Qué hacer cuando tu celular se queda sin espacio: guía práctica liberará hasta 15 GB

Cómo liberar espacio en Android y recuperar hasta 15 GB con ajustes y limpieza - (Google)

Quedarse sin espacio en el celular es uno de los problemas más comunes para los usuarios de Android y puede afectar desde la descarga de nuevas aplicaciones hasta el rendimiento general del dispositivo.

Con la creciente cantidad de fotos, videos, apps y archivos temporales, liberar almacenamiento se vuelve una tarea esencial para aprovechar al máximo tu teléfono. Saber cómo gestionar el espacio no solo mejora la experiencia diaria, sino que puede recuperar hasta 15 GB con unos simples pasos.

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La importancia de abordar la falta de espacio radica en que, además de impedir la instalación de nuevas apps y actualizaciones, puede ralentizar el sistema operativo y provocar errores en el funcionamiento del dispositivo. Por eso, es fundamental conocer las herramientas y trucos disponibles para mantener el teléfono optimizado y listo para cualquier necesidad.

La opción elimina del dispositivo fotos y videos ya respaldados en la nube al detectar poco espacio, y se activa desde Configuración en el apartado de almacenamiento, una medida útil para evitar bloqueos al instalar apps o actualizaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 1: Consulta el uso del almacenamiento

El primer paso es identificar qué está ocupando espacio en tu celular:

Abre la app de Configuración .

Presiona en Almacenamiento para ver un desglose de las categorías: aplicaciones, fotos, videos, música, documentos y archivos temporales.

Selecciona cada categoría para revisar su contenido y decidir qué eliminar.

Paso 2: Activa la liberación automática de espacio

En Android 14 y versiones posteriores puedes habilitar la función de Almacenamiento inteligente, que borra automáticamente fotos y videos respaldados en la nube cuando el espacio está por agotarse:

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Ve a Configuración > Almacenamiento > Liberar espacio .

Presiona el menú de opciones (generalmente tres puntos) y accede a Configuración .

Activa Almacenamiento inteligente para que el sistema gestione automáticamente el espacio.

Paso 3: Limpieza manual de archivos grandes y no utilizados

Para liberar espacio de forma selectiva:

Entra a Configuración > Almacenamiento > Liberar espacio .

Desplázate hasta la categoría deseada (fotos, videos, descargas, apps).

Presiona Seleccionar archivos o Explorar si la categoría no aparece.

Marca los archivos que ya no necesitas y bórralos o muévelos a la papelera.

Sugerencia: Revisa la carpeta de descargas, que suele acumular archivos olvidados.

Paso 4: Borra fotos y videos duplicados o respaldados

Si usas Google Fotos u otras aplicaciones de respaldo en la nube, puedes borrar del teléfono las imágenes y videos que ya están guardados online:

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Carpetas olvidadas y contenido guardado en apps de música o streaming pueden ocupar gigas sin notarlo, por lo que conviene revisar categorías, usar “Liberar espacio” en Google Fotos y eliminar multimedia descargada que ya no se usa - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Abre Google Fotos y asegúrate de que todo esté respaldado.

Usa la función Liberar espacio en la app para borrar del dispositivo los archivos que ya tienen copia en la nube.

Paso 5: Elimina contenido multimedia descargado

En Google TV : ve a Biblioteca , busca el video descargado y selecciona Quitar .

En YouTube Music : abre la app, accede a Biblioteca , selecciona el contenido y pulsa en Quitar descarga .

Haz lo mismo en otras apps de música, libros o video.

Paso 6: Desinstala apps y limpia la caché

Desinstala aplicaciones que no usas desde Configuración > Aplicaciones .

Para limpiar la caché: en Configuración > Aplicaciones , selecciona la app y pulsa en Borrar caché .

Si una app sigue ocupando mucho espacio, puedes borrar sus datos, pero ten en cuenta que esto elimina configuraciones o sesiones guardadas.

Paso 7: Borra archivos descargados y transfiere a la PC

Abre el gestor de archivos y revisa la carpeta Descargas .

Borra archivos antiguos o transfiérelos a una computadora mediante un cable USB, liberando espacio sin perder información importante.

Paso 8: Considera una tarjeta SD o almacenamiento externo

Si tu dispositivo lo permite, añade una tarjeta microSD para ampliar la capacidad o utiliza soluciones de almacenamiento en la nube y discos externos para guardar archivos grandes que no necesitas tener siempre en el teléfono.

Consejos adicionales

Vacía con regularidad la papelera de fotos y archivos.

Mantén las apps y el sistema operativo actualizados para acceder a mejoras de gestión de almacenamiento.

Evita dejar apps en segundo plano que no utilices, ya que pueden generar archivos temporales innecesarios.

Liberar espacio en tu celular no solo mejora el rendimiento, sino que evita bloqueos y errores. Siguiendo estos pasos podrás recuperar hasta 15 GB y mantener tu dispositivo funcionando de manera eficiente, listo para nuevas aplicaciones, fotos y todo lo que necesites en tu día a día digital.

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