Honduras

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Un joven hondureño de 26 años fue asesinado a balazos en una colonia irregular de Cancún, Quintana Roo, México, luego de ser interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones

Guardar
Google icon
Sujetos armados habrían interceptado al hondureño y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir de la zona. Elementos de emergencia confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar del ataque. (Foto: Cortesía)
Sujetos armados habrían interceptado al hondureño y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir de la zona. Elementos de emergencia confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales cuando llegaron al lugar del ataque. (Foto: Cortesía)

La violencia volvió a cobrar la vida de un hondureño, esta vez fuera de las fronteras del país. José Manuel, un joven de 26 años, originario de Honduras, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México, en un ataque armado.

El crimen ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando el compatriota se encontraba sobre la vía principal de la colonia, frente al minisúper San Marcos, lugar donde, según los primeros reportes de las autoridades mexicanas, fue interceptado por sujetos armados.

Los individuos habrían disparado en repetidas ocasiones contra el joven hondureño, provocándole heridas de gravedad que terminaron con su vida en el lugar.

Tras registrarse el ataque, personas que se encontraban en la zona alertaron a los cuerpos de emergencia sobre lo ocurrido. Minutos después, elementos de seguridad y personal de atención prehospitalaria se desplazaron hasta el sitio para verificar la situación.

PUBLICIDAD

Al llegar a la escena, los equipos de emergencia confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que las autoridades procedieron a acordonar el área para preservar posibles evidencias y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

El hecho generó alarma entre los habitantes de la colonia, mientras agentes de seguridad iniciaron las primeras investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar quiénes estarían detrás del ataque contra el ciudadano hondureño.

José Manuel, un joven hondureño de 26 años, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México. El ataque armado ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde sobre la vía principal de la colonia, frente al minisúper San Marcos. (Foto: Cortesía)
José Manuel, un joven hondureño de 26 años, fue asesinado a balazos en la colonia irregular Valle Verde, en Cancún, Quintana Roo, México. El ataque armado ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde sobre la vía principal de la colonia, frente al minisúper San Marcos. (Foto: Cortesía)

El joven presentaba más de 40 lesiones provocadas por impactos de arma de fuego, distribuidas en diferentes partes de su cuerpo.

Entre las zonas afectadas se encuentran la cabeza, el tórax, la pelvis, los brazos, las piernas y los glúteos, según los reportes conocidos tras el levantamiento del cuerpo.

PUBLICIDAD

La cantidad de heridas evidencia la intensidad del ataque armado perpetrado contra el hondureño, quien habría sido atacado de manera directa por los individuos que lo interceptaron en la vía pública.

Luego de que las autoridades concluyeran las primeras diligencias en la escena del crimen, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se realizará la necropsia de ley.

El procedimiento permitirá determinar con mayor precisión las causas de muerte y aportar elementos que puedan ser incorporados a la investigación que permanece abierta por parte de las autoridades mexicanas.

Tras el homicidio, la Fiscalía de Quintana Roo inició las investigaciones correspondientes para tratar de establecer el móvil del crimen y localizar a los responsables.

Como parte de las diligencias, las autoridades trabajan en la revisión de las cámaras de videovigilancia instaladas en diferentes puntos de la zona donde ocurrió el ataque.

La inspección forense reveló que la víctima presentaba más de 40 lesiones provocadas por impactos de arma de fuego. El hondureño sufrió heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el tórax, la pelvis, los brazos, las piernas y los glúteos. (Foto: Cortesía)
La inspección forense reveló que la víctima presentaba más de 40 lesiones provocadas por impactos de arma de fuego. El hondureño sufrió heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, el tórax, la pelvis, los brazos, las piernas y los glúteos. (Foto: Cortesía)

Las autoridades también buscan establecer si los responsables se movilizaban en algún vehículo y determinar la ruta que tomaron después de abandonar la escena.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este hecho violento, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio.

Las autoridades mexicanas mantienen abiertas diferentes líneas de investigación y esperan que el análisis de las evidencias encontradas en el lugar, junto con las imágenes de los sistemas de videovigilancia, permitan avanzar en la identificación de los responsables.

El móvil del crimen tampoco ha sido establecido de manera oficial, por lo que las autoridades continúan recopilando información para determinar qué habría provocado el ataque contra José Manuel.

Tras conocer la muerte del joven hondureño, sus familiares iniciaron las gestiones necesarias para solicitar apoyo de las autoridades de Honduras y lograr la repatriación de sus restos.

La familia de José Manuel ha solicitado el acompañamiento de la Cancillería de Honduras para realizar los trámites correspondientes y poder trasladar el cuerpo del compatriota desde México hasta Honduras.

Temas Relacionados

HondurashomicidiohondureñoCancúnMéxico40 impactos de balaJose Manuel

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

La resolución emitida en Washington D.C. mantiene habilitada la autorización laboral para beneficiarios de El Salvador, Ucrania y Sudán mientras avanza el litigio, con una definición prevista para el 5 de agosto

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

San Salvador se prepara para las Fiestas Agostinas 2026 con despliegue de actividades y seguridad reforzada

La celebración patronal iniciará el 1 de agosto desde la madrugada con atol shuco en la Plaza Salvador del Mundo, el desfile del correo y una programación artística que se extenderá por varios puntos capitalinos

San Salvador se prepara para las Fiestas Agostinas 2026 con despliegue de actividades y seguridad reforzada

Laura Fernández asegura que Costa Rica mantiene sin retrasos sus obras de infraestructura y seguridad

La mandataria afirmó que la apuesta por la continuidad administrativa evitó una transición compleja y permitió atender problemas nacionales sin demoras desde el inicio de su mandato, según su balance de gestión

Laura Fernández asegura que Costa Rica mantiene sin retrasos sus obras de infraestructura y seguridad

Guatemala y Colombia firman un memorando para ampliar la cooperación geoespacial en el agro

El pacto entre el MAGA y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi busca intercambiar conocimientos, tecnologías y buenas prácticas para generar insumos técnicos que mejoren la planificación rural y refuercen la seguridad alimentaria

Guatemala y Colombia firman un memorando para ampliar la cooperación geoespacial en el agro

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

La Cancillería guatemalteca advirtió este 22 de julio de 2026 que el anuncio atribuido a Daniel Ortega niega la alternancia y limita la participación ciudadana, en medio de mayor presión regional

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

TECNO

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

ENTRETENIMIENTO

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

William Shatner y su hija sobrevivieron al cáncer en fase 4: la batalla que libraron juntos

Quién era Wualys Aquino, la Miss Universo de Honduras que fue hallada muerta en su casa

El lado menos conocido de Timothy Olyphant: arrestos, familia y una vida muy distinta a la de sus personajes

“Rodé toda Clayface con un desgarro”, dijo Tom Rhys Harries sobre las exigencias físicas en la producción

MUNDO

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán

Familias en Guyana exigen respuestas tras el naufragio de un ferry que dejó 100 muertos y decenas de desaparecidos

Éfeso, la ciudad romana que compite con los gigantes del turismo moderno

El barril de petróleo cerró en su nivel más alto en seis semanas por la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

Viktor Orbán llamó a la “resistencia nacional” tras la destitución de altos cargos por el nuevo gobierno