Mercados: vuelve a subir el riesgo país en medio de la caída de bonos y acciones locales

Wall Street negocia con cautela en temporada de balances.

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Los índices de Wall Street vuelven a operar dispares este martes, en una operatoria condicionada por la presentación de balances corporativos y la temporada de balances.

A las 11:30 horas, el índice Dow Jones de Industriales avanza 0,8%, el panel tecnológico Nasdaq cede 1,2% y el promedio S&P 500 resta 0,2 por ciento. La cotización del crudo descuenta cerca de 2 por ciento.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resigna un 1,9% en pesos, en los 3.240.000 puntos, a la vez que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- caen un 0,3% en promedio. El riesgo país de JP Morgan sube diez unidades para la Argentina, en los 450 puntos básicos, el nivel más alto desde el 10 de junio último.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas)

Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son operados en dólares en Nueva York imperan las bajas. Del lado ganador destaca la recuperación de Globant (+8,3%), mientras que entre las bajas lideran Satellogic (-6%) y los títulos bancarios con un 4 por ciento.

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Los precios del petróleo ampliaban sus pérdidas el martes, para alcanzar sus niveles más bajos en más de una semana ante las cautelosas esperanzas de que se resuelva el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras los operadores seguían evaluando los acontecimientos en Oriente Medio.

Agencias internacionales dieron cuenta de que Omán obtuvo el respaldo de los Estados del Golfo para un plan que permitiría a Teherán cobrar tasas voluntarias por el uso del Estrecho de Ormuz, informó el martes una fuente del Golfo a Reuters, lo que supone un paso hacia el fin de las perturbaciones en el comercio petrolero causadas por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Los futuros del crudo Brent del Mar del Norte -de referencia internacional- bajaban 1,68 dólares, o un 1,9%, a USD 86,68 el barril para entregar en septiembre, mientras que el crudo estadounidense WTI (West Texas Intermediate) cedía 1,28 dólares, o un 1,6%, a USD 81,33 el barril. Ambos contratos referenciales tocaron sus niveles más bajos desde el 17 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el lunes que Washington estaba manteniendo “buenas conversaciones” con Irán y que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, señaló que los ataques estadounidenses se reanudarían si las negociaciones fracasaban, mientras que Irán hizo declaraciones similares sobre posibles represalias.

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Omán presentó a Irán una propuesta para crear un mecanismo regional conjunto destinado a gestionar el Estrecho de Ormuz mediante cuotas voluntarias, informó el martes a Reuters una fuente del Golfo.

El Estrecho de Ormuz gestiona aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo y es uno de los puntos de estrangulamiento más importantes del mundo para el transporte marítimo de petróleo.

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El conflicto interrumpió el tráfico marítimo más allá del estrecho de Ormuz, afectando también al tráfico a través del estrecho de Bab el-Mandeb, que une el Mar Rojo con el Golfo de Adén.

Los precios se dispararon la semana pasada ante el temor de que los ataques pudieran provocar el cierre de la ruta de Bab el-Mandeb, el segundo punto estratégico más importante para el transporte marítimo de petróleo después del Estrecho de Ormuz.

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Sin embargo, el número de buques que atravesaron Bab el-Mandeb ascendió a 28 el lunes, el máximo en cuatro días, mientras que el tráfico por el Estrecho de Ormuz se mantuvo bajo, según datos de la consultora Kpler, especializada en el transporte marítimo.

Los aliados hutíes de Irán en Yemen afirmaron que habían atacado el oleoducto Este-Oeste, que transporta petróleo al principal puerto saudí del Mar Rojo, Yanbu, en represalia por las incursiones de drones saudíes.

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