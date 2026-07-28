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Honduras enfrenta un escenario de crecimiento moderado, baja innovación y alta vulnerabilidad climática frente a una Centroamérica cada vez más desigual

Las proyecciones económicas para 2026 y 2027 muestran que Honduras mantendrá un crecimiento estable, aunque lejos del liderazgo regional

Las proyecciones regionales ubican a Honduras por encima de El Salvador, pero por debajo de República Dominicana, Panamá y Guatemala en crecimiento económico.
El informe señala que el consumo interno y las remesas familiares sostienen el crecimiento económico de Centroamérica pese al escenario internacional.
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Honduras mantendría un crecimiento económico moderado en 2026 y 2027, con un avance del PIB de 3.4% para 2026 y de 3.7% en 2027, según proyecciones del Banco Mundial citadas por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Las proyecciones publicadas por el Banco Mundial, retomadas en el más reciente Boletín Competitivo Regional elaborado por el (COHEP), ubican a Honduras por encima de El Salvador, pero por debajo de los niveles previstos para República Dominicana, Panamá y Guatemala.

Costa Rica y Nicaragua presentarían resultados muy similares a los hondureños, mientras que El Salvador registraría el menor ritmo de crecimiento económico de la región, con 3% para 2026 y una desaceleración hasta 0.5% en 2027.

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El informe indica que, pese al escenario internacional, Centroamérica mantiene capacidad de crecimiento sostenida principalmente por la fortaleza del consumo interno y el flujo constante de remesas familiares, recursos que siguen siendo determinantes para millones de hogares y para la actividad económica de varios países.

El contexto externo también genera incertidumbre. Los conflictos geopolíticos, las tensiones comerciales internacionales y la desaceleración de los principales socios económicos representan riesgos que podrían afectar las exportaciones, reducir las inversiones y limitar el acceso al financiamiento para las economías de la región.

En el caso de Honduras, esos factores adquieren mayor relevancia por la dependencia de mercados como Estados Unidos tanto para las exportaciones como para el ingreso de remesas, dos pilares de la economía nacional.

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Libertad económica e innovación

Otro de los indicadores incluidos en el informe es el Índice de Libertad Económica. Honduras obtuvo una calificación de 59.1 puntos sobre 100, con lo que quedó en la cuarta posición entre los países centroamericanos y en el lugar 95 a nivel mundial.

Fotografía que muestra una panorámica de edificios del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Fotografía que muestra una panorámica de edificios del Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Costa Rica encabezó la región con 69.1 puntos, impulsada por mejores resultados en aspectos vinculados con los derechos de propiedad y el funcionamiento del sistema judicial. Panamá quedó en la segunda posición con 64,9 puntos, seguida por Guatemala con 63,5.

El análisis identifica debilidades en Honduras en áreas vinculadas con la libertad empresarial y el entorno comercial, factores que limitan la atracción de inversiones y el crecimiento de nuevas actividades productivas.

Desde la perspectiva empresarial, fortalecer el marco regulatorio, generar mayor seguridad jurídica y simplificar los procesos para hacer negocios son factores señalados como centrales para incrementar la competitividad y estimular la generación de empleo formal.

El Índice Global de Innovación 2025, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ubica a Honduras en la posición 119 entre 139 economías evaluadas, apenas por encima de Guatemala y Nicaragua dentro de Centroamérica.

Costa Rica aparece como el país con mejor desempeño regional al ubicarse en la posición 72 del ranking mundial, seguido por Panamá en el puesto 82. El Salvador figura en la casilla 98, mientras que Guatemala y Nicaragua ocupan los lugares 123 y 130, respectivamente.

El documento atribuye esos resultados a debilidades persistentes en áreas como el capital humano, la investigación científica, la incorporación de nuevas tecnologías y la capacidad de las empresas para desarrollar procesos innovadores que aumenten su productividad.

También plantea que uno de los principales retos es fortalecer la relación entre el sistema educativo, el sector productivo y los procesos de innovación tecnológica, para que la formación académica responda mejor a las necesidades del mercado laboral y contribuya a generar actividades económicas con mayor valor agregado.

Vulnerabilidad climática y adaptación

En materia ambiental, los indicadores internacionales correspondientes a 2026 ubican a Honduras como el tercero con mayor vulnerabilidad climática del mundo, solo por detrás de otras naciones expuestas a fenómenos naturales extremos.

La clasificación elaborada por Germanwatch, que analiza los impactos registrados entre 1995 y 2025, confirma que Honduras sigue enfrentando un alto nivel de riesgo frente a huracanes, inundaciones, sequías y otros eventos climáticos que afectan de forma recurrente a la población, la infraestructura y la actividad económica.

Las proyecciones regionales ubican a Honduras por encima de El Salvador, pero por debajo de República Dominicana, Panamá y Guatemala en crecimiento económico.
Honduras mantendría un crecimiento económico moderado con un PIB de 3,4% en 2026 y de 3,7% en 2027,

El Índice Global de Adaptación ND-GAIN 2026 refuerza ese panorama. En ese indicador, Honduras ocupa el último lugar de Centroamérica con una puntuación de 41,3 sobre 100 y se ubica en la posición 136 entre 190 países evaluados.

Costa Rica lidera la región con 54,5 puntos, seguida por Panamá con 47,5 y República Dominicana con 46,7. Guatemala, El Salvador y Nicaragua también obtienen resultados superiores a los de Honduras.

Esa capacidad limitada de adaptación implica mayores riesgos para sectores como la agricultura, la producción de alimentos, la infraestructura vial, la generación de energía y el empleo, en especial en comunidades expuestas a fenómenos climáticos recurrentes.

El COHEP advierte que mejorar la resiliencia climática constituye una condición para fortalecer la competitividad del país, proteger las inversiones y sostener el crecimiento económico.

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