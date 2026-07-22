La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

La reflexión de Cazzu sobre el racismo en Argentina

Tras la derrota de la Selección Argentina ante España y la viralización de comentarios en redes sociales que calificaron a Argentina como un país racista, Cazzu decidió pronunciarse y compartir su perspectiva en una transmisión en vivo en su perfil.

La artista comenzó señalando cómo la discusión sobre el racismo suele tomar matices distintos según el contexto social de cada país. “Y ahí fue como se me despertó esta idea, ¿no? Con la que nosotros vivimos en Latinoamérica, en muchas ocasiones bajo ciertos parámetros y luchas que no son nuestras. En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo”, expresó Cazzu.

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En su reflexión, la cantante sostuvo que las formas de discriminación no son iguales en todos los países y que, en Argentina, suelen estar atravesadas por cuestiones de origen y situación socioeconómica. “Y no siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, no es el mismo porque cada país tiene sus problemáticas sociales”, afirmó.

Cazzu profundizó en una problemática que considera persistente en la sociedad argentina: “Nosotros tenemos racismo para gente de diferentes estratos sociales. Por ejemplo, en Argentina pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel, sino de dónde sos, cuánto tenés”.

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Cazzu se pronuncia en vivo y pone el foco en la discriminación por origen

La artista también manifestó su preocupación por las diversas formas de discriminación y dejó clara su postura: “Y eso me parece terrible. Me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes, orígenes culturales. Estamos viviendo momentos muy turbulentos”.

Durante la transmisión, Cazzu reflexionó sobre la creciente hostilidad en las redes sociales y los enfrentamientos entre comunidades de distintos países. Frente a esta situación, remarcó la necesidad de promover el diálogo y abandonar los discursos de odio.

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Las palabras de Cazzu resuenan en las redes tras fuertes acusaciones como la del famoso actor Samuel L. Jackson. El actor de 77 años reposteó en sus historias de Instagram una imagen publicada originalmente por la SEC Black Alumni Network. El contenido mostraba a Stephen —el personaje que Jackson interpreta en Django Unchained— con la camiseta de la Selección Argentina.

El texto que acompañaba la imagen era directo: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”.

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Samuel L. Jackson acusó a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo” tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España (REUTERS)

La publicación continuaba con una alusión explícita a quienes, pese a ello, apoyaron al equipo albiceleste: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí. Te escuchamos fuerte y claro”, rezaba el texto junto a la imagen del personaje Stephen.

La elección de ese personaje tuvo una carga simbólica precisa. En el film dirigido por Quentin Tarantino, Stephen encarna al esclavo doméstico que colabora con sus opresores, el arquetipo del llamado “Uncle Tom” en la cultura popular estadounidense.

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El término, que proviene de la novela antislavery Uncle Tom’s Cabin de Harriet Beecher Stowe, de 1852, se usa para describir a una persona negra que actúa de forma servil hacia la comunidad blanca o sin lealtad hacia la propia.

Al colocar ese personaje con la camiseta argentina, la imagen equiparaba a quienes apoyaron al equipo con dicho arquetipo.

Como respuesta al calificativo, argentinos se manifestaron en la caja de comentarios de su más reciente post en Instagram.

“¡Acá pudimos siempre cog** y casarnos con quien queríamos! Estudia historia en lugar de repetir como lorito”, escribió una usuaria argentina y otro agregó: “Generalizar sobre todo un país de más de 45 millones de personas a causa de las acciones de unos pocos es injusto e inexacto. El racismo existe en muchas sociedades, incluida Estados Unidos, y debe condenarse en todas partes. Si vamos a tener esta conversación, hagámosla sin estereotipos ni dobles raseros”.

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