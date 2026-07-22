Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Guatemala prevé invertir Q226 millones para mejorar la infraestructura carcelaria y fortalecer la capacitación de guardias penitenciarios. (PNC)

El gobierno de Guatemala prevé una inversión de Q226 millones- USD 29,645,866- para mejorar infraestructuras carcelarias y reforzar la capacitación de guardias penitenciarios, informó el director General del Sistema Penitenciario (DGSP), Melvin Rosales.

El funcionario explicó que, por ahora, el proceso se analiza desde el Ministerio de Gobernación, y que se han priorizado ocho centros de detención donde se encuentran las estructuras criminales denominadas pandillas, tanto del Barrio 18, como de la Mara Salvatrucha.

Edwin Rodas, arquitecto encargado de los trabajos, detalló que se contempla fortalecer las áreas de ingreso a los centros de detención, para reforzar la seguridad de lo que ingresa y del personal.

PUBLICIDAD

Además, se harán remozamientos en las zonas perimetrales con la instalación de alambre de púas, energizadores, aisladores. Se mejorarán las cuadras de los agentes y las áreas de los comedores.

Las inversiones se prevén de la siguiente manera:

Renovación I se espera invertir Q35 millones

Fraijanes II: Q15 millones

Pavoncito: Q40 millones

Centro Preventivo para Varones zona 18: Q41 millones

Cárcel El Boquerón: Q18 millones

Cárcel para mujeres Santa Teresa: Q23 millones

Centro de Orientación Femenina (COF): Q30 millones

Cárcel en Chimaltenango (sectores de hombres y de mujeres): Q24 millones.

Autoridades del Sistema Penitenciario de Guatemala detallan las inversiones que se prevé realizar en los centros de detención donde se encuentran, principalmente, las estructuras criminales del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha. (Cortesía)

Por ahora se prevé hacer las contrataciones de las empresas que se encargarán de la obra, a través de licitaciones públicas, pero no se descarta hacerlo mediante la vía de excepción.

Las remociones y remodelaciones se harán bajo el amparo de la Ley Antipandilla, Decreto 11-2025, aprobada el año pasado

El financiamiento proviene de partidas readecuadas tras la aprobación de la Ley Antipandillas, Decreto 11-2025, así como de préstamos gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

PUBLICIDAD

Proponen transformar el Sistema Penitenciario

El 22 de julio, un equipo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Gobierno de Estados Unidos realizará una visita de campo en Guatemala. La misión contempla respaldar la construcción de aulas destinadas a la formación de guardias penitenciarios, espacios que podrán ser utilizados para el alojamiento temporal de estudiantes, según informó Rosales.

El director General del Sistema Penitenciario (DGSP), Melvin Rosales, y otras autoridades indicaron que las obras en las cárceles de Guatemala incluirán controles de ingreso, refuerzo de seguridad y mejoras para el personal penitenciario. (Organismo Legislativo)

Posterior a la reunión con la delegación estadounidense, se discutirán detalles sobre los recursos específicos que requerirá la edificación de estas aulas. Rosales subrayó que el fortalecimiento de la capacitación representa una prioridad en la estrategia de modernización penitenciaria, en línea con recomendaciones internacionales.

PUBLICIDAD

Distribución de recursos y vehículos

Por su parte, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) sostuvo que transformar el sistema penitenciario de Guatemala es una condición para combatir las estructuras criminales y reforzar la seguridad ciudadana.

La propuesta se hizo durante los foros previos al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026, que se centra en los “Retos y oportunidades del Sistema Penitenciario”.

Los datos expuestos en el encuentro muestran la dimensión del problema: la población reclusa se triplicó entre 2008 y 2020 hasta superar los 25 mil internos, la ocupación carcelaria llegó al 374% de la capacidad instalada en 2019 y en los últimos 15 años no se construyó ningún centro carcelario nuevo, según la información presentada por la Coalición por la Seguridad Ciudadana.

PUBLICIDAD

El Sistema Penitenciario priorizó ocho centros de detención donde operan pandillas del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha. (PNC)

Según indicaron, Guatemala tiene una tasa de encarcelamiento de 123 personas por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio global de 145 y lejos de la tasa de El Salvador, que alcanza 1.659 y es la más alta de América Latina. También señaló que, tras la caída observada desde la pandemia de covid-19, la cifra de población reclusa se estancó en 2025.

El presupuesto vigente del Sistema Penitenciario para este año asciende a Q991 millones, equivalentes al 0,08% del Producto Interno Bruto, frente a un promedio centroamericano de 0,17%. El costo diario por privado de libertad es de Q118,41.

PUBLICIDAD