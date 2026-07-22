El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

Las listas de fútbol en Spotify superaron los 172 millones de reproducciones globales en el Mundial 2026. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Las listas de reproducción de fútbol en Spotify acumularon más de 172 millones de reproducciones globales durante el Mundial 2026, con un promedio de 5 millones de reproducciones diarias, según el balance que la plataforma de streaming compartió sobre el comportamiento de sus usuarios durante el torneo.

La cifra representa casi cuatro veces lo registrado en el Mundial de Qatar 2022.

Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, canción oficial de la FIFA para el Mundial 2026, acumuló 138 millones de reproducciones globales durante el torneo, más que cualquier otro himno del campeonato en la plataforma. Tras el show de medio tiempo de la final, la canción subió un 155% en Spotify.

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Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, reunió 138 millones de reproducciones en Spotify durante el torneo. IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta

Tras la victoria de España en el torneo, La roja baila, el himno no oficial de la selección, subió un 23.235% en Spotify.

Asimismo, la creación de listas de reproducción relacionadas con el fútbol en Spotify alcanzó un nuevo máximo en 2026: casi tres veces el total de 2022 y 49 veces el de 2010, lo que equivale a un crecimiento de 4.782% desde ese año.

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El efecto del show de medio tiempo de la final en Spotify

El espectáculo del descanso de la final desató una ola de búsquedas en la plataforma. Desire (Official FIFA Anthem), de Robbie Williams con Laura Pausini, fue la canción que más creció: un 945%.

Le siguieron Everything Hallelujah de Justin Bieber (+240%), Champions (WC 26) de IShowSpeed (+200%), Music de Madonna (+180%), Dai Dai de Shakira y Burna Boy (+155%) y Dynamite de BTS (+105%).

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Tras la conquista española, La roja baila disparó su reproducción un 23.235% en Spotify. REUTERS/Amanda Perobelli

El día de la final, BTS fue el artista más escuchado entre todos los que actuaron en el evento, con más de 30 millones de reproducciones.

Los himnos no oficiales de cada selección marcaron tendencia en Spotify

Cada hinchada construyó su propio repertorio. En Inglaterra, Wonderwall de Oasis alcanzó el puesto número uno del Spotify Global Chart el 16 de julio, mientras que Hey Jude de The Beatles subió un 282% tras la victoria en semifinales, impulsada por el festejo en torno al jugador Jude Bellingham.

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En Noruega, Kygo Jo (feat. Lyng) – Kygo Remix, de Kygo, Flow Kingz, JMK y Lyng, llegó al número uno del Top Songs Norway el 9 de julio, antes de los cuartos de final.

Hey Jude de The Beatles subió un 282% en la plataforma después de la victoria de Inglaterra en semifinales. IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

En Estados Unidos, Take Me Home, Country Roads de John Denver subió un 100% el 1° de julio, tras la primera victoria del equipo en una instancia de eliminación directa desde 2002.

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Spotify ahora hace un top de videos musicales

Spotify lanzó oficialmente Music Video Charts Global, una nueva lista que compila diariamente los 50 videos musicales más reproducidos en la plataforma a nivel mundial e incluye tanto videoclips oficiales como presentaciones en vivo.

La lista se actualiza cada día con los 50 videos más vistos en todo el mundo dentro de la plataforma. La categoría no distingue entre formatos: un videoclip oficial y una presentación en vivo compiten en el mismo ranking.

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Normal de BTS se convirtió en el video de K-pop más reproducido en un solo día en la historia de Spotify. REUTERS/Hannah Mckay

Los datos de Spotify indican que ver un video musical aumenta un 64% las reproducciones de esa misma canción en las tres semanas siguientes. El nuevo chart convierte ese comportamiento en una métrica pública, con actualización diaria.

El estreno del ranking coincidió con un hito del K-pop: el 17 de julio de 2026, Normal de BTS se convirtió en el video musical de K-pop más reproducido en un solo día en la historia de Spotify.

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Music Video Charts Global se suma a una serie de novedades recientes de Spotify: cuentas gratuitas para niños gestionadas por padres, audiolibros de la saga Harry Potter y la ampliación de su catálogo de audiolibros, y la posibilidad de interactuar con su inteligencia artificial directamente desde la pantalla de inicio de la plataforma.