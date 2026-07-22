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Racing venció a San Luis por 2-0 y conquistó su primer título en el fútbol femenino

La Academia se aseguró la corona sin jugar un partido desempate gracias a los goles de Rocío Bueno y Marleidy Cossio en el tramo final del cotejo

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El tanto de Marleidy Cossio liquidó el partido y se aseguró la cima con una campaña de 38 puntos en la competencia

La historia del fútbol femenino de Racing vivió un giro decisivo en la Villa Deportiva de San Luis. Este miércoles, el equipo de Avellaneda selló una campaña inolvidable al vencer a San Luis por el Torneo Apertura y quedarse con el primer título de su trayectoria. El desenlace no solo coronó a un plantel, sino que también modificó el mapa de fuerzas del torneo argentino.

El partido decisivo tuvo todos los condimentos de una final. Racing, obligado a ganar para evitar depender de un partido de desempate, salió decidido. A los 16 minutos, Agostina Holzheier estremeció el arco local con un remate que chocó contra el palo, señalando la actitud ofensiva de la visita desde el comienzo. La presión se mantuvo: sobre el final del primer tiempo, Rocío Bueno y Sindy Ramírez generaron dos oportunidades claras, pero el marcador permaneció cerrado gracias a la resistencia del arco puntano.

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La consagración llegó en una segunda etapa marcada por la eficacia. Racing corrigió la falta de puntería y, a los diez minutos del complemento, Melina Moreno desbordó por la derecha y envió un centro bajo. Rocío Bueno apareció en el área chica para convertir el tanto que desató la euforia. El gol tardó en celebrarse por una posible falta en ataque, pero luego fue convalidado, y colocó a la Academia en la cima.

La delantera de la Academia definió en el área chica y marcó la ventaja inicial en el encuentro

A lo largo del complemento, Racing sostuvo la ventaja y, lejos de replegarse, buscó liquidar la historia. Holzheier mantuvo su protagonismo en la banda izquierda y generó nuevas situaciones, incluyendo un remate cruzado que contuvo la arquera Micheel Rengifo. El golpe final llegó a los 43 minutos: Marleidy Cossio encaró por la izquierda, definió con seguridad y selló el 2-0 definitivo.

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Con este resultado, Racing cortó una larga espera y levantó por primera vez el trofeo en el fútbol femenino. El dato que define la magnitud del logro: el club nunca antes había sido campeón en la disciplina. La campaña incluyó doce triunfos, dos empates y solo una derrota, acumuló 38 puntos y superó en la tabla a rivales históricos.

Racing es campeón del Torneo Apertura de fútbol femenino (@RacingClub)
Racing es campeón del Torneo Apertura de fútbol femenino (@RacingClub)

Esta última jornada tuvo un rasgo singular: todos los partidos se disputaron en simultáneo. El otro candidato, San Lorenzo, necesitaba ganar o empatar para igualar con Racing en la tabla de posiciones. Pero mientras la Academia hacía los deberes en San Luis, en Valentín Alsina las cosas se complicaron para las Santitas. El gol de Brenda Varela para Lanús, resultado de una jugada de rebotes tras un lateral, selló la derrota de San Lorenzo y despejó cualquier posibilidad de desempate.

Esta combinación de resultados garantizó que Racing se proclamara campeón sin depender de cálculos ni definiciones extras. El equipo de Héctor Bracamonte, quien asumió la dirección técnica en 2023, logró que sus dirigidas mantuvieran la regularidad necesaria para dominar el certamen de principio a fin.

La Academia venció a San Luis en la última fecha del certamen con goles de Rocío Bueno y Marleidy Cossio (@RacingClub)
La Academia venció a San Luis en la última fecha del certamen con goles de Rocío Bueno y Marleidy Cossio (@RacingClub)

En la tabla final, San Lorenzo quedó segundo con 35 unidades, mientras River ocupó la tercera posición con 29. El rendimiento de Racing no solo se reflejó en la suma de puntos, sino también en victorias de alto impacto: la goleada inicial 6-0 sobre Lanús marcó el tono de la campaña, y el triunfo ante Boca por 3-2 reafirmó su candidatura.

El trayecto incluyó otros momentos clave. Racing empató ante Talleres y Belgrano, y superó a River en un duelo fundamental por 3-1. La victoria en el clásico de Avellaneda frente a Independiente, con un 3-1 sólido en la fecha trece, fortaleció el ánimo de un grupo que nunca perdió la confianza.

El equipo de Héctor Bracamonte alcanzó su primer título en el fútbol femenino (@RacingClub)
El equipo de Héctor Bracamonte alcanzó su primer título en el fútbol femenino (@RacingClub)

Previo a la jornada definitiva, el equipo sumó una victoria ajustada contra Unión, que le permitió llegar a la última fecha dependiendo de su propio resultado. Esa regularidad fue el sello distintivo del ciclo Bracamonte, que ahora suma su primer título como entrenador de la Academia.

En el repaso de la tabla general, detrás de Racing y San Lorenzo se ubicaron River, Talleres, Gimnasia y Belgrano. Boca, habitual animador de los torneos, quedó en la séptima posición, mientras que Lanús y San Luis no lograron escapar de la parte baja. Unión de Santa Fe cerró la clasificación sin triunfos.

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