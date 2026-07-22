La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Elon Musk asegura que en 2031 la IA superará toda la inteligencia humana - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El auge de la inteligencia artificial no solo está marcando el pulso de la innovación tecnológica, también genera debates sobre su potencial y sus riesgos. En este contexto, Elon Musk volvió a sacudir el panorama con una de sus declaraciones más ambiciosas: según el empresario, para 2031 la IA será capaz de superar toda la inteligencia humana.

La predicción, compartida durante una entrevista con Forbes, plantea escenarios que hasta hace poco parecían exclusivos de la ciencia ficción. La afirmación del billonario sudafricano no se limita a una visión de futuro lejana, sino que anticipa cambios radicales en la economía, el empleo y el día a día de millones de personas.

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“En cinco años, para 2031, creo que la IA va a reemplazar a toda la inteligencia humana combinada” afirmó Musk al medio citado.

Qué implica “superar la inteligencia humana combinada”, el concepto que Musk pone en el centro del debate - Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo

La idea de “inteligencia humana combinada” implica la suma de la capacidad cognitiva de todos los seres humanos vivos, colaborando y resolviendo problemas en conjunto. Musk asegura que, en menos de una década, los sistemas de IA podrán igualar, e incluso superar, ese nivel de procesamiento y resolución.

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Según Musk, los algoritmos y redes neuronales artificiales avanzarán tan rápido que para 2031 la IA podrá resolver problemas, crear conocimiento y analizar datos a un ritmo superior al de la humanidad entera actuando en colaboración. Esto marcaría un punto de inflexión: la tecnología dejaría de ser solo una herramienta y pasaría a ser un agente activo de transformación masiva.

Robots humanoides y economía en expansión

Durante la entrevista, Musk fue más allá de la IA abstracta y habló del auge de los robots humanoides. Su previsión es que, para 2031, podrían estar en funcionamiento más de 100 millones de robots de este tipo, e incluso hasta mil millones si el ritmo de desarrollo se mantiene.

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El empresario ve en estos robots un factor clave para el crecimiento económico, argumentando que la productividad global podría duplicarse en apenas cinco a siete años gracias a la automatización y la inteligencia artificial.

Especialistas reconocen el potencial para acelerar innovación, pero advierten que la velocidad de adopción puede dejar rezagadas a instituciones y trabajadores, con desafíos de seguridad, equidad y gobernanza ante sistemas cada vez más autónomos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Según Musk, este salto permitiría que la economía mundial crezca a una velocidad sin precedentes, ya que la IA y los robots asumirían tareas que hoy requieren intervención humana, liberando recursos y acelerando la innovación en todos los sectores.

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Las predicciones de Musk reavivan la discusión sobre el futuro del trabajo, la regulación y el papel de las personas en un entorno crecientemente automatizado. Expertos en tecnología y economía reconocen el potencial transformador de la IA, pero advierten sobre los desafíos asociados: desde la pérdida de empleos hasta la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen la seguridad y la equidad.

En particular, la velocidad del cambio preocupa a quienes temen que la sociedad no esté preparada para adaptarse a un mundo donde la IA tome decisiones críticas o despliegue creatividad y análisis más allá de nuestras capacidades colectivas.

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Jensen Huang: una visión menos alarmista que la de Musk

Jensen Huang, CEO de Nvidia critica narrativas apocalípticas que, a su juicio, mezclan ciencia ficción con advertencias exageradas, y defiende una estrategia de desarrollo competitivo que fortalezca capacidades sin desalentar inversión ni investigación - REUTERS/Manami Yamada

El debate no es unánime. Jensen Huang, CEO de Nvidia y voz influyente en la industria tecnológica, ha cuestionado los discursos alarmistas sobre la IA. En su opinión, el miedo exagerado proviene de una mezcla de ciencia ficción y advertencias de figuras reconocidas, lo que podría frenar el progreso y desalentar inversiones.

En el pódcast “No Priors”, Huang criticó la narrativa apocalíptica, argumentando que no beneficia a la industria, la sociedad ni a los gobiernos. Para él, la clave está en potenciar la IA para hacerla más segura, útil y productiva, sin dejar de lado la innovación y la competencia. Huang también se mostró escéptico respecto a las llamadas a una regulación estricta por parte de empresas del sector, defendiendo que la apertura y el avance tecnológico deben ser los motores del desarrollo.

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Las predicciones de Elon Musk y las respuestas de otros líderes del sector muestran que el futuro de la inteligencia artificial sigue abierto. Aunque la posibilidad de una IA superando la inteligencia humana combinada parece lejana para algunos y cercana para otros, el debate ya está en las agendas de gobiernos, empresas y ciudadanos. La próxima década será decisiva para definir cómo se regula, utiliza y convive con una tecnología capaz de cambiarlo todo.