Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

Mujeres nicaragüenses, con banderas y pancartas que rezan 'POR UNA NICARAGUA LIBRE', alzan sus voces en protesta, mientras Daniel Ortega observa molesto en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua instó este miércoles a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la comunidad internacional a frenar el avance de la iniciativa impulsada por la dictadura de Nicaragua, dirigida por Daniel Ortega, para eliminar la competencia política y consolidar la permanencia de su familia en el poder.

El grupo, formado por activistas exiliados en su mayoría, advirtió que la propuesta representaría “una decisión dictatorial en proceso de materialización”, según informó la agencia española EFE.

La advertencia del colectivo surge tras una declaración pública de Ortega, quien durante un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista afirmó: “No volverá a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

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El mandatario, de 80 años y en el poder desde 2007, habló ante miles de simpatizantes en Managua y consolidó la postura oficialista de cerrar las vías democráticas para la alternancia política. EFE informó que la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, ya expresó su respaldo a la iniciativa presidencial.

En una carta abierta, el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica, pidió a los Estados democráticos “no esperar a que esa iniciativa quede formalizada para reaccionar”, y los urgió a desconocer cualquier reforma que elimine los comicios o perpetúe la permanencia de la familia Ortega-Murillo.

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El documento, citado por EFE, señala que “si el régimen materializa la abolición de las elecciones y convierte en ley la permanencia indefinida de la familia Ortega-Murillo, los Estados democráticos deberán proceder al desconocimiento pleno de su legitimidad, revisar integralmente sus relaciones diplomáticas y negar reconocimiento a las autoridades y estructuras surgidas de ese nuevo orden antidemocrático”.

El colectivo exhortó a la comunidad internacional a adoptar sanciones individuales y medidas diplomáticas contra quienes impulsen la eliminación de las elecciones y nuevas disposiciones represivas, y evitar medidas económicas generales que puedan afectar a la población nicaragüense.

Entre las demandas del grupo figura la exigencia de que se deroguen todas las leyes represivas implementadas por el régimen, así como la promoción de acciones urgentes en el seno de la ONU y otros organismos multilaterales.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, en caricatura, sostienen urnas electorales frente a una multitud con banderas de Nicaragua que protesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reacción de la ONU

EFE recogió también declaraciones del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien criticó la postura del gobierno de Ortega y solicitó la reapertura del espacio cívico y la restauración del Estado de derecho en Nicaragua.

“Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos”, afirmó Türk, lamentando que el régimen reprima de manera sistemática la expresión independiente de ideas y opiniones.

La situación descrita por el colectivo y las declaraciones del alto funcionario de la ONU reflejan la preocupación internacional por el posible establecimiento de un sistema político dinástico y la supresión total de la participación ciudadana en los procesos electorales de Nicaragua. El documento del colectivo alerta que la propuesta oficialista permitiría una sucesión familiar discrecional sin controles ni contrapesos institucionales.

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Las reacciones internacionales se producen mientras el régimen nicaragüense mantiene firmes las restricciones a la libertad política y de expresión, y mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen en el exilio, según consignó EFE.