salvador (Cortesía: Comité Olímpico de El Salvador).

Nóchez cruzó la línea de meta deteniendo el cronómetro en un deslumbrante tiempo de 10,439 segundos, superando por apenas 0.111 segundos a la representante de Colombia, quien registró un tiempo de 10,550 segundos.

En la lucha por completar el podio y la ronda final de posiciones, la guatemalteca Dalia Soberanis se impuso con un tiempo de 10.721 segundos ante la mexicana Mariela Casillas (11.005 segundos).

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La victoria de la salvadoreña sobre Castro resalta aún más el mérito de la hazaña, considerando que Colombia es una de las potencias mundiales indiscutibles en el patinaje de velocidad. Este triunfo representa mucho más que una medalla: es la confirmación del extraordinario nivel que la atleta ha mantenido en el ciclo olímpico y regional, consolidando el esfuerzo colectivo del Programa Esfuerzo y Gloria y de su equipo de trabajo.

Ivonne Nóchez, beneficiaria del Programa Esfuerzo y Gloria, suma un nuevo título continental a su impecable palmarés (Cortesía: Indes).

El camino dorado: De la hazaña en Colombia a Santo Domingo 2026

El éxito cosechado en Santo Domingo 2026 no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un proceso sostenido de superación. Cabe recordar su reciente y deslumbrante actuación en Colombia, donde Ivonne ya había demostrado de qué está hecha al adjudicarse la medalla de oro en territorio sudamericano, derrotando a rivales de calibre mundial en su propio patio. Aquella gesta previa en tierras colombianas sirvió como el preámbulo perfecto para encarar esta justa regional con la confianza al máximo nivel.

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Con cada competencia, la patinadora cuscatleca demuestra una madurez deportiva asombrosa. Su reciente medalla de oro en Colombia fue un aviso claro de sus intenciones para la cita centroamericana y del caribe, y hoy cumple con la promesa de mantener a El Salvador en lo más alto del podio continental.

La cosecha de medallas para la campeona salvadoreña podría no detenerse aquí. La agenda de Ivonne Nóchez en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sigue estando repleta de retos y oportunidades para seguir ampliando su legado.

Revive la intensa competencia del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones Guarne 2026.

Se espera que Ivonne vuelva a la acción en la pista este jueves 30 de julio, cuando dispute la ansiada prueba de Women’s 200m Dual Time Trial (200 metros meta contra meta femenino), una de sus especialidades donde la velocidad pura y la aceleración individual serán claves para buscar un nuevo podio.

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Además de la prueba de 200m contra reloj, el calendario de patinaje de velocidad en Santo Domingo contempla la participación de la salvadoreña en otras pruebas de velocidad corta y fondo corto dentro del patinódromo, tales como los 500 metros + distancia y la prueba de 1,000 metros sprint. En cada una de estas modalidades, Nóchez parte como una de las rivales a vencer y una de las cartas más fuertes de El Salvador para seguir sumando preseas en el medallero general.