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Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La conductora abrió su programa haciendo un análisis sobre la reacción internacional tras el Mundial. Defendió el orgullo nacional y apuntó contra la amplificación de polémicas en redes sociales

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La conductora abrió su programa haciendo un análisis sobre la reacción internacional tras el Mundial. Defendió el orgullo nacional y apuntó contra la amplificación de polémicas en redes sociales (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Moria Casán abrió su programa de la mañana en Eltrece con una serie de declaraciones que reflejaron el clima de tensión y orgullo nacional tras el paso de la Selección Argentina por el Mundial 2026. En medio de versiones sobre una supuesta “campaña anti-Argentina” impulsada desde el exterior, la conductora abordó la reacción emocional colectiva y el impacto de las redes sociales en la imagen del país. La “Lengua karateca” apeló a la historia, la inmigración y el sentido de pertenencia para defender el carácter argentino frente a las críticas internacionales.

La reciente actuación de la Scaloneta provocó una oleada de comentarios y señalamientos en plataformas digitales y medios extranjeros. Durante la apertura de su ciclo matutino, la conductora de La mañana con Moria (Eltrece) describió el presente como un momento de “resaca emocional” y puso en palabras la sensación de estar bajo un escrutinio global alimentado por rumores y acusaciones.

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moria casán
“Argentina es un país magnificente, un gran país. Único y no sé si envidiado", manifestó Moria Casán al principio de su ciclo (La nañana con Moria, Eltrece)

“Esta cosa magnificada por las redes sociales ha hecho que haya una narrativa dentro de las redes donde todo es como una especie de conspiración. Creo que es la resaca también del final del Mundial”. En ese contexto, mencionó el desconcierto que generó el giro en la percepción internacional, donde se pasó de la admiración por figuras como Lionel Messi a la circulación de insultos y descalificaciones.

En redes, distintas cuentas extranjeras impulsaron mensajes que tildaban a los argentinos de “sucios”, “tramposos” y “deshonra al fútbol”. El debate se amplificó con la viralización de situaciones polémicas y arengas supuestamente ocurridas dentro del equipo, muchas veces distorsionadas o directamente inventadas. A esto se sumó los polémicos gestos de famosos como Rosalía y Patty Smith, quien terminaron disculpándose hoy, y el actor Samuel L. Jackson.

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“Durante cuarenta y cinco días nos juntamos con nuestra gente para ver los partidos, para ver a Messi, que es el ídolo de todo el mundo y estaba hasta en el papel higiénico que ibas a comprar. Su cara estaba en todas partes, y ahora resulta que es cualquiera. ¿Qué es esto? Es muy loco”.

La emoción de Moria Casán por su cumpleaños número 80
“Siempre hay un destaque. Nos destacamos por nuestra solidaridad", afirmó Moria Casán

En medio de la polémica, Moria Casán reivindicó la identidad nacional como una construcción dinámica, forjada a partir de la inmigración y los logros colectivos. “Argentina es un país magnificente, un gran país. Único, muy... no sé si envidiado, no sé si es la palabra. Somos hijos de los españoles, hasta que nos colonizaron, pero quedó esa cosa de la madre patria. Es un país en el que queremos mucho también a España y está lleno de inmigrantes españoles e italianos. Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente, franceses, italianos, españoles”, afirmó.

La One recordó además que el país ha tenido un papa, una reina y cinco premios Nobel, y resaltó la solidaridad como rasgo distintivo. “Siempre hay un destaque. Nos destacamos por nuestra solidaridad. Hay algo que ocurre con nosotros”.

Federico Seefeld, panelista en el ciclo, sumó su mirada sobre el sentido de pertenencia: “Nosotros somos y nos consideramos muy argentinos, y me parece que no pasa en tantos países del mundo eso”. Para Casán, el orgullo nacional y una cierta arrogancia forman parte de la manera de ser local: “Tenemos ese modo, a lo mejor tenemos cierta arrogancia, pero forma parte de nuestra manera de ser”.

Moria Casán y un destape sin quererlo capturas
Moria Casán y las teorías conspirativas sobre la final de Argentina con España en el Mundial: "Es la resaca del final del Mundial"

La transmisión de la polémica internacional se vio potenciada por los algoritmos de las plataformas digitales. Las redes sociales facilitaron el acceso a traducciones automáticas y a una variedad de relatos que, por su velocidad y alcance, multiplicaron tanto las interpretaciones interesadas como los contenidos falsos.

El fenómeno incluyó la viralización de supuestas arengas y situaciones de violencia ficticias dentro del plantel argentino, lo que dificultó distinguir hechos de construcciones mediáticas.

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