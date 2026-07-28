El Gobierno argentino autorizó la extradición del temible mafioso turco Serkan Kurtulus

Serkan Kurtulus, en una insólita foto de sus redes sociales

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En las últimas horas, la Cancillería argentina autorizó la extradición de Serkan Kurtulus, el temible mafioso turco capturado en junio de 2020 en Puerto Maderi, buscado por la Justicia de su país por una serie de delitos de extrema violencia.

Durante la última década, Kurtulus, preso en el penal de Ezeiza, intentó permanecer en el país como refugiado político, algo que la CONARE -el organismo del Estado que regula la presencia de refugiados- le denegó. También, se habían agotado sus diversas instancias judiciales para su reclamo, con un fuerte revés en la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2025.

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“La notificación llegó hoy. Este es el final del camino”, aseguró a este medio Fabio Galante, abogado defensor de Kurtulus, uno de varios que lo representaron en su pelea. La Corte Suprema, por su parte, ya había confirmado la extradición de Kurtulus en un fallo firmado el 30 de noviembre de 2023.

En paralelo, fuentes oficiales confirmaron que ya comenzó el diálogo entre el Estado nacional y la oficina de Interpol en Estambul para gestionar el traslado de vuelta a territorio turco.

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Kurtulus reza el rosario junto a una ametralladora, en otra foto de sus redes

Decir que la vida de Kurtulus es algo cinematográfico es casi un acto de pereza. El Juzgado de lo Penal Agravado N° 3 de Esmirna, su ciudad natal, lo busca por “establecer o administrar una organización criminal armada dedicada al transporte de armas de fuego pesadas, uso de las mismas, amenazas con armas conjuntamente con más de una persona aprovechando el poder de invocar el miedo derivado de una organización criminal”, de acuerdo a un documento de la Justicia federal.

El megapárrafo de la imputación en su contra sigue con los delitos de “intento de asesinato internacional con premeditación, daño a la propiedad, privación calificada de la libertad", con 26 hechos contados desde 2016.

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En Buenos Aires, Kurtulus fue capturado en el punto más extremo de la pandemia junto a su cómplice, el también turco Lider Camgoz, mientras vivían en una torre de lujo de Puerto Madero, una primicia de este medio. Habían llegado al país con pasaportes falsos desde Colombia. Apenas hablaban español.

Junio de 2020: la captura de Kurtulus y Camgoz en Puerto Madero

Así y todo, Kurtulus logró comunicarse con Infobae para conceder su primera entrevistas en territorio argentino mediante un teléfono clandestino desde una celda del Servicio Penitenciario Federal. Decía que temía que lo mate un espía infiltrado. “Políticos de mi país me pidieron asesinatos”, aseveró.

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Su testimonio está atravesado Aseguró que el partido AKP, al que pertenece Recip Erdogan, le pidió asesinar al pastor estadounidense Andrew Brunson, un opositor en el tablero turco.

Aquí, un extracto de aquella conversación:

-¿Por qué huyó a la Argentina?

-Por mi seguridad. Turquía quiere matarme. Yo estaba en guerra, el presidente ayudó a un grupo terrorista. Vi muchas cosas, sé muchas cosas, ahora Turquía quiere culparme. Yo sé muchas cosas de asesinatos políticos. He estado con ellos, pero vi muchas cosas malas y ya no quiero estar más con ellos. En Georgia pedí ser refugiado y me dijeron que tengo mucho riesgo de morir en Turquía. Ahora, Turquía quiere matarme en la cárcel... Muchos políticos quieren matarme.

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