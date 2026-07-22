Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Sujetos armados habrían interceptado al hondureño y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir de la zona. Elementos de emergencia confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar del ataque. (Foto: Cortesía)

La violencia volvió a cobrar la vida de un hondureño, esta vez fuera de las fronteras del país. José Manuel, un joven de 26 años, originario de Honduras, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México, en un ataque armado.

El crimen ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el compatriota se encontraba sobre la vía principal de la colonia, frente al minisúper San Marcos, lugar donde, según los primeros reportes de las autoridades mexicanas, fue interceptado por sujetos armados.

Los individuos habrían disparado en repetidas ocasiones contra el joven hondureño, provocándole heridas de gravedad que terminaron con su vida en el lugar.

Tras registrarse el ataque, personas que se encontraban en la zona alertaron a los cuerpos de emergencia sobre lo ocurrido. Minutos después, elementos de seguridad y personal de atención prehospitalaria se desplazaron hasta el sitio para verificar la situación.

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Al llegar a la escena, los equipos de emergencia confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar posibles evidencias y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la colonia, mientras agentes de seguridad iniciaron las primeras investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar quiénes estarían detrás del ataque contra el ciudadano hondureño.

José Manuel, un joven hondureño de 26 años, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México. El ataque armado ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde sobre la vía principal de la colonia, frente al minisúper San Marcos. (Foto: Cortesía)

El joven presentaba más de 40 lesiones provocadas por impactos de arma de fuego, distribuidas en diferentes partes de su cuerpo.

Entre las zonas afectadas se encuentran la cabeza, el tórax, la pelvis, los brazos, las piernas y los glúteos, según los reportes conocidos tras el levantamiento del cuerpo.

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La cantidad de heridas evidencia la intensidad del ataque armado perpetrado contra el hondureño, quien habría sido atacado de manera directa por los individuos que lo interceptaron en la vía pública.

Luego de que las autoridades concluyeran las primeras diligencias en la escena del crimen, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley.

El procedimiento permitirá determinar con mayor precisión las causas de muerte y aportar elementos que puedan ser incorporados a la investigación que permanece abierta por parte de las autoridades mexicanas.

Tras el homicidio, la Fiscalía de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes para tratar de establecer el móvil del crimen y localizar a los responsables.

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Como parte de las diligencias, las autoridades trabajan en la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos de la zona donde ocurrió el ataque.

La inspección forense reveló que la víctima presentaba más de 40 lesiones provocadas por impactos de arma de fuego. El hondureño sufrió heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el tórax, la pelvis, los brazos, las piernas y los glúteos. (Foto: Cortesía)

Las autoridades también buscan establecer si los responsables se movilizaban en algún vehículo y determinar la ruta que tomaron después de abandonar la escena.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas diferentes líneas de investigación y esperan que el análisis de las evidencias encontradas en el lugar, junto con las imágenes de los sistemas de videovigilancia, permitan avanzar en la identificación de los responsables.

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El móvil del crimen tampoco ha sido establecido de manera oficial, por lo que las autoridades continúan recopilando información para determinar qué habría provocado el ataque contra José Manuel.

Tras conocer la muerte del joven hondureño, sus familiares iniciaron las gestiones necesarias para solicitar apoyo de las autoridades de Honduras y lograr la repatriación de sus restos.

La familia de José Manuel ha solicitado el acompañamiento de la Cancillería de Honduras para realizar los trámites correspondientes y poder trasladar el cuerpo del compatriota desde México hasta Honduras.