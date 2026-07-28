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Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

La Azzurra apostó por un viejo conocido para tomar las riendas del equipo con la intención de clasificar a un Mundial tras no participar en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026

Roberto Mancini será el nuevo entrenador de Italia (EFE/MATTEO BAZZI)
Roberto Mancini será el nuevo entrenador de Italia (EFE/MATTEO BAZZI)
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Roberto Mancini ha sido designado como nuevo seleccionador de Italia, anunció el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, en una conferencia de prensa que puso fin a días de incertidumbre y especulaciones sobre el futuro del conjunto azzurro. La decisión, confirmada este martes, representa el regreso del entrenador que condujo a la selección a conquistar la Eurocopa en 2021, tras una abrupta salida hace tres años. El nombramiento de Mancini surge en medio de una fuerte polémica por la frustrada llegada de Andrea Pirlo, quien era el candidato inicialmente consensuado por la dirección deportiva.

La resolución se produjo luego de un proceso de selección que involucró intensos debates internos y análisis de perfiles, en el que el nombre de Andrea Pirlo había ganado terreno. Según explicó el presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, “es cierto lo que se ha dado a conocer hasta ahora: había un candidato definido y acordado por recomendación de Maldini y Leonardo. Luego, el cambio de postura respecto al nombre elegido, Pirlo, me llevó a dejar de apoyar esta candidatura, simplemente por una cuestión de evaluar si era lo más adecuado. Lamento que alguien le haya dado un giro a la historia; no hay otras interpretaciones ni verdades”. Y luego, añadió: “No hubo ningún tipo de conflicto ni polémica con Maldini y Leonardo. Con el máximo respeto, como ocurre en las mejores familias, hubo un diálogo absoluto y sereno”.

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La designación de Mancini fue recibida con respaldo unánime en el consejo de la federación. “La elección no la comuniqué porque durante el Consejo tenía el teléfono apagado. Pero la decisión de Mancini la expresé y fue muy positiva, hubo total consenso. Mañana a las 18 está prevista una conferencia de prensa tanto con Claudio Ranieri como con Roberto Mancini”, informó. Según Sky Sport, su cuerpo técnico estaría conformado por Leonardo Bonucci, Antonio Gagliardi y Massimo Maccarone.

El propio presidente reconoció la labor de los directores deportivos que participaron en la evaluación de candidatos: “No puedo más que agradecer a Maldini y Leonardo. He pasado más tiempo en videoconferencia con ellos que con cualquier otra persona en los últimos quince días. Han sido muy correctos y honestos sobre su postura. También mi posición fue igualmente clara”.

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La elección de Mancini por encima de otros nombres con peso en el fútbol italiano fue resultado, según Malagò, de un análisis que abarcó tanto la calidad técnica como la idoneidad institucional. Sobre la exclusión de Antonio Conte, explicó: “Tengo una relación muy buena con él, forma parte de las valoraciones, pero elegir al entrenador es una responsabilidad”

Sobre Giorgio Chiellini, que actualmente trabaja en la estructura de la Vecchia Signora y sonó para reemplazar a Paolo Maldini, añadió: “Uno de los temas sobre los que fui claro es que, por respeto a los clubes que me han apoyado, no iba a tomar personas que trabajan en un club de Serie A. Nunca lo pensé porque trabaja en la Juventus”. De esta manera, ese puesto vacante será ocupado por el experimentado Claudio Ranieri.

Respecto a los antecedentes de Mancini y la controversia de 2023, Malagò respondió: “Es evidente que se hicieron todas las valoraciones. Por supuesto que lo tuve en cuenta, conozco sus disculpas recientes y todos han hecho las evaluaciones pertinentes”.

La llegada de Mancini se da en un contexto de alta presión para la selección italiana, que busca recuperar competitividad tras varios ciclos de resultados irregulares. El nuevo seleccionador, que ya dirigió a Italia entre 2018 y 2023, cuenta con experiencia en torneos internacionales y un perfil reconocido tanto en el fútbol de clubes como en el ámbito de selecciones.

“Para finales de la semana espero poder darles noticias sobre una tercera figura que se unirá al equipo. No empiecen a mencionar nombres porque ya algunos han dado una imagen poco halagadora; se trata de una figura que se encargará de dirigir las distintas selecciones nacionales, el cargo que en el pasado ocuparon Gigi Riva y Gigi Buffon. También quiero encargarle la coordinación de las selecciones juveniles junto con Viscidi, quien se queda con nosotros. Esto culmina una serie de decisiones que el Consejo Federal ha respaldado por unanimidad. La disposición en lo que respecta a los aspectos económicos, tanto por parte de Roberto Mancini como de Claudio Ranieri, es muy positiva; ambos han demostrado una gran sensibilidad incluso ante las dinámicas presupuestarias que deben tenerse en cuenta”, añadió el directivo en conferencia de prensa.

La selección de Italia, desde el título cosechado en Alemania 2006, no ha parado de cosechar decepciones. En las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 quedó eliminada en fase de grupos, mientras que no clasificó en Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026. No obstante, en el medio, fue campeón de la Eurocopa 2020.

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