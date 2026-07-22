Tecno

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

El día de la final, BTS fue el artista más escuchado entre los que actuaron en el evento, con 30 millones de reproducciones

Guardar
Google icon
Las listas de fútbol en Spotify superaron los 172 millones de reproducciones globales en el Mundial 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Las listas de fútbol en Spotify superaron los 172 millones de reproducciones globales en el Mundial 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Las listas de reproducción de fútbol en Spotify acumularon más de 172 millones de reproducciones globales durante el Mundial 2026, con un promedio de 5 millones de reproducciones diarias, según el balance que la plataforma de streaming compartió sobre el comportamiento de sus usuarios durante el torneo.

La cifra representa casi cuatro veces lo registrado en el Mundial de Qatar 2022.

Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026, acumuló 138 millones de reproducciones globales durante el torneo, más que cualquier otro himno del campeonato en la plataforma. Tras el show de medio tiempo de la final, la canción subió un 155% en Spotify.

PUBLICIDAD

Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, reunió 138 millones de reproducciones en Spotify durante el torneo. IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, reunió 138 millones de reproducciones en Spotify durante el torneo. IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Tras la victoria de España en el torneo, La roja baila, el himno no oficial de la selección, subió un 23.235% en Spotify.

Asimismo, la creación de listas de reproducción relacionadas con el fútbol en Spotify alcanzó un nuevo máximo en 2026: casi tres veces el total de 2022 y 49 veces el de 2010, lo que equivale a un crecimiento de 4.782% desde ese año.

PUBLICIDAD

El efecto del show de medio tiempo de la final en Spotify

El espectáculo del descanso de la final desató una ola de búsquedas en la plataforma. Desire (Official FIFA Anthem), de Robbie Williams con Laura Pausini, fue la canción que más creció: un 945%.

Le siguieron Everything Hallelujah de Justin Bieber (+240%), Champions (WC 26) de IShowSpeed (+200%), Music de Madonna (+180%), Dai Dai de Shakira y Burna Boy (+155%) y Dynamite de BTS (+105%).

Tras la conquista española, La roja baila disparó su reproducción un 23.235% en Spotify. REUTERS/Amanda Perobelli
Tras la conquista española, La roja baila disparó su reproducción un 23.235% en Spotify. REUTERS/Amanda Perobelli

El día de la final, BTS fue el artista más escuchado entre todos los que actuaron en el evento, con más de 30 millones de reproducciones.

Los himnos no oficiales de cada selección marcaron tendencia en Spotify

Cada hinchada construyó su propio repertorio. En Inglaterra, Wonderwall de Oasis alcanzó el puesto número uno del Spotify Global Chart el 16 de julio, mientras que Hey Jude de The Beatles subió un 282% tras la victoria en semifinales, impulsada por el festejo en torno al jugador Jude Bellingham.

En Noruega, Kygo Jo (feat. Lyng) – Kygo Remix, de Kygo, Flow Kingz, JMK y Lyng, llegó al número uno del Top Songs Norway el 9 de julio, antes de los cuartos de final.

Hey Jude de The Beatles subió un 282% en la plataforma después de la victoria de Inglaterra en semifinales. IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro
Hey Jude de The Beatles subió un 282% en la plataforma después de la victoria de Inglaterra en semifinales. IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

En Estados Unidos, Take Me Home, Country Roads de John Denver subió un 100% el 1° de julio, tras la primera victoria del equipo en una instancia de eliminación directa desde 2002.

Spotify ahora hace un top de videos musicales

Spotify lanzó oficialmente Music Video Charts Global, una nueva lista que compila diariamente los 50 videos musicales más reproducidos en la plataforma a nivel mundial e incluye tanto videoclips oficiales como presentaciones en vivo.

La lista se actualiza cada día con los 50 videos más vistos en todo el mundo dentro de la plataforma. La categoría no distingue entre formatos: un videoclip oficial y una presentación en vivo compiten en el mismo ranking.

Normal de BTS se convirtió en el video de K-pop más reproducido en un solo día en la historia de Spotify. REUTERS/Hannah Mckay
Normal de BTS se convirtió en el video de K-pop más reproducido en un solo día en la historia de Spotify. REUTERS/Hannah Mckay

Los datos de Spotify indican que ver un video musical aumenta un 64% las reproducciones de esa misma canción en las tres semanas siguientes. El nuevo chart convierte ese comportamiento en una métrica pública, con actualización diaria.

El estreno del ranking coincidió con un hito del K-pop: el 17 de julio de 2026, Normal de BTS se convirtió en el video musical de K-pop más reproducido en un solo día en la historia de Spotify.

Music Video Charts Global se suma a una serie de novedades recientes de Spotify: cuentas gratuitas para niños gestionadas por padres, audiolibros de la saga Harry Potter y la ampliación de su catálogo de audiolibros, y la posibilidad de interactuar con su inteligencia artificial directamente desde la pantalla de inicio de la plataforma.

Temas Relacionados

SpotifyMundial 2026ShakiraDai DaiBTSTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

La función habilita programar fecha, hora, ubicación y descripción desde el menú de adjuntos, con confirmaciones de asistencia y avisos automáticos al inicio

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Con el código 6962, los usuarios pueden desbloquear la categoría de películas para niños entre 11 y 12 años como Las guerreras K-pop

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

La previsión vincula automatización e inteligencia artificial con un salto de crecimiento global en cinco a siete años, al trasladar tareas hoy humanas a sistemas robóticos

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El acceso no autorizado a sistemas de Hugging Face durante una prueba de seguridad y la decisión de Anthropic de no lanzar públicamente Mythos alimentaron un debate que gana cada vez más espacio entre los principales laboratorios de IA

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

EE. UU. acusa a empresa china Moonshot de robar secretos IA de Anthropic

Autoridades estadounidenses advierten sanciones a firmas extranjeras que roben tecnología nacional

EE. UU. acusa a empresa china Moonshot de robar secretos IA de Anthropic

DEPORTES

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

Racing venció a San Luis por 2-0 y conquistó su primer título en el fútbol femenino

TELESHOW

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

Los días de Sofía Solá en Barcelona: playa, amigos y relax

Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador: familia, surf y piscina con vista al mar

INFOBAE AMÉRICA

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Más de 40 heridas de bala: hondureño es asesinado en Cancún, México

Exiliados nicaragüenses piden a la ONU frenar la iniciativa de Ortega para suprimir elecciones

El presidente Arévalo confirma que se analizan medidas tras evaluar el alza de los combustibles

Guatemala prevé una inversión de Q226 millones para el remozamiento de las cárceles donde están los pandilleros

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán