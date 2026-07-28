La escapada de Leticia Siciliani y su novia a Río de Janeiro: “¿Cuánto más iconic se puede ser?"

Desde la playa hasta los mercados callejeros, la actriz mostró cómo disfrutó de sus días en Río de Janeiro, sumando detalles típicos, anécdotas gastronómicas y una mirada fresca sobre el viaje (Instagram)

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Leticia Siciliani eligió Río de Janeiro como destino para desconectarse y disfrutar del clima cálido, y compartió en sus redes sociales un recorrido visual que combinó humor, argentinidad y paisajes de postal. A poco tiempo de darle la bienvenida a sus 34 años, la actriz publicó un carrusel de imágenes y comentarios espontáneos que rápidamente captaron la atención en las redes.

Uno de los puntos destacados del viaje fue su paso por la playa, donde se la vio en modo relax absoluto. En una de las postales, Leticia apareció sentada sobre la arena, con una gorra oscura y anteojos de sol, sonriendo mientras sostenía un coco con sorbete. La escena, que transmitió tranquilidad y disfrute, fue acompañada por una frase tan simple como efectiva: “Se compró un coco ella”.

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La experiencia playera vino acompañada de detalles bien argentinos y guiños a su identidad. En otra instantánea, Siciliani retrató lo que llamó su “starter pack CARIOCA”: unas ojotas cubiertas de arena, una bebida fría y un paquete de un clásico snack brasileño. Sin filtros ni poses impostadas, la actriz compartió además su veredicto foodie: “los salados son ampliamente mejores que los dulces”. Las imágenes mostraron su costado más cotidiano, recostada en la arena mientras comía uno de estos snacks, en una secuencia marcada por la espontaneidad y el humor que la caracterizó.

Leticia, sentada en la arena de una playa en Río de Janeiro, sonríe mientras disfruta un coco con una pajilla azul y el mar se observa de fondo

La joven posó en una calle de Río de Janeiro con una chaqueta de Brasil, con palmeras y montañas al fondo

Durante su recorrido, Siciliani capturó el atardecer en una playa de Río de Janeiro llena de bañistas y sombrillas

El sentido de pertenencia argentino afloró incluso en territorio brasileño. Leticia mostró un primer plano de sus collares, donde se destacó un dije dorado con el número “10”, un guiño inequívoco a la camiseta más emblemática del fútbol argentino y a Diego Maradona, junto a un sol, símbolo patrio. “Argentina en donde sea”, escribió junto a la imagen, sumando banderas y emojis en celeste y blanco para remarcar que, más allá de las fronteras, el sentimiento nacional siempre la acompañó. Incluso también tuvo guiños con el club de sus amores, Boca Juniors, que apareció como parte del recorrido fotográfico por la ciudad.

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La recorrida por Río incluyó también postales urbanas y detalles del color local. En una de las fotos, Siciliani posó con actitud relajada y gesto divertido frente a un enorme oso de peluche vestido con una camiseta azul con la inscripción “BRASIL” en amarillo. Vestida con remera blanca, pollera negra y accesorios discretos, la actriz sumó su impronta lúdica y desenfadada, reforzando el contraste entre la simbología brasileña y su perfil de visitante argentina.

Siciliani, de rodillas sobre la arena de una playa en Río de Janeiro, posando con su look playero frente a una gran escultura de arena

La presencia de Boca Juniors de Argentina flamean en el cielo azul de Río de Janeiro fue parte del álbum fotográfico de la actriz

“En algún momento, un día cualquiera, a#novia se le ocurrió que sería una gran idea meter una produ con Moana”, escribió posando junto a una escultura que relacionó con la princesa de Dinsey. Karen eligió esa postal para referirse en los comentarios. “Siempre Mohana, simempre kaos”, expresó. La actriz tomó el comentario para expresar su amor: “Siempre vos, te amo”.

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El paseo continuó por los mercados callejeros, donde Leticia se detuvo a capturar una remera colgada en un puesto, con la leyenda “FUTEBOL & RESENHA” en letras rojas y la imagen de un grupo de jóvenes en actitud relajada. La foto reflejó la cultura futbolera y la vida urbana de Río, y formó parte del relato visual que la actriz construyó a lo largo de su estadía.

Los guiños argentinos de la actriz durante sus vacaciones: un dije con el número 10 y un sol dorado

Leticia posando frente a un oso de peluche gigante con la palabra 'BRASIL' en su camiseta en Río de Janeiro

La actriz aseguró que los mejores snacks brasileños son los "globo" salados

Entre las imágenes, destacó también una toma amplia de la playa, donde la protagonista fue su pareja, Karen, quien se resguardó del sol bajo la comodidad de una sombrilla. El paisaje urbano de Río de Janeiro se mezcló con la vida playera, y Leticia sumó una pregunta cargada de ironía: “¿Cuánto más iconic se puede ser?”.

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Siciliani tampoco dejó de lado los gestos costumbristas. Una de las imágenes más celebradas la mostró en bikini, con un pañuelo blanco en la cabeza y anteojos de sol, tomando mate frente al mar. La postal fusionó dos universos: el paisaje brasileño de fondo y el ritual argentino, en una síntesis perfecta de identidad y pertenencia. La luz intensa del mediodía realzó los colores y aportó una atmósfera cálida y luminosa.

EL snack predilecto de la actriz durante sus días en la playa

La pareja de la actriz, Karen, descansando bajo una reposera en medio de una jornada playera

En definitiva, su paso por Río de Janeiro se transformó en un contenido auténtico y sin filtros, en el que la actriz logró conectar con su público a través de la naturalidad, la ironía y la alegría de los pequeños detalles: desde un coco en la playa hasta una remera futbolera en un mercado. La combinación de humor, guiños identitarios y estética brasileña volvió a posicionar a Siciliani como una referente de la frescura y la espontaneidad en las redes, capaz de convertir un simple paseo en una microcrónica visual de su escapada.

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