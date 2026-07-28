Tres alumnas son expulsadas por brutal agresión contra una estudiante de 15 años en Panamá

El ataque contra la estudiante de 15 años ocurrió el 25 de junio dentro de uno de los baños del Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres estudiantes fueron expulsadas del Centro Educativo José María Barranco, en La Chorrera, por su presunta participación en una agresión contra una estudiante de 15 años que permaneció cerca de un mes hospitalizada debido a las lesiones sufridas.

El ataque ocurrió el pasado 25 de junio dentro de uno de los baños del plantel y se suma a una serie de episodios violentos registrados este año en centros educativos y zonas escolares de Panamá.

La adolescente fue golpeada en el cuello, la cabeza y el pecho, por lo que tuvo que ser trasladada al hospital Nicolás A. Solano, donde permaneció recluida durante aproximadamente un mes.

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Sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía, que deberá determinar las responsabilidades penales relacionadas con el ataque.

Autoridades del Ministerio de Educación visitaron este lunes el colegio y posteriormente se trasladaron a la residencia de la menor para dar seguimiento a su recuperación física y emocional.

También comenzaron a evaluar alternativas para que la estudiante y su hermana puedan continuar sus estudios en otro centro educativo donde se sientan seguras.

La adolescente permaneció aproximadamente un mes recluida en el hospital Nicolás A. Solano debido a las lesiones sufridas durante la golpiza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director regional de Educación de Panamá Oeste lamentó lo ocurrido y aseguró que, desde el primer momento, docentes, directivos y personal especializado han acompañado a la familia. La prioridad, explicó, es facilitar la recuperación emocional de la adolescente y garantizar su reintegración al sistema educativo en un plantel diferente.

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Las autoridades educativas confirmaron que las tres estudiantes señaladas fueron separadas del colegio. De acuerdo con el Meduca, las normas disciplinarias establecen que, ante agresiones de esta gravedad, los involucrados deben ser retirados inmediatamente del plantel, aunque el Estado mantiene la obligación de garantizarles la continuidad de sus estudios en otro centro.

La estudiante afectada relató que antes de la golpiza ya se habían producido amenazas y conflictos con otras compañeras. Según la información recopilada por el Meduca, los padres de familia tenían conocimiento de esas diferencias, aunque las jóvenes que habrían formulado las amenazas no fueron necesariamente quienes ejecutaron posteriormente la agresión.

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El hecho ocurre en medio de un año marcado por múltiples ataques protagonizados por adolescentes en centros educativos panameños.

En junio, dos jóvenes de 15 y 16 años fueron enviados a detención provisional tras ser imputados por tentativa de homicidio debido a dos agresiones con arma blanca ocurridas con tres días de diferencia dentro de un plantel de la ciudad de Colón.

El Meduca reconoció que la violencia escolar ha tenido un auge este año y pidió mayor participación de los padres en la prevención de estos hechos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer ataque ocurrió el 16 de junio, cuando un adolescente de 16 años presuntamente hirió en el cuello a otro estudiante de 15 años. El segundo se produjo el 19 de junio, cuando otro alumno atacó con un arma blanca a un compañero de la misma edad.

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Días después, un tercer estudiante resultó herido con un objeto punzocortante dentro del colegio José Guardia Vega. Además, el 4 de marzo, en los predios de un centro educativo de Puerto Escondido, en Colón, un adolescente de 16 años presuntamente efectuó múltiples disparos contra un menor de 14 años, quien tuvo que ser hospitalizado.

El señalado fue imputado por tentativa de homicidio y quedó bajo detención provisional.

Otro episodio ocurrió el 27 de abril en las inmediaciones de una escuela pública de Las Trancas, en San Miguelito. Un adolescente de 16 años realizó varios disparos contra personas que se encontraban en el lugar y causó heridas a un conductor y a un estudiante que transitaba por el área. El menor también disparó contra agentes policiales antes de ser capturado.

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Autoridades del Ministerio de Educación visitaron el colegio y la residencia de la estudiante para evaluar su recuperación y garantizar la continuidad de sus estudios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1.998 denuncias por delitos presuntamente cometidos por menores de edad, un aumento del 21 % frente al mismo periodo de 2025. Los delitos contra la vida y la integridad personal registraron un crecimiento del 40,9 %.

Ante la preocupación de los padres del colegio José María Barranco, el Meduca informó que el plantel cuenta actualmente con seis inspectores y que se buscará reforzar la vigilancia durante los recreos, las entradas y las salidas, además de coordinar apoyo policial en los alrededores. Sin embargo, las autoridades admitieron que aumentar el número de inspectores no resolverá por sí solo el problema.

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El director regional sostuvo que factores familiares y sociales están influyendo en la conducta de algunos jóvenes y pidió a los padres asumir un papel más activo. “Los primeros maestros de nuestros hijos son los padres”, señaló al defender la necesidad de promover desde el hogar una cultura de diálogo, disciplina y resolución pacífica de los conflictos.

El Meduca también anunció que reforzará los gabinetes psicopedagógicos, de los cuales actualmente existen 21 en Panamá Oeste.

El objetivo será identificar señales de violencia, acompañar a las víctimas y trabajar con estudiantes que presentan conductas agresivas, mientras avanzan las investigaciones judiciales relacionadas con la golpiza de La Chorrera.

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